‚Určitě tam nebude věková hranice.’ Válek do poloviny února předloží přepracovanou očkovací vyhlášku

Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) předloží do poloviny února vládě novelu očkovací vyhlášky, která již nebude zahrnovat povinné očkování proti covidu-19 pro lidi nad 60 let. Řekl to v neděli v pořadu Partie Terezie Tománkové v televizi CNN Prima News. Přesné znění podle něj bude záležet i na datech o variantě viru omikron. Vyhláška o povinném očkování proti pro lidi nad 60 let a vybrané profese má platit od března.

