Ministři pracují pro Agrofert, tvrdí Pospíšil. Podle europoslance Teličky je premiérův střet zájmů zjevný

Analýza Právní služby Evropské komise uvádí, že Andrej Babiš má jako předseda vlády možnost v Česku řídit a ovlivňovat rozhodovací procesy spojené s využíváním fondů přicházejících z evropského rozpočtu.

Podle ministra spravedlnosti Jana Kněžínka (nestraník za ANO) ale obecná analýza unijní legislativy, kterou si nechal resort vypracovat, dokazuje, že svěřenský fond jako záruka nestrannosti stačí a Babiš postupoval podle českého práva.

Jako advokát

„Střet zájmů je obrovský – ministr spravedlnosti se chová jako advokát a zdůvodňuje, jestli je postup premiéra a Agrofertu v pořádku. Vyjádření pana Kněžínka nechápu, do jeho působnosti to vůbec nepatří,“ upozornil v pořadu Pro a Proti Českého rozhlasu Plus předseda TOP 09 a europoslanec Jiří Pospíšil.

Někdejší ministr spravedlnosti dodává, že v resortu nejsou žádní experti, kteří by se zabývali evropským právem v oblasti čerpání dotací. „To, že je ministr spravedlnosti právník, neznamená, že poskytuje právní servis v kauzách pana premiéra,“ podotýká.

„Ministři pracují ve prospěch Agrofertu a premiéra, který je tím v obrovském střetu zájmů. Principy čerpání evropských peněz jsou nastaveny tak, jak to vyhovuje premiérovi – resp. ten to může výrazně ovlivnit.“

Svěřenský fond, do něhož Andrej Babiš loni vložil své firmy, je podle Pospíšila formální řešení a mělo by se zkoumat, zda ho dotyčná osoba nadále neřídí. „Všichni cítíme a víme, že Agrofert dál fakticky ovládá Andrej Babiš. Až skončí v politice, bude ho dál řídit,“ doplňuje s odkazem na informace médií.

Střet zájmů

„Je zjevné, že Andrej Babiš je ve střetu zájmů. Neříkám, že ho zneužívá, ale je v něm. Uvidíme, jaké budou další kroky,“ míní místopředseda Evropského parlamentu Pavel Telička zvolený za hnutí ANO.

Premiér by se podle něj měl chovat tak, aby se vůbec nedostal do byť jen podezření ze střetu zájmů. „Už to, že se Evropská komise touto právní analýzou zabývá, je špatně.“

Telička dále upozorňuje na probíhající přípravu reformy Společné zemědělské politiky a fakt, že vláda za přítomnosti premiéra schvaluje mandát pro vyjednavače. Jednou ze zásadních otázek je například zastropování dotací pro velké podniky, k čemuž musí vláda zaujmout stanovisko – a premiér se tím opět dostává do střetu zájmů.

„Není to jen o vlivu. Položme si otázku, jestli premiér už nyní není motivován k tomu, aby ten podnik dobře hospodařil. Jestli příjmy Agrofertu jsou nebo budou jeho příjmy. Na to nemusíte mít přímou vazbu na fungování podniku,“ uzavírá Telička.