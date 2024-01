Ministři neumí normálně mluvit, ale melou. Je to katastrofa, proto jim lidé nevěří, myslí si Pithart

Bývalý český premiér a předseda Senátu Petr Pithart je z dnešní politické reprezentace zklamaný. Nijak se netají tím, že čekal víc. „U vlády vlastně nerad používám slovo komunikace, proto říkám, že oni neumí normálně mluvit,“ naznačuje v pořadu Osobnost Plus. „Není to nějaké umění, to je přirozený způsob, ale oni melou, někdy je to jako průjem. Lidi jim nerozumí.“ osobnost plus Praha 0:10 25. ledna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bývalý premiér, spisovatel a právník Petr Pithart | Foto: Věra Luptáková | Zdroj: Český rozhlas

„A když jim lidi nerozumí, tak po pěti vteřinách vypnou pozornost, přitom se tam někdo ještě tři minuty snaží něco vysvětlit. To je katastrofa,“ dodává.

„Poslední dobou mě napadá, že někteří z nich asi neumějí svou ,látku‘,“ říká Pithart, který je také spisovatel, právník a učitel. Naráží tak například na ministra financí Zbyňka Stanjuru (ODS), který názor změnil už několikrát. „A pak to bere zpátky. Buď on, anebo jeho lidé na ministerstvu neumějí svou práci, agendu – jinak to přece ani není možné.“

„A když dáte dohromady to, že ministři neumějí mluvit, přitom mluví moc, dělají chyby a musí to brát zpátky, tak jim logicky lidé nevěří. A když jim nevěří, nemůže klesnout inflace – to je totiž přímá úměra,“ vysvětluje bývalý premiér České republiky v době federace.

„Jsem už 33 let nejvíc nešťastný z toho, že se rozdíly mezi regiony nezmenšují, ale zvětšují. Přitom bereme finance z evropského fondu, který je na to přímo určený. Je tu ještě i jeden strukturální fond na vyrovnávání rozdílů. Z toho jsem hluboce zklamaný a nešťastný, protože statistici konstatují, že se ty rozdíly nezmenšují, ale zvětšují. A to je prostě nejslabší vlastnost tohoto státu.“

Současná vláda pak podle Pitharta není dost odvážná na velké změny, které ale Česko nutně potřebuje. „Měli být odvážnější – a buď tu odvahu neměli, anebo to udělat neuměli. Osobně si myslím, že to neuměli, přestože do toho šli s nejlepšími předsevzetími,“ myslí si.

„Naše dvě vlastnosti jsou pragocentrismus a byrokracie. Nedávno jeden sociolog dobré pověsti řekl – a budu přehánět –, že kdyby z ministerstev zmizelo 80 procent úředníků, tak po určité době a zmatcích by ze sebe vydávali to samé, co teď.“

Vrátí Babiš?

„Andrej Babiš (ANO) je symbolem vlády těch bohatých – a není sám. To je to nejhorší, co se může stát,“ odpovídá na otázku, jestli by mu vadil návrat hnutí ANO.

„My jsme kdysi na začátku – a nikdo si toho nevšiml – připustili, že ve volbách mohou kandidovat nejen politické strany, ale i hnutí. V naší Ústavě, kde se mluví o volbách, jsou ale jen politické strany. Hnutí založíte za tři dny, protože to je podle občanského zákoníku spolek. Zakládá ho vůdce, zpravidla movitý, případně velmi bohatý člověk.“

„V hnutích se nevytvářejí křídla, protože se v nich nebojuje o předsedu, není tam dokonce ani pravolevý spor,“ vysvětluje s tím, že ani sám neví, kdo s nápadem na vznik a kandidaturu těchto spolků, resp. hnutí, v 90. letech vůbec přišel.

„Nad tím pořád bádám a byla to ta úplně první a základní chyba. V hnutích totiž nikdy není demokratický duch, ale je tam vůdce, majitel, což je to nejhorší, co se může stát. Protože zápas o myšlenky se musí odehrávat i v samotných stranách, které pak mezi sebou soupeří ve volbách,“ doplňuje.

Návratu Babiše do Strakovy akademie se Pithart ale neobává. „On totiž má firmy i na Západě, takže u nás nehrozí vývoj jako na Slovensku a Maďarsku. Já s tím vlastně i počítám a varoval bych před těmi, kteří by mluvili o katastrofě. Přece musíme mít nějaké sebevědomí. Za těch 33 let jsme vybudovali právní stát, v tom jsme obstáli,“ tvrdí s tím, že ani vláda ANO ho už nemůže rozložit.

Budoucnost Jurečky?

Šanci na to, být klasickou politickou stranou má podle bývalého politika jak ODS, tak KDU-ČSL, které ale bude muset přehodnotit své vedení. „Myslím si to už dlouho a ani to nijak netajím,“ říká.

Protože Jurečka je prý skvělý ekonom, ale nemůže být vůdce, protože nemá charisma. „Politici ale musí být v první linii vůdci – a charisma buď máte, nebo nemáte.“

Pokud jde o aktuální skandál, kdy na Jurečkově ministerstvu pokračoval vánoční večírek, přestože zbytek republiky řešil střelbu na filozofické fakultě, Pithart říká: „Každý může mít slabou chvíli. Také jsem to v životě několikrát zažil, ale jde o to, jak se s tím vyrovnám a jak to vysvětlím. Ale musí říkat absolutní pravdu, pak to lidé možná i odpustí, což se Jurečkovi ale nepovedlo, protože on tak trošku lhal.“

„Jsou země, kde to moc nevadí, ale v Americe to vadí a stejně tak i u nás. Ale lhát se nesmí, a když k tomu přidáte minusové charisma…“

Celou Osobnost Plus Barbory Tachecí najdete v audiozáznamu výše. Dozvíte se, co si Petr Pithart myslí o válce na Ukrajině nebo jak by měli vystupovat ti nevětší státníci.