Praha| 24. 7. |Lenka Jansová, Andrea Kubová |Zprávy z domova

Česko přidá 24 milionů korun na fungování pobřežní a námořní stráže v Libyi. Schválila to v pondělí vláda. Z Libye se často snaží migranti nelegálně dostat přes moře do Itálie a do Evropské unie.