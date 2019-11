Schillerová mění pravidla účtenkovky, dá hráčům možnost zaregistrovat jen 500 dokladů měsíčně

Současná pravidla hry dovolovala, aby hráč zaregistroval denně jednu účtenku od jednoho obchodníka. Celkový limit pro zaregistrované účtenky však neexistoval. Poté, co server iROZHLAS.cz upozornil na nekalé praktiky prodeje účetních dokladů na internetu, se k regulérnosti vyjádřila i ministryně Schillerová.

Ta odmítla, že by účtenkovku mohli ovládnout hráči využívající „počítačové roboty“, její resort má podle ní nástroje, jak případné podvodníky odhalit. Změnu systému hry ale nevyloučila.

Nyní tedy přichází ministerstvo financí s omezením. „Hráč bude moci zaregistrovat pouze 500 účtenek měsíčně,“ uvedla ministryně financí pro Seznam Zprávy.

Omezení by mělo být platné od prosince tohoto roku. „Dnes jsem podepsala dodatek, který ještě musí podepsat provozovatel, který pro nás účtenkovku provozuje,“ řekla v úterý Schillerová.

Statistika ministerstva financí naznačila, že při účtenkovce mohlo docházet k obcházení pravidel. Pokud by totiž účtenky nejaktivnějších hráčů byly získané při běžném nákupu, znamenalo by to, že by soutěžící navštívil 370 obchodů denně.

„Pochybnosti kolem loterie nabyly takových rozměrů, že by se její provozovatel mohl teoreticky dopouštět trestného činu provozování nepoctivých her a sázek,“ řekl pro Seznam Zprávy analytik Marek Sušický.

Účtenkovka Loterii spustilo ministerstvo financí před dvěma lety, a to jako podpůrný nástroj k elektronické evidenci tržeb, známou pod zkratkou EET. Hra má lidi motivovat, aby si od obchodníků účtenky přebírali a zároveň funguje jako kontrola, že byla účtenka zaslaná do systému finanční správy. Podmínky hry jsou jednoduché: stačí si po nákupu ponechat účtenku a pomocí aplikace ji zaregistrovat. Ze zaregistrovaných účtenek se jednou měsíčně losuje přes dvacet tisíc výherců, kteří mohou získat ceny od stovek korun do jednoho milionu.