Šéf Lesů ČR končí. Ministr zemědělství Milek odvolal Daniela Szóráda

Státní podnik Lesy ČR, který spravuje zhruba polovinu lesů v Česku, je v poslední době kritizován za to, že zanedbal preventivní opatření proti šíření kůrovce, zvláště na Moravě.

Podniku v letošním prvním čtvrtletí klesl hrubý zisk meziročně o 27 procent na 1,25 miliardy korun z předchozích 1,72 miliardy korun. Do zisku i tržeb se podle podniku negativně promítlo významné snížení cen dřeva.

Kdo je Daniel Szórád? Šestačtyřicetiletý Daniel Szórád byl ředitelem podniku od dubna 2014, kdy ho jmenoval tehdejší ministr zemědělství Marian Jurečka z KDU-ČSL. Dříve působil ve společnosti IKEA Industry. Jeho bratr Luděk je prokuristou v Kloboucké lesní, která se státních tendrů na zpracování dřeva účastní.

Kůrovcová kalamita se zejména na východě země stále zvětšuje. Je to mimo jiné důsledek sucha v posledních letech. Ministerstvo ji označuje z hlediska rozsahu za největší v novodobé historii českého lesnictví.

Kvůli kalamitě se měnila v poslední době i lesnická vyhláška, díky které bude moci stát nově řešit kalamitu podle krizového zákona. Exekutiva při vyhlášení krizového stavu bude mít větší pravomoci. Podle vyhlášky také lesníci nebudou muset prioritně vyhledávat suché, mrtvé stromy, které už kůrovec opustil, budou muset těžit stromy napadené tímto broukem, ze kterých ještě nevylétl.

Od roku 2013 Lesy ČR odvádějí do státního rozpočtu část peněz našetřených z minulých zisků. V závěru loňského roku podnik státu odvedl 3,05 miliardy korun. Byl to nejnižší odvod od roku 2013. Za posledních pět let Lesy ČR do státního rozpočtu poslaly 29,37 miliardy korun.

Podnik většinu prací v lesích i prodej dřeva zadávají soukromým firmám prostřednictvím každoročních pětiletých tendrů zhruba pro pětinu území. Největšími obchodními partnery Lesů ČR jsou skupina Uniles, firmy Kloboucká lesní, Stora Enso Wood Products Ždírec, Jihozápadní dřevařská, Lesní společnost Ledeč nad Sázavou.

Ministr zemědělství za ANO Jiří Milek | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: Český rozhlas