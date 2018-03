Přecenila své postavení, nejde o politické důvody, říká ministr Milek k odchodu šéfky pozemkového úřadu

„Přecenila své postavení, s vyjednáváním o vládě Státní pozemkový úřad nesouvisí.“ Tak mluví ministr zemědělství Jiří Milek (za ANO) v rozhovoru pro server iROZHLAS.cz o avizované rezignaci dosavadní ředitelky Svatavy Maradové. Ta podle něj funkci dosud nesložila, o jejím úmyslu se dozvěděl prý až z médií. Milek navíc na úřad posílá audit. Rozhovor Praha 15:13 22. března 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministr zemědělství Jiří Milek (za ANO) | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Co bylo předmětem jednání s paní Maradovou, která posléze oznámila svou rezignaci?

S paní ředitelkou jsem se setkal tak jako se všemi řediteli podřízených organizací, kterých máme 28. Projednali jsme hospodaření této organizace, kde mě zajímá celkové hospodaření organizace, vedení organizace, stav organizací, personální obsazení organizací. To projednávám s každým ředitelem.

Takže šlo o součást bilančních schůzek se šéfy všech institucí, které jako ministr zemědělství máte pod sebou.

Ano. Byla to klasická bilanční schůzka. Setkali jsme se zhruba třikrát.

Zmínila se paní Maradová během poslední schůzky, že má v plánu rezignovat? Probírali jste to spolu?

Nesignalizovala mi nic. Já jsem byl v pondělí v Bruselu, vrátil jsem se v úterý dopoledne a zhruba v 11 hodin paní Maradová dala prohlášení agentuře ČTK, že chce rezignovat. Rezignaci ale nepodala do dnešního dne (rozhovor probíhal ve středu odpoledne – pozn. red.).

Paní Maradová vás tedy o svém rozhodnutí předem neinformovala? Vy jste se to dozvěděl až z médií?

Ano.

Jak jste na to tedy reagoval? Mluvili jste se spolu o důvodech rezignace? Volal jste jí?

Ne. Nevolal jsem jí. Dala vyjádření pro ČTK, že je to z politických důvodů, z jiných důvodů. Můžu vás ale ujistit, že z žádných politických důvodů to není. Nechápu, proč by zrovna tento úřad měl být politickým výsledkem nějakého jednání. Myslím, že přecenila své postavení. Myslím, že tento úřad není politický.

Ústřední ředitelka Státního pozemkového úřadu Svatava Maradová (na snímku z 21. října 2015) | Zdroj: ČTK/PR/Státní pozemkový úřad

Tím narážíte na prohlášení paní Maradové, že její rezignace přispěje k jednání o vládě. Podle vás tedy není daný úřad předmětem vyjednávání vládě? Žádný z vašich možných partnerů neprojevil o post zájem?

Tak předně já nejsem součástí vyjednávacího týmu, protože nejsem ani člen ANO. Ale v úterý jsem dojednával zemědělskou kapitolu s panem Haškem (ČSSD) a vůbec na toto téma nepadlo ani jedno slovo.

A vy jste rezignaci paní Maradové třeba nenavrhoval? Skutečně jde pouze o její rozhodnutí?

Ne. Na toto téma jsme se spolu nebavili. Podněty, které mám zvenčí, jsem jí všechny řekl a zopakoval. Samozřejmě nejtransparentnější je, že na Státní pozemkový úřad posílám audit, aby vyhodnotil hospodaření. Za poslední čtyři roky tam byl audit pouze deseti komplexních pozemkových úprav na pěti pozemkových úřadech. Chci se podívat, jaký je tam stav, a až budou výsledky, budeme vás informovat.

Audit pozemkového úřadu

K auditu jste se rozhodl přistoupit na základě zmíněných podnětů, nebo jde o preventivní kontrolu?

Prověřujeme všechny úřady v rámci podnětů a v rámci hlavně toho, že chceme zkontrolovat všechny úřady.

Audity pozemkového úřadu Ministr zemědělství Jiří Milek (za ANO) ve středu oznámil, že nařídil audit úřadu, aby získal reálný obraz o jeho fungování. Provést ho mají interní auditoři jeho resortu. Podle mluvčí Moniky Machtové zatím nemá úřad o kontrole oficiální informaci: „V této chvíli nemáme oficiální informaci ze strany ministerstva zemědělství o plánovaném auditu. Případné nařízení auditu je v kompetenci pana ministra a my jeho rozhodnutí budeme respektovat.“ Kromě ministerstva financí a zemědělství kontroloval loni úřad sedmkrát Státní zemědělský intervenční fond a dvakrát finanční úřady. Podle mluvčí Machtové bylo na úřadu hodně kontrol ohledně financování pozemkových úprav, pochybení však nezjistily.

Můžete zmiňované podněty přiblížit? Premiér v demisi Andrej Babiš (ANO) se navíc vyjádřil, že rezignace paní Maradové souvisí s financováním úřadu. Tak můžete být konkrétní?

Je samozřejmě spousta lidí, která se setkává s našimi úřady, kterých je jich 28. Chodí za mnou různí lidé, posílají mi to mailem a tak dál. Nechtěl bych proto spekulovat.

Můžete alespoň říct, jestli jde o závažné podněty?

Opravdu nechci spekulovat. Standardní je, že tam posíláme audit. Výsledky by měly být do měsíce. Potom budeme informovat.

Jak jste byl s prací paní Maradové spokojen? Dostali jste ohledně nějaké záležitosti do střetu?

Spolupracovali jsme velice krátce, v podstatě tři měsíce. Nechtěl bych to hodnotit. Jak jsem řekl, přichází spoustu podnětů. Provedeme audit, ten nám řekne, jaký je tam stav hospodaření.

Máte už na post ředitele pozemkového úřadu nového kandidáta? Budete vypisovat výběrové řízení?

My jí neodvoláváme. Počkáme na výsledky auditu, podle toho se rozhodneme, jak dál. Takže žádného kandidáta nemám.

Předseda poslaneckého klubu komunistů Pavel Kováčik prohlásil, že jste spolu o paní Maradové minulý týden mluvili. Podle něho jste uvedl „několik důvodů k zamyšlení“. O co šlo?

Už jsem uvedl předtím, že od lidí chodí spousta podnětů. A některé tyto podněty jsme spolu debatovali, ale tyto podněty jsou i vůči jiným organizacím. Nejdříve si tyto věci chci prověřit a pak budeme dělat závěry.

Sociální demokraté i premiér v demisi Andrej Babiš v minulosti kritizovali práci úřadu paní Maradové při vydávání majetku církvím. Jak to vnímáte vy?

Rozhodně bych s tím nechtěl spojovat žádnou politiku, členství v politických stranách. Byl bych rád, aby se lidé hodnotili pouze podle práce. Počkáme proto na audit.

pozemkový úřad Státní pozemkový úřad spravuje a prodává státní zemědělský majetek, stará se o pozemkové úpravy a řeší restituční žádosti. Sedmačtyřicetiletá Maradová vedla úřad od poloviny června 2014.

A jde o váš interní audit, nebo audit ministerstva financí?

Ministerstvo zemědělství má vlastní auditní orgán, který tvoří sedm lidí. Budou k tomu přizváni i právníci, pokud bude potřeba jejich součinnost.

Redakce oslovila také dosavadní ředitelku Státního pozemkového úřadu Svatavu Maradovou, na zaslané dotazy však nereagovala.