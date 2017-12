Topolánek: Jsem schopen integrovat pražskou kavárnu a venkovskou hospodu, umím s lidmi mluvit

Český rozhlas oslovil s pěti anketními otázkami osobnosti, které se budou ucházet o úřad prezidenta. Dalším je podle abecedy Mirek Topolánek. Expremiér a bývalý předseda ODS svou kandidaturu na prezidenta ohlásil jako poslední. V listopadu řekl, že tak reaguje na kroky současného prezidenta Miloše Zemana. Kandidaturu 61letého Topolánka podpořilo 10 senátorů. Praha 10:22 13. prosince 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Mirek Topolánek | Zdroj: ČTK

Jak byste chtěl přispět ke stmelení české společnosti?

Prezident má v neformální poloze celou řadu možností, jak politickou scénu i veřejnost ovlivňovat – a to nastolováním témat, která přináší. Nemá jenom kompetence dané výlučně nebo kontrasignovaně, ale měl by přinášet témata, která trápí české občany. A za druhé by se měl účastnit debat o daných tématech. A to by měla být má výhoda, když to řeknu velmi lidově, jsem schopen integrovat takzvanou pražskou kavárnu a českou a moravskou venkovskou hospodu. Protože jsem schopen s těmi lidmi mluvit a protože příkopy, které jsou mezi lidmi vykopány různými sociálními skupinami, jsou daleko hlubší než v době, kdy jsem politiku dělal aktivně.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Na anketní otázky Českého rozhlasu tentokrát odpovídal Mirek Topolánek

Tak to je přesně to, co si myslím, že jsem schopen dělat – protože jsem schopen s těmi lidmi mluvit. Tak jak jsem byl schopen částečně integrovat českou politickou scénu, tak bych dokázal i veřejnost.

Jste pro uspořádání referenda o vystoupení z Evropské unie?

Nejsem. Obecně nejsem úplně příznivcem referend. Takže i když to není prezidentská kompetence, nedoporučuji referendum organizovat, ale nejsem schopen tomu zabránit jako případný prezident. Nejsem příznivcem našeho vystoupení z EU přes všechna negativa, která nám to přináší, a přestože náklady na naše členství jsou možná vyšší než výnosy. Ten hlavní důvod je, že nejsme země, která žije obklopena oceánem a mořem jako Velká Británie – my jsme země uprostřed Evropy. To ukotvení jsme v historii vždy potřebovali. A když jsme ho neměli, tak jsme většinou samostatnost ztratili.

OTÁZKY PRO KANDIDÁTY Další díl nového seriálu s otázkami pro prezidentské kandidáty si můžete přečíst na serveru iROZHLAS.cz ve středu, kdy bude odpovídat expremiér a býlavý šéf ODS Mirek Topolánek. Odpovědi uchazečů o Pražský hrad i jejich profily vysílá také Radiožurnál. Kandidáty představujeme podle abecedy.

Za posledních sto let jsme byli každý druhý den nesvobodní a každý třetí den jsme byli okupováni. A to si myslím, že si zaslouží hlubší debatu než výkřiky o czechxitu.

Uděloval byste milosti?

Toto trochu monarchistické právo českého prezidenta je v Ústavě zakotveno jako výlučná pravomoc. Já bych s milostmi určitě šetřil. Pro mě připadají v úvahu ve dvou případech – a to je vážná nemoc člověka, který je ve vězení, to znamená umírá v něm. A nebo jiný humanitární důvod. Dovedu si předstvit – matka čtyř dětí, nějaký bagatelní trestný čin, který jí neumožňuje se o děti starat. Všechny ostatní případy jsou velmi diskutabilní a já bych s nimi šetřil.

Koho považujete za svého největšího soupeře v prezidentské volbě?

Pro mě je největším soupeřem v prezidentské volbě Miloš Zeman. Člověk, kterého nepotkáváme, odmítá se zúčastňovat všech debat, říká, že kampaň nedělá, a pak máme možnost vidět jeho maturitní fotku na billboardech po celé republice. Určitě jsou soupeři i všichni ostatní, z těch je vážným soupeřem Jiří Drahoš. Ale myslím si, že pro všechny z nás je tou největší výzvou vystřídání Miloše Zemana.

Kterého z kandidátů byste podpořil v případě, že v prvním kole neuspějete?

Tuto otázku dostávám často a odpověď vyplývá už z mé předchozí odpovědi. Podpořím kteréhokoliv kandidáta proti Miloši Zemanovi, pokud se do druhého kola neodstanu sám.

Profil: Kdo je Mirek Topolánek?

Rodák ze Vsetína své konkrétní plány a vize představil jako poslední z kandidátů až na konci listopadu. Na pódium pozval svou manželku, někdejší místopředsedkyni sněmovny Lucii Talmanovou. „Já jsem chtěl, abyste nás viděli spolu. Lucie se na kampani nepodílí tak, že by se mnou jezdila, i protože je její povinností chránit našeho chlapečka. Představuji vám první mámu, možná i budoucí první mámu," řekl tehdy.

O post prezidenta republiky se utká devět kandidátů. Nejvíc chyb v petici měl Zeman Číst článek

Talmanová je druhou manželkou Mirka Topolánka, jejich syn Nicolas se narodil, když byl jeho otec premiérem. Topolánek vládu řídil celkem tři roky - od léta 2006 do jara 2009. Během interpelací v Poslanecké sněmovně reagoval například na kritiku, že v Československu studoval na Vojenském gymnáziu. „Nakonec jsem z tohoto vojenského gymnázia byl z politických důvodů vyloučen, to je třeba dodat," uvedl.

Mirek Topolánek vystudoval strojní fakultu VUT v Brně. Při sametové revoluci v roce 1989 působil v Občanském fóru. O sedm let později získal křeslo senátora. Předsedou Občanské demokratické strany se stal po Václavu Klausovi v roce 2002. V čele ODS byl Topolánek sedm let. Premiérem byl tři roky. Jeho vládnutí skončilo v roce 2009 poté, co jeho kabinetu vyjádřila Poslanecká sněmovna nedůvěru.

Dlouholetým nejbližším poradcem 61letého Mirka Topolánka byl lobbista Marek Dalík, který je teď ve vězení kvůli půlmiliardovém podvodu v kauze pandurů. Pokud by se stal Mirek Topolánek prezidentem, milost by prý Marku Dalíkovi nedal. Topolánek po odchodu z politiky pracuje v energetice.