Ministr Ženíšek vyráží na Tchaj-wan, na výjimečné návštěvě ho doprovodí technologičtí experti

Ministr pro vědu, výzkum a inovace Marek Ženíšek (TOP 09, kandiduje za Spolu) podle zjištění iROZHLAS.cz navštíví Tchaj-wan. Příští týden se tam zúčastní technologické konference.

Marek Ženíšek

Marek Ženíšek | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Česká ekonomická a kulturní kancelář v Tchaj-peji ve spolupráci s agenturou CzechInvest si vás s potěšením zve na speciální setkání s panem Markem Ženíškem, ministrem pro vědu, výzkum a inovace České republiky, v doprovodu významných odborníků z předních českých high-tech společností, výzkumných institucí a univerzit. Tato akce se bude konat v rámci veletrhu Semicon Taiwan 2025,“ zní pozvánka českého zastoupení na Tchaj-wanu.

Ženíšek se tam bude v termínu 10. až 12. září účastnit veletrhu Semicon Taiwan, jde o nejvýznamnější akci v oblasti polovodičů na tomto ostrově. Ukázat se tam mají světoví lídři oboru, Ženíšek s sebou bere delegaci českých high-tech podnikatelů. 

Podle informací iROZHLAS.cz jde o první návštěvu českého ministra na Tchaj-wanu. Stanovisko ministerstva zahraničí redakce zjišťuje. Ostrov, který Čína považuje za integrální součástí svého území, už dříve navštívili předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS), předsedkyně sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09) či senátor Pavel Fischer.

Ženíšek otevře pavilon

Na akci má Česko pavilon, který Ženíšek 10. září otevře. Česká republika je důležitou součástí evropského dodavatelského řetězce polovodičů. Organizace OECD nedávno zařadila Česko mezi přední výrobce technologií pro výrobu čipů, zejména elektronových mikroskopů. Česko má třetinový podíl na celosvětové produkci mikroskopů.

Na tchaj-wanské výstavě se budou prezentovat Univerzita Karlova, Vysoké učení technické v Brně a několik soukromých firem. Česká výstava odráží spolupráci s Tchaj-wanem v oblasti polovodičů, jež zatím na ostrově přinesla otevření Centra pro odolnost dodavatelského řetězce v roce 2023 a Centra pro pokročilý návrh a výzkum čipů v loňském roce.

Česká republika na domácí půdě zase spustila České polovodičové centrum, které je součástí celoevropské iniciativy „Čipy pro Evropu“. Zapojí se do vznikající evropské sítě kompetenčních center, které má přispět ke strategické autonomii Evropy.

