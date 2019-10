Babiš: Vláda jedná s policií a armádou o pohřbu Gotta, zájem bude obrovský

Úřad vlády při přípravách pohřbu zpěváka Karla Gotta se státními poctami spolupracuje s policií i armádou, protože očekává obrovský zájem veřejnosti. Novinářům to řekl v sobotu premiér Andrej Babiš (ANO) v Polsku, kde se účastní pohřbu někdejšího disidenta Kornela Morawieckého. Nové informace k podobě obřadu ale zatím nemá. Praha 16:45 5. října 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Svíčky před vilou Karla Gotta na Bertramce. | Foto: Vít Kubant | Zdroj: Český rozhlas

„Detaily nemám, dělají to kolegové. Nejdůležitější je (Gottova) rodina, respektujeme přání rodiny,“ uvedl Babiš. Zveřejňování informaci ohledně pohřbu si vyhradila zpěvákova rodina, chystá se je umisťovat na Gottovy na webové stránky.

Podle Babiše je na úřadu vlády tým, který spolupracuje s policií i armádou. „Protože se očekává obrovský zájem občanů, protože pan Karel Gott byl pro nás a naši historii jeden z největších Čechů, takže určitě přijde spousta lidí,“ uvedl premiér.

Vláda na den Gottova pohřbu vyhlásila státní smutek. Umělcův pohřeb se podle rozhodnutí kabinetu měl odehrát jako státní, nakonec se podle přání rodiny uskuteční se státními poctami včetně zádušní mše v katedrále svatého Víta.

Poslední rozloučení s Gottem pro veřejnost se bude konat v pátek 11. října od 08:00 do 22:00 v Paláci Žofín na Slovanském ostrově v Praze. Zádušní mše následující den od 11:00 bude pro pozvané hosty.

Karel Gott zemřel v úterý 1. října po těžké nemoci, bylo mu 80 let. Jeho úmrtí si v posledních dnech všímala řada zahraničních médií, zejména ta ze sousedních zemí, ale i třeba z Ruska, kde byl nesmírně oblíbený.

Uctění v Národním divadle

Ke státnímu smutku za Karla Gotta se příští sobotu přidá i Národní divadlo v Praze. Zpěvákovu památku uctí minutou ticha před představeními. Na všech budovách Národního divadla budou vlát smuteční prapory, uvedl v sobotu mluvčí scény Tomáš Staněk.

Minutu ticha budou divadelníci a diváci držet před představeními v historické budově divadla na vltavském nábřeží a ve Stavovském divadle. Na programu je v sobotu repríza opery Příhody lišky Bystroušky a baletu Valmont.

V pátek o něm nekrolog přinesl i americký list The New York Times. O Gottovi se v něm píše jako o hezounovi s expresivním tenorem, který zpíval kromě češtiny také v angličtině, ruštině, francouzštině a němčině. Autor článku připomíná jeho kariéru za normalizace, četná ocenění, jakých se mu dostalo, i třeba to, že letos v létě byla k příležitosti zpěvákových 80. narozenin vydána pamětní eurobankovka. „Tato bankovka s nominální hodnotou nula eur je v naší zemi obrovským fenoménem, stejně jako Karel Gott,“ citují The New York Times jednoho z Gottových fanoušků.