Ministr Výborný: KDU-ČSL je konzervativní strana. Za necitlivé výroky spolustraníků jsem se omluvil

Lidovce čeká v říjnu programová konference. Žádný velký obrat od současné politiky se ale neočekává. „Tím bychom popřeli, že jsme konzervativní stranou,“ říká v rozhovoru ministr zemědělství a bývalý šéf strany Marek Výborný. Připouští, že partaj má i své vnitřní kritiky, například Jiřího Čunka. Ale dodává: „Každá strana má někoho takového, kdo jde hodně mimo proud a někdy třeba straně nastavuje zrcadlo, což nemusí být špatně.“ Rozhovor Praha 6:00 24. září 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Marek Výborný | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Když se na podzim 2021 skládala současná vláda, KDU-ČSL své tři posty obsadila předsedou Marianem Jurečkou a dvěma spíše neznámými politiky – na životním prostředí byla Anna Hubáčková a na zemědělství Zdeněk Nekula. Postupně je nahradil stranický místopředseda Petr Hladík a vy jako bývalý předseda KDU-ČSL. Odborníky tak nahradily politicky silné osobnosti. Je to reakce na vaše klesající preference?

Nemyslím si. Změna na pozici ministra životního prostředí byla dána zdravotními důvody. Změna na ministerstvu zemědělství byla dána mimo jiné i způsobem komunikace.

Na cenách potravin se přiživili všichni, tvrdí Výborný. Výrobci i prodejci ukazují prstem jeden na druhého Číst článek

Na základě vnitřní debaty v předsednictvu KDU-ČSL se postupně dospělo k názoru, že bude přínosné učinit změnu. Když se mě předseda Jurečka na post ministra zemědělství zeptal, v prvním okamžiku jsem to poměrně razantně odmítl, pak jsem se k tomu ale vrátil a měl jsem podmínky. Tou nejzásadnější byla i debata doma s našimi dětmi. Nakonec jsem to vzal s odpovědností vůči KDU-ČSL a celé vládní koalici.

Vzal byste ten post, i kdyby byla KDU-ČSL navenek strana, které by se vše dařilo?

Ne, to nehrálo roli.

V jaké formě se vám dnes strana zdá? Zvenku možná působí trochu nejednotně a mluví mnoha hlasy.

Nejlepším průzkumem preferencí jsou vždycky volby, ale to neznamená, že bych jásal nebo bral na lehkou váhu výsledky průzkumů, kde se pohybujeme kromě jednoho výkyvu někde kolem čtyř nebo pod pěti procenty.

Samozřejmě mě to netěší a nesu za to jako ministr plnou odpovědnost. To je možná i část odpovědi na to, proč kladu velký důraz na prezentování mé práce tady na ministerstvu.

Důležitější ale je, že obraz netvoří jenom tři ministři, tvoří ho také všichni poslanci a senátoři a nevidím vůbec chybu nebo problém v tom, že na některé věci třeba v poslaneckém klubu jsou trochu odlišné názory, vzpomeňme si na období předsedy Josefa Luxe, který do strany přivedl Petra Pitharta nebo Zuzanu Roithovou.

Evropské státy jednotnou daň na tiché víno nechtějí. Nemělo to pozitivní odezvu, přiznává ministr Výborný Číst článek

To nebyli čistokrevní lidovci, ale lidé s jasným intelektuálním přesahem, jasným hodnotovým ukotvením, prozápadně orientovaní a s velkou mírou osobní zkušenosti. Byli zcela jistě obohacením řad KDU-ČSL a naší politiky. Takhle by to mohlo být i dnes.

Současně nyní vedeme intenzivní diskusi, předminulý víkend jsme měli debatu 400 členů KDU-ČSL o tom, jak dnes oslovit voliče, co pro nás znamená, že jsme konzervativní stranou, jaké hodnoty hájíme či jak je komunikovat. Chci tím říci, že sdělení prostřednictvím průzkumů bereme vážně a snažíme se na ně reagovat.

‚Čunek? Lidovecký Zahradil‘

Ani jsme tím nemířili na to, že KDU-ČSL měla být monolitní stranou, spíš jestli jste si vědomi radikálních výstřelů, které v poslední době ze strany jdou. Třeba senátor Jiří Čunek na vás konkrétně mediálně zaútočil, když jste se postavil proti výrokům svých poslaneckých kolegů během debaty o stejnopohlavních svazcích. Říkal, že špatně chápete politiku a také zpochybňoval účast KDU-ČSL ve vládě. S tím se váže i to, že když jste odešel z čela předsedy poslaneckého klubu, tak vás v této pozici vystřídal velký konzervativec Aleš Dufek…

Ano, tehdy jsem na tu nešťastnou sněmovní debatu reagoval. Můžu k tomu říci jediné, všichni děláme chyby a je poctivé si je přiznat.

Za některé podle mě velmi necitlivé výroky, které mohou být třeba i touto komunitou vnímány jako výroky urážlivé, je třeba se omluvit. Tak jsem i učinil a myslím, že bychom o těchto věcech měli umět hovořit s pochopením, tolerancí a citlivostí.

Jakkoliv snad nikdo neočekává, že na tyto hodnotové věci KDU-ČSL změní názor. Poctivě reprezentujeme nemalé procento společnosti a veřejného mínění, které nesdílí ten dnes možná lehce většinový postoj.

Jihočeská mocenská klika i ‚klausista‘ Zahradil. I v ODS jsou rebelové s odlišnými názory, než má vedení Číst článek

Ale i ti, kteří prosazují někdy stejnými nebo možná i horšími metodami novelu občanského zákoníku, tzv. manželství pro všechny, mě osobně svým stylem také uráží. Když mě například někdo označuje za Putinova slouhu nebo něco podobného (například poslanec Martin Exner za STAN při jednání Sněmovny - pozn. red.). K jádru demokracie a politické kultury patří respekt k tomu, že spolu nemusíme vždycky souhlasit.

…a Čunkova slova?

Jirku Čunka znám moc dobře, ale nechci ho nějak komentovat. Je to standardní ve všech politických stranách. Každý máme někoho, kdo je do jisté míry solitér, třeba v ODS mě napadá europoslanec Jan Zahradil, to je podobný příběh.

Každá strana má někoho takového, kdo jde hodně mimo proud a někdy třeba straně nastavuje zrcadlo, což nemusí být špatně. Zrcadlo velmi kritické i vůči vlastní straně. Pomůže to k možné katarzi a uvědomění si, že neděláme všechno dobře. Ale na druhou stranu to není někdo, kdo by určoval směr a linii KDU-ČSL.

Když jste odešel z pozice předsedy poslaneckého klubu a nahradil vás pan Dufek, tak neposílilo to právě to konzervativní křídlo strany?

Nemyslím si, že máme úplně nějaká křídla, jsme konzervativní strana. KDU-ČSL to má dokonce ve stanovách a v první preambuli. Jsme konzervativní stranou a moc bych prosil veřejnost, aby chápala, že to není pejorativní výraz.

Být moderní konzervativní politickou stranou je v Evropě naprosto běžné. Pojí se s tím i určité hodnotové ukotvení. Že je KDU-ČSL už od 90. let rozkročená, s tím není v rozporu. Ale když se zeptáte kolegů, kteří na některé věci mají třeba trochu odlišný názor, tak vám nikdy nebudou popírat to, že KDU-ČSL byla, je a bude konzervativní politickou stranou.

Krize v KDU-ČSL obnažila tři názorové proudy uvnitř strany. Nesoulady si lidovci plánují vyříkat Číst článek

Když jsme se v rámci Stranického kompasu iROZHLAS.cz ptali lidoveckých politiků, tak vždy opakovali, že je KDU-ČSL konzervativní nebo křesťanskodemokratická strana. Ale třeba poslanec Tom Philipp nebo senátorka Jitka Seitlová řekli, že jsou v této konzervativní straně liberálním křídlem, které je ale pořád ve srovnání s jinými společensky konzervativní.

Řekli jste to úplně přesně, podepisuji.

Veletoč nebude

V říjnu máte programovou konferenci. Během poslední doby jste měli různé interní ideové a programové debaty. Pojedete tam ještě s nějakým nápadem, nebo už je uvnitř vše prodiskutováno?

Nepůjde o konferenci, která by jeden den začala, večer skončila a udělali jsme tam nějaký veletoč v programu KDU-ČSL. Tím bychom popřeli, že jsme konzervativní stranou. Konference bude vyústěním procesu, který začal na jaře, kdy jsme pořádali různé kulaté stoly k jednotlivým programovým oblastem. Vznikl z toho velmi hutný materiál, který je základem strategie lidovecké politiky 2030. Nebude to pro evropské ani krajské volby, ale půjde o vypíchnutí klíčových oblastí, proč by ještě v roce 2030 měli být voliči osloveni politikou KDU-ČSL.

Bývalý dlouholetý předseda strany Pavel Bělobrádek v nedávném rozhovoru pro CNN Prima News řekl, že uvažuje o návratu například do pozice řadového místopředsedy strany. Vás to zpět do stranického vedení neláká?

Řádný volební sjezd budeme mít příští rok v dubnu nebo květnu a přiznám se, že vůbec nemám kapacitu na to, abych nad něčím podobným v tuto chvíli uvažoval.

Takže je to ještě předčasné?

Pro mě ano. Teď se soustředím na resort zemědělství a na to, jak ukázat, že lidovci ho vždy historicky uměli dobře vést.

Tři varianty do eurovoleb

Do konce září máte mít jasno i o kandidátce do eurovoleb. Jak postoupila debata o tom, zda do voleb půjdete sami, nebo v koalici Spolu?

Už jsme měli primární volby, kdy jsme vybrali první polovinu našich kandidátů. První trojku třeba tvoří Tomáš Zdechovský, František Talíř a Michaela Šojdrová. Kandidáti jsou to kvalitní a dokážou oslovit veřejnost.

Potvrzení Farského a Nerudové. Celostátní výbor STAN schválil lídry kandidátky do eurovoleb Číst článek

Aktuálně probíhají jednání na půdorysu koalice Spolu. Osobně si myslím, že ten projekt má velkou přidanou hodnotu ve schopnosti oslovit voliče. Uvidíme, jak dopadnou jednání. Je poctivé říct, že u evropských voleb je situace složitější, protože na některé věci máme jiné názory. Nicméně ani to bych nevnímal jako překážku k tomu, abychom prezentovali značku Spolu i v eurovolbách. A to i s ohledem na další sněmovní volby v roce 2025.

Jaké se řeší varianty? Samostatná kandidatura, kandidatura v rámci Spolu, případně nějaký hybrid kandidatury vaší strany společně jen s TOP 09?

Všechny tyto varianty jsou ve hře.

Chápeme to správně, že byste byl rád, kdyby vyšla varianta kandidátky Spolu?

Nejsem součástí vyjednávacího týmu. Nicméně kdyby se podařilo dohodnout se na spolupráci koalice Spolu, tak bych to považoval za velmi rozumné.

Ministerská mise

Když se přesuneme k zemědělství, jaký byl váš nástup na ministerstvo? Zmínil jste, že jste napoprvé odmítl, pak si nechal čas na rozmyšlenou, pak se váš nástup upekl relativně rychle…

Rozhodně to nebylo dáno tím, že bych něco zdržoval. Postup odpovídal tomu, co nám říká Ústava, dohodám v rámci vlády a časovým možnostem pana premiéra a prezidenta. Budu si navždycky pamatovat, že jsem byl jmenován ministrem zemědělství prezidentem Petrem Pavlem na svátek svatých Petra a Pavla.

Marek Výborný je jmenován ministrem zemědělství | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Když jste se před téměř třemi měsíci ujal funkce ministra zemědělství, tak jste si za jeden z hlavních cílů vytyčil zlepšení komunikace. Od té doby na všechny strany rozdáváte rozhovory, udělalo to z vás jednoho z nejvýraznějších členů vlády v současnosti. Nebojíte se, že vás ale všude bude všude až příliš?

Nemám pocit, že by mě bylo všude příliš. Nikam se nenutím a za zájem médií jsem rád, beru vás jako partnery. Dělám to tak po celou dobu svého politického působení. Snažím se férově komunikovat. Mám ale jasné limity, s některými mediálními skupinami, které patří do dezinformační scény, komunikovat striktně odmítám.

Je komunikace něco, co se od vás očekává i v kontextu celé vlády? Kabinet čelí kritice, že některé své kroky nedokáže jasně vysvětlovat…

Samozřejmě. Protože jsme jako vláda i koalice dlouhodobě kritizováni za nedostatky v komunikaci, tak se snažím přispět k tomu, aby se mediální obraz celé vlády a KDU-ČSL zlepšil.

Koho jste se ptal a co jste si zjišťoval, abyste se v resortu rychle zorientoval? Protože odborně jste se zemědělství v minulosti nevěnoval.

To je pravda. Na druhou stranu ale platí, že ministr je především manažer. Proto pro mě bylo klíčové se rychle zorientovat a vytvořit si tým spolupracovníků, se kterými věci konzultuji na denní nebo i hodinové bázi. Na to se mi podařilo připravit ještě před jmenováním.

Výborný: Jurečka není rasista. Fotografie byla nešťastně zvolená, ale text je naprosto pravdivý Číst článek

Nepřicházel jsem sám, ale s týmem, který byl a stále je v obraze a poskytuje mi odbornou podporu. Když něco dělám, snažím se to dělat s plnou měrou odpovědnosti. Takže se samozřejmě snažím mít věci přečtené a mít do nich vhled. Zelená kniha stavu zemědělství byla mojí první četbou ve dnech před jmenováním, měl jsem jí na nočním stolku.

Musím zdůraznit i to, že jsem nepřišel na ministerstvo, které by bylo v personálním rozkladu. Je tady skvělý tým vrchních ředitelů sekcí i náměstků, kteří jsou zdatní, loajální a není problém s nimi pracovat. Naštěstí mě nepotkal stav, kdybych přišel do instituce, která je v rozvratu.

Jakou roli v tom hraje fakt, že váš stranický šéf a vicepremiér vlády Marian Jurečka je bývalý dvojnásobný ministr zemědělství? Briefoval vás před vaším nástupem do funkce?

Nebylo to o tom, že by mě „briefoval“. Při debatě o mém nástupu jsem se ho ptal na některé věci, které souvisí třeba s programovým prohlášení vlády, u jehož vytváření jsem nebyl. Stejně tak jsem hovořil se svým předchůdcem Zdeňkem Nekulou. Ale opravdu jsem ministrem zemědělství já.

„Nejsem ministr, který by hájil zájmy velkých, středních či malých zemědělců, rodinných farem nebo biofarem. Jsem ministr zemědělství všech, proto jsem se snažil vytvořit tým, který bude mimo nevládní organizace, se kterými ale samozřejmě komunikuji.“ Marek Výborný

Jaký je váš tým poradců? Máte v něm dostatek lidí, kteří do tématu vidí, aniž by byli osobně zainteresovaní třeba co do rozdělování tuzemských dotací?

První věc je, že resort zdaleka není jen o zemědělství. Je to krásný resort a je radost se s těmi tématy potkat. Těžko byste hledali takto široké ministerstvo. I proto v Česku není nikdo, kdo by v něm rozuměl všemu. Je to živočišná a rostlinná výroba, lesní a vodní hospodářství, potraviny, půda, včelařství, rybářství a mohl bych pokračovat dál.

Ale abych neutekl z vaší otázky. Nejsem ministr, který by hájil zájmy velkých, středních či malých zemědělců, rodinných farem nebo biofarem. Jsem ministr zemědělství všech, proto jsem se snažil vytvořit tým, který bude mimo nevládní organizace, se kterými ale samozřejmě komunikuji.

Prozradil byste třeba nějaká jména?

Kolem sebe mám tým složený z lidí, kteří mi poskytují data, na základě kterých se rozhoduji. Proto je jeho součástí šéf Ústavu zemědělské ekonomiky a informací Štěpán Kala. Hlavně pro zemědělský sektor mám v týmu předsedu představenstva Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu Josefa Kučeru.

Pokud jde o lesy, tak mi radí Tomáš Vrška z Mendelovy univerzity v Brně. To je akademik a zároveň šéf Školního lesního podniku a je v praxi, což je pro mě cenné. Pak mám samozřejmě celou řadu dalších konzultantů, se kterými tyto věci probírám.