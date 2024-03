Ministr zemědělství Výborný: Podpora má pomoci primárně malým a středním zemědělským podnikům

Stovky českých zemědělců znovu protestují, připojili se k demonstracím farmářů v Evropě. Nejde však zdaleko o jejich první protest. „Minulý týden jsme jasně vyložili na stůl karty, které máme v ruce – je to národní podpora českým zemědělcům pro letošní a příští rok, která čítá dvě plus dvě miliardy korun nad rámec toho, s čím bylo počítáno,“ vysvětluje pro Radiožurnál ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL). Dialog chce s farmáři vést i dál. Praha 12:25 20. března 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministr zemědělství Marek Výborný mezi demonstranty před Úřadem vlády při protestu ze začátku března | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Vy jste aktuálně na návštěvě Vietnamu a Filipín. Předpokládám, že jste pracovní cestu kvůli dnešním protestům rušit nechtěl.

Nechtěl a hovořil jsem o tom minulý týden se zástupci zemědělského svazu i Agrární komory. Vysvětlil jsem jim, že to není moje politická mise, ale primárně obchodní. Mám s sebou víc než 40 zástupců českých podnikatelů z oblasti zemědělské i potravinářské a myslím, že teď jsem víc prospěšný tady.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Do úsporného balíčku sahat nebudeme, jsme vládou rozpočtové odpovědnosti, říká Marek Výborný

Před chvíli jsme skončili jednání na Ministerstvu zemědělství Vietnamské republiky. Řešíme, abychom byli schopni ve větším objemu dovážet maso, masné výrobky, hovězí maso do Vietnamu. Budu zahajovat velké byznys fórum za účasti našich exportérů a právě vietnamských partnerů, kde už se navazují konkrétní kontakty. Takže myslím, že teď jsem prospěšný českému zemědělství právě na této obchodní misi.

Radiožurnálu jste v úterý řekl, že protesty vnímáte jako vyjádření solidarity s dalšími evropskými zemědělci. Čeští zemědělci protestují ale už poněkolikáté za sebou. Na čem konkrétně se nedokážete shodnout?

Minulý týden jsme jasně vyložili na stůl karty, které máme v ruce – je to národní podpora českým zemědělcům pro letošní a příští rok, která čítá dvě plus dvě miliardy korun nad rámec toho, s čím bylo počítáno.

Dnešní protesty se soustředí na zítřejší (čtvrteční) jednáni Evropské rady, kam letí pan premiér a kde bude Česká republika velmi intenzivně požadovat to, aby se ruské a běloruské obilniny dostaly na sankční seznam. Obilí z rukou ruského agresora nemá v Evropě co dělat.

Vy jste se už dříve se zástupci zemědělství dohodl třeba na zmírnění byrokracie. Farmářům jste nabídl, že vláda letos dá navíc půl miliardy korun na životní pohodu zvířat a příští rok podpoří dvěma miliardami zaměstnanost na venkově. Takové návrhy zemědělcům nestačí?

Tohle jsou návrhy, které je možné aplikovat v rámci odpovědného přístupu ke státnímu rozpočtu. Teď tu debatu vedeme o tom, jak nejrychleji doručit pomoc zemědělcům, a také, jak ji zacílit. Protože se nejedná o plošnou podporu, ale o podporu adresnou, aby pomohla těm, kteří jsou nejvíce poškození touto situací tady u nás v Evropě. To znamená primárně malým a středním zemědělským podnikům.

‚Nechápu, o co jim jde. Demonstranti neví, co to je byrokracie.‘ Farmář z Čížkova do Prahy nevyjel Číst článek

Vy jste v úterý zopakoval, že vláda dělá pro české zemědělce dost. Budete s nimi jednat dál, popřípadě o čem?

Bez ohledu na to, jestli jsou protesty, tak se zástupci zemědělské veřejnosti dialog vedu. Minulý týden jsme zahájili debatu, jak správně zacílit tuto podporu. Snad se podaří dosáhnout, aby část letošní podpory na pohodu zvířat byla vyplacena zálohově v polovině roku, to znamená, aby finanční prostředky měli farmy a farmáři k dispozici dříve.

Pokud jde o další body, tak budeme například vést intenzivní dialog o tom, na jaké konkrétní projekty zaměřit investiční podporu v řádu tří miliard korun, která by měla být k dispozici na podzim.

Jeden z požadavků zemědělců je, aby se vrátila daň z půdy na původní úroveň před zavedením konsolidačního balíčku. Bude vláda ještě do úsporného balíčku kvůli tomu sahat?

Zemědělci ode mě vždy poctivě slyšeli, že tohle nejsme schopni jakkoli naplnit. Protože kdybychom začali rozebírat konsolidační balíček, tak by to nedopadlo dobře. My musíme vnímat dvě polohy. Jednak to, že jsme vládou rozpočtové zodpovědnosti.

Já nezpochybňuji, že je velmi nepříjemné, když se zvýší náklady v řádu dvou miliard korun pro české zemědělce tím, že zvýšíme daň z nemovitosti ze zemědělské půdy, ale bohužel v tuto chvíli nebylo jiné cesty.

Dohodli jsme se na jedné věci, a to je srovnání Evropská unie a Česká republika. Na tom pracujeme a během několika týdnů to budeme mít k dispozici, abychom skutečně viděli, zda jsme dorovnali země EU, nebo zda jsme nad evropským průměrem. A to může být nějaké východisko k debatám pro příští roky.