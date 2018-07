Jasné plagiátorství, říká expert o další diplomové práci ministryně Malé. Označil hned 16 stran textu

Radiožurnál zjistil, že pouze jedna třetina teoretické části diplomové práce je její původní. Zbytek této části je podle analytika VŠE opsán z diplomky z roku 2003. Práce je podle něj jasný plagiát.

„Konkrétně z 25 stran teorie je originální text jen na osmi až devíti stranách. Ve zbytku, tedy na šestnácti až sedmnácti stranách, jsou doslova převzaty odstavce, celé kapitoly textů, pouze je to občas přeskládáno. V případě, kdy jsou takto přepsány takto rozsáhlé pasáže, jedná se o plagiátorství,“ vypočítává expert na odhalování plagiátů Jan Mach z Vysoké školy ekonomické.

Srovnání diplomových prací Taťány Malé z roku 2005 a Zity Pavlišové z roku 2003. | Foto: koláž iROZHLAS.cz

Podoba s diplomovou prací z roku 2003 od Zity Pavlišové na téma „Hodnocení mikroklimatických podmínek v chovu králíků“ je více než zřejmá. V práci Malé (dříve Taťány Veličkové) jsou naprosto shodné pasáže, včetně odkazů na odborníky ve stejném pořadí jako v originální diplomové práci. Malá přitom diplomovou práci neuvádí ani v seznamu použité literatury.

„Je naprosto zřejmé, že nemůže jít o náhodu, je evidentní, že bylo využito cizí diplomové práce,“ dodává Mach.

Dnes už by práce neprošla

Mluvčí Mendelovy univerzity Jiřina Studenková říká, že škola už to považuje za uzavřené, protože práce Malé přináší i nové poznatky, včetně vlastního výzkumu. Tudíž prý nejde o plagiát. Studenková ale zároveň připustila, že by práce dnes neprošla. Na zjištění univerzity upozornil v pondělí server Echo24.cz

„Z dnešního pohledu by ta práce neprošla, pokud je to v teoretické části, školitel by práci vrátil k přepracování. Z pohledu minulého období nebylo v silách školitele, aby procházel všechny podobné práce,“ říká mluvčí školy Studenková s tím, že analytici školy spočítali „překryv v citovaných odstavcích 'pouze' na 11 stranách.“

Nová ministryně spravedlnosti Malá zjištění nekomentovala. Nezvedala telefon ani nereagovala na SMS. Její mluvčí Tereza Schejbalová k tomu uvedla, že ministryně odkazuje na prohlášení školy a víc se k tomu nebude vyjadřovat.

Opisovala i v druhé diplomové práci

Radiožurnál ale už minulý týden upozornil, že Malá zřejmě opisovala i v diplomové práci odevzdané na Panevropské univerzitě v Bratislavě.

Specializovaný systém na odhalování plagiátů v akademické sféře odhalil opakovanou shodu s příspěvky na internetu nebo s diplomovou prací na obdobné téma z roku 2006. Jen s diplomovou prací systém našel shodu minimálně pět procent. Šéfka justice dokonce v jednom případě převzala původní text i se dvěma překlepy.

Další pasáže, tedy další stránky pak Malá podle expertů opsala nebo parafrázovala bez citace z publikace České rodinné právo od autorek Milany Hrušákové a Zdeňky Králíčkové. Zejména úvodní část diplomové práce nové ministryně se totiž nápadně podobá prvním kapitolám zmíněné učebnice. Některé pasáže se přitom shodují doslovně, jiné jsou v textu Malé parafrázované. To systém nemohl odhalit, protože kniha není v elektronické podobě.

Malá je na svou práci hrdá

Posuzovali to proto odborníci, třeba bývalý ústavní soudce a expert na rodinné právo Stanislav Balík, který přednáší právo hned na třech univerzitách – v Plzni, Brně a Olomouci.

„Nejenže práce zčásti odpovídá struktuře hlavní předlohy, ale jsou tam i pasáže, které jsou použity doslovně anebo použity s občasnou parafrází. Dá se říci, že tímto způsobem práce nabyla na požadovaném rozsahu, tak aby splnila podmínku počtu stránek, na druhé straně je to nutno říct tak, že je to v tomto směru plagiát,“ tvrdí Balík.

Malá už tehdy plagiátorství odmítla. Uvedla, že možná jen někde zapomněla citovat a na svoji práci je hrdá.

„Velmi mě tato kauza mrzí, protože to téma, které jsem v diplomové práci psala, bylo téma, které mě zajímalo. Opravdu jsem se tomu věnovala řadu měsíců, využívala jsem různé zdroje. Bohužel nemohu vyloučit, že jsem někde zapomněla uvést citaci, ale určitě ne úmyslně,“ řekla tehdy Malá.

