Benešová k Vrběticím: Souhlasím s prezidentem, podle mě je vyšetřovacích verzí i víc

Podle ministryně spravedlnosti Marie Benešové (za ANO) existují více než dvě vyšetřovací verze v případu výbuchu muničního skladu ve Vrběticích. Naopak premiér Andrej Babiš (ANO) i vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD) uvedli, že předmětem vyšetřování je pouze verze s účastí ruských agentů. Benešová v rozhovoru pro Novinky také kritizovala nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana. Praha 9:17 29. dubna 2021

„Uváděla jsem, co jsem četla ze zprávy BIS. Mluvila jsem od srdce tak, jak jsem si to přečetla,“ a dodala také, že přítomní šéfové tajných služeb z toho nadšení zřejmě nebyli. Sama ale detaily dalších vyšetřovacích verzí, o kterých je přesvědčená, komentovat odmítla.

Benešová v rozhovoru také uvedla svůj postoj k veřejnému vystoupení nejvyššího státního zástupce Zemana. Ten mluvil o tom, že explozi muničního skladu nevyšetřují jako teroristický čin. Podle Benešové se do případu Zeman nemá vměšovat, protože ho ani nedozoruje. „Pan nejvyšší státní zástupce se pouze nějakým záhadným způsobem přimotal k té vládě. Nevím, kdo ho pozval, já to teda nebyla,“ uvedla ministryně.

„Zásadně nedodržuje dohody. Zda dojde k odvolání z jeho funkce, to vám neřeknu. Pokud bude podána kárná žaloba, tak se jedná o ztrátu morálního kreditu,“ dodala Benešová, která se dlouhodobě netají tím, že jí některé názory Pavla Zemana vadí.

Na dotaz serveru Novinky, zda se tedy může podle ní jednat o akt státního terorismu, teroristický útok nebo útok na zboží, Benešová uvedla, že ona osobní názor nemá a posuzovat to nebude.

„Dokonce jsem uváděla další možné verze. Jaké, to nemůžu uvádět.“ Dodala, že všechno je na záznamu z jednání vlády. Jako druhou možnou verzi uvedl v nedělním projevu Miloš Zeman neodbornou manipulaci s materiálem.

Benešová se k výroku prezidenta Zemana vyjádřila tak, že její postoj je totožný. „Myslím, že jsem měla velmi obdobný názor jako pan prezident, aniž jsme se vůbec stihli domluvit, protože já jsem ten názor říkala první," vysvětlila.

Podle advokátky a pražské radní Hany Kordové Marvanové (Spojené síly pro Prahu) prezident zcela ignoruje svou povinnost mlčenlivosti ohledně utajovaných částí zpráv Bezpečnostní informační služby.

Naopak podle premiéra je pouze jediná platná verze, a to ta se zapojením ruských agentů do výbuchu. „Teď je jenom jedna vyšetřovací verze, a to je samozřejmě podle indicií a podle toho, co jsme dostali od policie, útok ruských agentů,“ řekl Babiš v pondělí Zemanovi.