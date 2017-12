Další ministerští kandidáti na návštěvě v Lánech. Hüner a Vojtěch se v neděli sešli s prezidentem

Prezident Miloš Zeman během soboty v Lánech přijal kandidáta na ministra průmyslu a obchodu Tomáš Hünera a uchazeče o místo ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha. S Hünerem mluvil o energetice, využití lithia nebo o nutnosti digitalizace průmyslu a energetiky. Tématem setkání s Vojtěchem bylo zavedení eReceptů či zajištění dostatku zdravotních sester zvýšením jejich platů. Uchazeči o funkci ministrů to novinářům řekli po skončení schůzek. Praha 20:27 10. prosince 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kandidát na ministra průmyslu a obchodu Tomáš Hüner (vlevo) a kandidát na ministra zdravotnictví Adam Vojtěch (vpravo) | Foto: Michal Kamaryt | Zdroj: ČTK

Hüner za svou prioritu v úřadu označil kromě energetiky odstraňování ekologických škod a nakládání s nerostnými surovinami s maximální výnosností pro stát, čehož by chtěl dosáhnout přes státní podnik Diamo. Novinářům řekl, že s prezidentem poměrně dlouze hovořili o energetice či využití surovin včetně lithia.

Memorandum o těžbě lithia uzavřené před volbami nechtěl komentovat předtím, než si ho prostuduje. Stát by se tak podle něj mělo do týdne. Se Zemanem řešili také nutnost digitalizace průmyslu a jeho podpory ze strany MPO. Tématem byla i atomová energie a příprava hlubinného úložiště jaderného odpadu.

Vojtěch po schůzce s prezidentem uvedl, že se na základních bodech se Zemanem shodli. Mluvili mimo jiné o zavedení elektronických receptů. Lékaři by je měli vydávat od začátku roku. Vojtěch poznamenal, že státní správa nebyla schopna systém připravit a následky by neměli nést lékaři. Pokud se nepodaří systém odložit, bude usilovat o to, aby první rok nebyly doktorům v souvislosti s touto povinností udělovány pokuty.

Ve funkci by se chtěl také věnovat úhradě zdravotnických prostředků a přípravě nové právní úpravy, která by toto téma řešila. Zaměřit se hodlá rovněž na měření kvality nemocnic, aby pacienti věděli, kde se jak léčí. Se Zemanem hovořili i o otázce dlouhodobé péče, Zeman se zajímal hlavně o problematiku hospicové péče. Vojtěch prezidentovi slíbil, že se tím bude zabývat.

Dalším tématem schůzky byl podle kandidáta na ministra nedostatek personálu. Poznamenal, že je na místě problém řešit zvyšováním platů zdravotních sester ve zdravotnictví i v sociální péči. Poplatky či spoluúčast ve zdravotnictví nejsou pro Vojtěcha aktuálním tématem. Úspory chce nejprve hledat uvnitř systému.

Prezident již dříve oznámil, že se před jmenováním nového kabinetu setká s devíti politiky, kteří by se měli stát ministerskými nováčky v menšinové vládě Andreje Babiše (ANO).

Dosud se setkal s třemi kandidátkami a se třemi kandidáty na ministry. Poslední tři ministerské aspiranty přijme v pondělí. Jednat nebude s pěticí ministrů ANO, kteří působili už v končící vládě. Menšinový kabinet hnutí ANO jmenuje Zeman ve středu 13. prosince.