„Trochu jsem upravil, ale jinak super. Díky moc. Pošlete mi pak, prosím, finální verzi, jak došla k soudu. Ještě jednou díky za spolupráci,“ napsal tehdejší tajemník ministra financí a dnešní šéf resortu zdravotnictví Adam Vojtěch lobbistovi Horáčkovi 3. srpna 2015 v 13.34. V příloze e-mailu pak Horáčkovi poslal upravenou správní žalobu na ministerstvo zdravotnictví. Úřad totiž odmítl zveřejnit část informací o platu manželky tehdejšího ministra zdravotnictví za ČSSD Svatopluka Němečka – Zdenky Němečkové Crkvenjaš. Vojtěch červeně podtrhl formulace, které chce v žalobě změnit.

Stíhaný podnikatel Tomáš Horáček na snímku z roku 2011 | Zdroj: Profimedia

V té samé době měl přitom Vojtěchův přímý nadřízený, ministr financí a šéf hnutí ANO Andrej Babiš, s Němečkem konflikt.

„Pan Adam Vojtěch požádal o to, aby se zjistila aktuální výše platu (Němečkovy manželky). Nemocnice nechtěla výši zveřejnit, což bylo velmi nestandardní, tak paní doktorka Rydlová (Horáčkova tehdejší advokátka – pozn. red.) dávala správní žalobu,“ vzpomíná Horáček.

V kauze nemocničních zakázek jsou dva další obvinění, je mezi nimi bývalý radní za ČSSD Hodek Číst článek

Němeček tehdy seděl za ČSSD s hnutím ANO ve vládě. Že by takto sháněl kompromitující informace na svého koaličního partnera, se kterým měl jeho šéf Andrej Babiš spory, ale Vojtěch odmítá.

„K zákulisnímu boji? To bych neřekl. To bylo spíše tak, že jsem prostě chtěl vědět více o tom, když mě někdo někde upozornil na nějaký problém nebo na neefektivní nebo nehospodárné vynakládání prostředků. A přišlo mi zcela legitimní, že jsem měl zájem zmapovat zdravotnické prostředí. A není to otázka zákulisního boje, ale je to spíše otázka snahy rozkrývat nekalosti, které se ve zdravotnictví mohou dít,“ říká Vojtěch.

Zda informace o platu Němečkovy manželky řešil přímo s Babišem, si prý nevzpomíná. Připustil ale, že některé z informací, které přes Horáčka získal, mu zřejmě předal.

„Tak možná, že nějaké obecné informace, ano. Ale to si skutečně nepamatuju. Bylo to hlavně pro moje účely. Na základě toho jsme pak mohli řešit nějaké podněty v rámci kontrol. Protože ministerstvo financí provádělo určitě kontroly v nemocnicích, takže fakt to byly informace určené pro analytické účely,“ dodává Vojtěch.

Nemocnice Na Bulovce | Foto: Michaela Danelová, Zdroj: Český rozhlas

Babiš se k jednání svého nynějšího ministra a k tomu, zda on sám od něj dostával informace získané přes Horáčka, nevyjádřil. Na SMS zprávu odpověděla jeho mluvčí Jana Adamcová. „Tak bohužel, pan premiér to nechce komentovat,“ napsala na dotaz Radiožurnálu.

Kdo si na situaci ale moc dobře vzpomíná, je sám exministr Němeček. Prý už mu tehdy bylo nepříjemné, že někdo shání informace o jeho ženě, a vnímal to jako nátlak. Prý ale neměl důkazy, kdo za tím stojí.

Lobbista Horáček popsal údajnou korupci ve VZP. Vedení pojišťovny nařídilo mimořádný audit Číst článek

„Já tušil, že je to někdo z hnutí ANO, nevěděl jsem, že je to pan Vojtěch, ale přiznám se, že mě to nepřekvapuje. Je vidět, že složky a pátrání, co se týče blízkých, je jejich normální pracovní metoda. Není úplně příjemné, že někdo odstřeluje vaše blízké, kteří nemají s politikou nic společného,“ říká Němeček.

Narážel tak podle všeho na případ někdejšího poslance za ČSSD Ladislava Šincla, který v roce 2015 tvrdil, že na něj Babiš tlačil přes jeho rodinné příslušníky. Prý ho tehdejší ministr financí zastrašoval informacemi o jeho manželce a matce, které měl ve složce nadepsané Šinclovým jménem. Babiš to ale odmítl s tím, že měl jen zákony, které měl číst v Senátu, a články z novin, které Šincla znevěrohodňují.

V případě Němečka zažádala o informace na konci roku 2014 oficiálně Horáčkova obchodní advokátka Nina Rydlová. A byla vytrvalá. Nejdříve požadovala informace po Fakultní nemocnici v Ostravě, kde manželka tehdejšího ministra Zdenka pracuje. Ta jí ale poskytla jen část toho, co chtěla vědět, a proto se odvolávala na ministerstvo zdravotnictví, které ale nakonec v červnu 2015 rozhodnutí nemocnice potvrdilo. Tak úřad zažalovala.

Svatopluk Němeček, Koalice soukromých lékařů | Foto: Filip Jandourek, Zdroj: Český rozhlas

A žaloba skutečně k soudu dorazila. „Já mohu potvrdit, že žalobkyně tohoto jména podala v roce 2015 k Městskému soudu v Praze žalobu proti ministerstvu zdravotnictví,“ říká mluvčí soudu Markéta Puci. Sama Rydlová to nechtěla komentovat s tím, že je vázána advokátní mlčenlivostí.

Radiožurnál ale ze dvou důvěryhodných zdrojů zjistil, že některé žádost nešly pouze jménem advokátky Rydlové, ale i prostřednictvím jiných lidí. Jejich totožnost Radiožurnál zná, ale zatím nebude jména zveřejňovat.

Ministr se od něj odvrátil

Obviněný Horáček popsal tvorbu smluv ve VZP. Prověřují je ministerstva financí i zdravotnictví Číst článek

Horáček s Vojtěchem se znají od roku 2014, když byl nynější ministr zdravotnictví ještě tajemníkem na ministerstvu financí. Horáček tvrdí, že mezi nimi proběhly desítky schůzek, a poslal za něj stovku žádostí o informace. Současný ministr přiznává, že s Horáčkem komunikoval. Ale prý ho vnímal jako „whistleblowera, který ukazuje na problémy ve zdravotnictví.“ Na tom, že se přes něj snažil zjistit informace, prý není nic „nekalého“.

Po obvinění Horáčka se od něho ministr Vojtěch distancoval, aniž by kdy přiznal svoji předchozí spolupráci s ním. „Prezentoval se jako někdo, kdo chce napravit nešvary v hospodaření nemocnic. Následně jsem ale pochopil, že jde o nedůvěryhodnou osobu s vazbami na mafii českého zdravotnictví,“ řekl loni v létě ministr. „Signály“ o Horáčkových aktivitách byly podle Vojtěcha navíc jedním z důvodů, proč odvolal šéfku Nemocnice Na Bulovce Andreu Vrbovskou.

Proč si ale žádost o informace neposlal sám, ale žádal o ně přes Horáčka, který byl v minulosti jednak odsouzen za podvod a o kterém média v minulosti psala, že jde o „velrybáře“, který na severu Čech sháněl fiktivní straníky pro ČSSD, vysvětlil Vojtěch poněkud svérázně. Kdyby si prý zažádal na svoje jméno, úřady by mu neopověděly tak, jak by si přál.

O Českou televizi se Vojtěch Adam zajímal v době, kdy byl tajemníkem na Ministerstvu financí | Zdroj: Český rozhlas

„Tak možná tehdy všichni věděli, že se problematikou zdravotnictví zabývám, že by mi ty informace nedali. Protože věděli, kdo jsem. Na tu 106 (žádost podle informačního zákona, pozn. red.) se dá odpovědět různým způsobem. Obával jsem se, že bych informace nezískal v té formě, co jsem potřeboval. Pan Horáček se nabídl, že ty žádosti pošle on. To byl ten hlavní důvod,“ tvrdí Vojtěch.

Výjimka s Českou televizí

Jenže nešlo zdaleka jen o zdravotní věci, kterých se chtěl Vojtěch dopátrat. Radiožurnál zjistil, že Vojtěcha zajímalo i hospodaření České televize.

„Určitě bychom se měli brzy vidět, abychom sladili noty a řekli si, co a jak dál. Dnes večer odjíždím na dovolenou a v práci budu opět ve středu,“ napsal tehdejší tajemník Vojtěch 2. dubna 2015 v 15.41 Horáčkovi. E-mail šel přímo z adresy ministerstva financí.

Horáček z kauzy Bulovka ukázal na exnáměstka VZP: Dal jsem mu dva miliony ve čtyřech splátkách Číst článek

A pokračuje prosbou. „Mohl bych na Vás mít ještě jednu prosbu? Potřeboval bych poslat žádost podle zákona č. 106 na Českou televizi, kde jsou velké otázky, pokud jde o její hospodaření. Text žádosti zasílám v příloze, byl byste tak laskav a podal ji skrze paní doktorku?“ (Míněna patrně advokátka Rydlová – pozn. red.)

Současný ministr zdravotnictví si na mail vzpomíná, ale už si nepamatuje, co přesně ho tehdy zajímalo.

„Přiznám se, že to už si nepamatuji, proč to bylo. Asi jsem taky dostal nějakou informaci, že něco není v pořádku. Ale především jsme řešili oblast zdravotnictví. A tohle byla nějaká výjimka, kdy jsem dostal nějaké informace, že může být problém s hospodařením České televize. Ale stále to bylo v rámci zákona 106 a tuto možnost jsme využili. Možná teď zpětně to může vypadat zvláště, ale tehdy mně to nepřišlo jako něco, co by bylo protiprávní nebo problematické,“ hájí svůj postup ministr.

Pozoruhodné přitom je, že ve stejné době ministr financí Babiš veřejně Českou televizi napadal. Mimo jiné za práci Reportérů ČT. „V té době nám v jednom rozhovoru kupříkladu vyhrožoval, že se ještě budeme divit a že podle něj kradněme,“ vzpomíná šéfredaktor publicistiky Marek Wollner.

Marek Wollner, šéfredaktor reportážní publicistiky ČT | Foto: Šárka Ševčíková, Zdroj: Český rozhlas

Faktem je, že text skutečně do České televize dorazil. Radiožurnál ho má k dispozici. A z žádosti vyplývá, že dotazy byly velmi podrobné a tazatel měl velmi jasné povědomí, na co se ptát. Dotazy se týkaly například následujícího: platu generálního ředitele a ostatních členů vedení, zda ředitel využívá služební auto, kolik pracovníků má tiskové oddělení a kolik berou, pak seznamu producentských skupin, které získaly největší zakázky, či seznamu výzkumů veřejného mínění a kolik stály.

Zda odpovědi Vojtěch předal přímo Andreji Babišovi, si Vojtěch podle svých slov nepamatuje.

Horáček v současné době čelí podezření, že ovlivňoval přidělování zakázek v pražských nemocnicích, za což podle vyšetřovatelů žádal úplatky. Během pobytu ve vazbě se rozhodl vypovídat. Během dvou dnů přímo ve vazební věznici policii poodkryl zdravotnické zákulisí a systém, jak fungovalo přidělování zakázek. Krátce poté byl z vazby propuštěn.

Obviněný lobbista Tomáš Horáček | Zdroj: Reprofoto ČT

A proč Horáček pro mladého tajemníka a pozdějšího ministra zdravotnictví vůbec pracoval?

Horáček říká, že od Vojtěcha nikdy nedostal žádné peníze. V tom se oba shodují. Zjevné ale je, že práci pro Vojtěcha považoval za investici.

A způsob, jak se dostat k některým kontaktům. V rozhovoru pro Radiožurnál totiž připustil, že mu tehdejší tajemník předal spojení třeba na tehdejšího ředitele Státní tiskárny cenin Pavla Nováka. Jeho slova dokazuje i e-mailová komunikace, kterou má redakce k dispozici.

Adam Vojtěch, ministr zdravotnictví | Foto: Michaela Danelová, Zdroj: Český rozhlas

„Dostal jsem kontakt na současného generálního ředitele STC Pavla Nováka. Bude ale lépe, pokud ho budete kontaktovat přímo vy,“ napsal dne 6. 1. 2015 ve 21.12 Vojtěch Horáčkovi. Že by šlo o protislužbu, Vojtěch odmítá.

„Ne, v žádném případě. Myslím si, že dát na někoho kontakt není nic špatného. Chtěl po mně kontakt, ale nebylo to nic konkrétního, co by potřeboval řešit. Takže já pro něj nic nedělal, ani mu nic nedohazoval. Požádal mě o kontakt na člověka, co pak s tím kontaktem dělal, to já nevím.“