Míra chudoby dle Eurostatu? Jako srovnávat Chánov s Vinohrady, které by z toho vyšly hůře, popisuje Prokop
Čechy loni podle žebříčku Eurostatu ohrožovala chudoba a sociální vyloučení nejméně ze všech států Evropské unie. Data ale podle sociologa Daniela Prokopa neodpovídají realitě. „Mohli byste srovnat Vinohrady a Chánov a mohlo by vám vyjít, že na Vinohradech je víc lidí ohrožených chudobou. A na tom je vidět ta absurdita,“ přibližuje v pořadu Život k nezaplacení šéf agentury PAQ Research a člen Národní ekonomické rady vlády.
V květnu jsme spolu mluvili o aktuálních datech a grafech Eurostatu, podle kterých je v Česku nejmenší míra chudoby ze všech států Evropské unie, tedy nižší než třeba ve Skandinávii nebo v Lucembursku. Tehdy jste zpochybňoval metodiku, jak to Eurostat srovnává. A dnes na to můžeme navázat, protože vaše agentura připravila vlastní analýzu. A ten výsledek pro Česko není tak výtečný, jako byl v datech Eurostatu. Tak jak na tom jsme podle toho, co vy jste vypočítali?
Když to měříte jako Eurostat - vycházíte z národních příjmů, vezmete si každý stát zvlášť, uděláte střední příjem, takzvaný medián a spočítáte z něj 60 procent - tak Česko vyjde jako jedno z nejlepších v Evropě.
Máme relativně nízké příjmy, ale jsou v nich relativně malé nerovnosti, v té spodní polovině. To znamená, že chudí pracující, kteří mají třeba minimální mzdu, mají podobné příjmy jako důchodci a podobně. Proto málo lidí spadne pod 60 procent národního mediánu.
Problém ale je, že je to nesrovnatelné napříč státy, protože v Lucembursku, Nizozemsku, Belgii jsou takové příjmy, že belgický chudý má životní úroveň tak na úrovni českého středně příjmového člověka. Proto je to mezinárodní srovnání zavádějící.
Dám jeden příklad, než přejdu k té naší definici. Mohl byste tu relativní chudobu, jako dělá Eurostat, dělat třeba i v rámci České republiky. Srovnat si bohatou část Prahy, třeba Vinohrady, a nejchudší část republiky, třeba Chánov
A kdybyste zvolil hranice v rámci těch lokalit, vzal si příjmy lidí na Vinohradech a v Chánově, tak vám také vyjde, že na Vinohradech je víc lidí ohrožených chudobou, protože tam jsou hodně vysoké příjmy, tudíž někdo spadne pod 60 procent standardu. A v lokalitě typu Chánov tam mají všichni málo a nikdo nespadne pod těch 60 procent.
Evropští premianti? Ve skutečnosti hrozí chudoba pětině českých domácností, upozorňují výzkumníci
Číst článek
A na tom je vidět ta absurdita. Asi nemá smysl říkat, že na Vinohradech není víc lidí ohrožených chudobou než v Chánově, byť by to z toho ukazatele zřejmě vycházelo
Proto byl také ten ukazatel relativní chudoby nejmenší za komunismu. Chudobou podle těch dat trpělo asi 7 nebo 8 procent lidí. Všichni měli málo a 60 procent mediánu, toho středu bylo tak nízko, že pod to nikdo nespadl.
Tohle srovnání vytváří trochu fikci, zejména v mezinárodním srovnání to strašně podceňuje, jak obrovský rozdíl je v té příjmové nouzi třeba mezi Bulharskem a Lucemburskem. Vychází zhruba stejně.
My jsme si to vzali jinak. Vzali jsme si z toho výzkumu domácnosti na úrovni celé Evropské unie, vyrovnali jsme jim příjmy podle cenové hladiny, aby jedno euro nebo jedna koruna příjmu v každé zemi znamenalo to samé z hlediska toho, co si člověk koupí a ty příjmy byly srovnatelné. A vzali jsme toho středního člověka v Evropě, 60 procent jeho příjmů, tu hranici relativní chudoby a koukali jsme, kolik spadá lidí pod tu hranici, když je definovaná srovnatelně, jednotně, celoevropsky.
A jak to tedy dopadlo?
Pod tuhle hranici - pod relativní příjmovou chudobu v Evropě, pod těch 60 procent - spadá asi 20 procent Evropanů. V Česku je to zhruba stejné, v Česku je to zhruba 20 nebo 21 procent Čechů. Ale ono to úplně změní obrázek o východu a západu Evropy, protože v Lucembursku nebo Belgii to není skoro nikdo a v Bulharsku, Rumunsku a na Slovensku je to velká část populace. Má ty příjmy, které jsou nestandardně nízké, z hlediska cen, co si za ně koupí, z hlediska životní úrovně.
Ukazuje to hezčí obrázek o tom, jak se příjmově liší a svou reálnou životní úrovní lidé na západě a na východě. Česko z toho nevychází nějak tragicky.
Navíc tu hranici si můžete určit třeba i přísněji, na 50 procent mediánu. Potom je to v Česku jenom 10 procent těch nestandardně příjmově chudých. Nejde ani o to číslo jako takové, ale o to, že jsme pořád v lepším středu Evropy. Ale to, že jsme premiant, je fikce ukazatele, který je mezi státy nesrovnatelný.
Kdo trpí chudobou?
Říkáte, že tu hranici jde udělat jinde. Na to jsem se chtěl také zeptat, kde je ta hranice správná. Jinými slovy, co se tam počítá? Co znamená ta chudoba, pokud je tedy nastavená tak, jak to počítá Eurostat?
Jsou to jenom nízké příjmy. Evropsky se to pak liší, jestli mají vlastní bydlení, když máte vlastní bydlení a nízké příjmy, tak je to relativně v pohodě. Je to fakt jenom hranice nízkých příjmů, takže není to chudoba v tom smyslu, jak si to intuitivně představujeme, že člověk si třeba nemůže dovolit vytápět byt nebo si musí šetřit na jídle a podobně.
Prokop o děravých datech: Chudý v Německu se má lépe než průměrně vydělávající slovenská domácnost
Číst článek
V Česku trpí extrémní chudobou, která se projevuje tím, že si musíte odpouštět tyto základní věci nebo nemáte na vytápění bytu, kolem 5 až 8 procent lidí, podle toho, jak to definujete.
Ale víc lidí má ty nízké příjmy právě v tom evropském kontextu, které se projevují třeba tím, že si nemůžete dovolit nadále výdaje nebo nemůžete mít ani jednu dovolenou za rok, ani v České republice a podobně. To je právě kolem těch 20 procent.
Když chudobu definujeme příjmově, tak je vždycky otázka, co chceme popisovat, jestli jsou to nízké příjmy, které trochu destabilizují domácnost, což potom spíš odpovídá 20 procentům. Anebo jestli chceme popisovat příjmovou hranici, která vede k tomu, že v domácnosti vidíme extrémní problémy. To je samozřejmě mnohem menší část Čechů.
Říkal jste, že v Česku je pod tou hranicí kolem 21 procent lidí, jaké typicky domácnosti to jsou?
Když ji definujete evropsky, ne česky, tak se trošku zvedne, takže tam spadne víc lidí. V Česku trpí chudobou častěji samoživitelé, samostatně žijící důchodci a nájemníci. To jsou tři skupiny, které bych popsal. Záleží, jak ostrou hranici příjmů definujete.
Chtěli jsme hlavně ukázat, že nejsme premianty Evropy. Má to i jisté dopady. Příběh, že jsme premianti Evropy v chudobě, vede k tomu, že politici podceňují životní situaci některých domácnosti a neřeší to, protože si vytváří fikci, že u nás už je to vyřešené, že v Česku ta chudoba není na rozdíl od Lucemburska nebo Belgie. To je jeden problém, proč je ten příběh podle mě špatný.
A druhý problém toho mýtu je to, že Evropská unie používá tyto ukazatele jako sekundární ukazatele v rozdělování evropských fondů. Když rozdělují kohezní fondy, tak to míří do regionů, kde je vysoká chudoba. Ale když ji měří takhle, tak to samozřejmě zvyšuje pravděpodobnost, že to částečně jde třeba do chudších regionů Belgie místo Bulharska. Unie tím vytváří trošku fikci konvergence a zakrývá rozdíly mezi novými členskými východními státy a těmi západními.