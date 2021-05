Topolánek: Pokud je cílem změnit trajektorii země, tak Spolu a Piráti se STAN mohou najít kompromis

Podle posledního průzkumu agentury Kantar by nyní ve volbách do sněmovny obě koalice – Piráti a STAN a koalice Spolu tvořená ODS, KDU-ČSL a TOP 09 – předstihly hnutí ANO. „Umím si představit vládu obou koalic. Musím si ji umět představit,“ říká expremiér Mirek Topolánek. A připomíná, že v poměrném systému je téměř vyloučeno, aby vládla jedna strana, tudíž nikdy nemůže plně splnit svůj program. Praha 15:31 12. května 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Umím si představit vládu obou koalic. Musím si ji umět představit,“ říká expremiér Mirek Topolánek. | Foto: Khalil Baalbaki | Zdroj: Český rozhlas

„Speciálně po úpravě volebního zákona, když nebude mít vítězná strana tu bonifikaci, kterou dostane v rámci přepočtů, to pokládám za vyloučené. Z povahy volebního zákona a systému je zřejmé, že vždy dochází ke koalicím. To znamená, že žádná strana nikdy nemůže, nemohla, ani do budoucna nemůže splnit svůj volební program. To je něco, co nepochopili ani voliči a členové ODS po roce 2006,“ naznačuje bývalý politik a český expremiér na Plusu.

Má prý trochu obavu, že lidé k volbám z důvodů, že nebudou mít koho volit, nebudou chtít přijít.

„Pravicový volič, který by jako libertarián volil nějaké Svobodné a jako konzervativec by volil pidi strany, které už ani neexistují, tak tudy cesta nevede. Takže se rozhodujete ne mezi dobrem a zlem nebo mezi dobrým a ještě lepším, ale mezi špatným a ještě horším. Podle svých osobních preferencí budete volit toho, kdo by vám nejmíň vadil,“ vysvětluje.

Jemu samotnému prý nejméně vadí spojení Spolu. „O kterém nemůžu říct, že je pravicové, ani že je ryze konzervativní. A nemohu říct ani, že je ekonomicky úplně liberální. Ale v průměru jak KDU-ČSL některými prvky své politiky, tak TOP 09 a speciálně ODS, kterou jsem asi osm let vedl, pro mě naplňuje charakteristiku nejméně špatná, nejvíce přijatelná, nejméně vadící, nejvíce naplňující moje osobní preference,“ naznačuje.

Fiala lepší než Bartoš

Společné vládnutí koalic Spolu a Pirátů a STAN bude podle něj strašně složité, ale dá se to zvládnout. „Říkám jim koalice Pista, Piráti a Starostové. To je cesta v poušti. A doufejme, že vede k oáze a nebude to trvat čtyřicet let. Ale o tom žertuju,“ vtipkuje Topolánek.

Připomíná, že s podobnou koalicí má sám zkušenost. „Zažil jsem naprosto bizarní koalici se Zelenými a lidovci. A v té vládě to docela fungovalo. Bylo to dáno tím, že tehdy šéf Zelených Martin Bursík v sázce na městské liberály nejen s ekologickým, ale celostátním programem naplňoval charakteristiku městské liberální strany. Více pro mladé než pro starší. A Piráti se tomu blíží, akorát jsou ujetí víc do progresivistických témat,“ míní.

Obě současné předvolební koalice podle něj budou muset najít kompromisy. „Už na kompromisu volebního program Spolu je vidět, že jsou kompromisy prohádané velmi složitě. Zásadní věci tam ale jsou. Západní orientace, redukce a rekonstrukce státní správy, řešení zadlužení země a veřejných rozpočtů,“ říká.

Bude to ale podle něj složité. Vidí totiž spoustu třecích ploch.

„Nicméně pokud bereme jako první cíl změnit trajektorii země a řešit problémy, které tady vznikly nejen covidem, ale následnou ekonomickou krizí a devastací celého prostředí, tak společné prvky politiky obou koalic, pokud budou řešit tyto problémy a věci, ve kterých mají rozpory, upozadí, tam jsou. Zatím v těch zásadních věcech není kromě daní nic, na čem by nemohly najít nějaký kompromis,“ soudí a dodává:

„Z hlediska celoživotní přípravy a jakýchsi dovedností by nakonec Petr Fiala (ODS) mohl být lepší premiér než Ivan Bartoš (Piráti).“

Problém ruské ambasády

Kauza Vrbětice by podle Topolánka měla pokračovat rozbíjením rezidenčních sítí, které fungují pod ruskou ambasádou.

„Nebo spíše pod rezidenturou Ruské federace u nás v Bubenči. A to je rozbíjet sítě jak ruských, tak českých občanů, kteří spolupracují s cizí mocností proti tomuto státu. Takže aniž bych něco naznačoval, protože nic nevím, doufám, že pokračuje šetření. Protože permanentně sledujete vlastně pohyb těch takzvaných diplomatů a těchto lidí na českém území. A pak už jen váháte, jestli ho vyhostíte tichou procedurou, nebo s nějakým humbukem, nebo ho vyměníte, nebo řešíte nějaký jiný problém. Toto je viditelné, zřetelné a musí to mít pokračování,“ míní.

Řešit by se podle něj měl i problém ruské ambasády a nezákonného užívání pozemku.

„Teď je prostor pro jednání. Buď se to musí legalizovat, anebo řešit daleko zásadnějším způsobem. Protože je zcela evidentní, že v rámci změn, které nastanou v paritě diplomatických sil, se zmenší naše ambasáda, která je neuvěřitelně velká, tak samozřejmě ta rezidentura pro celou západní Evropu, která je v Praze. A která je jako malé město ve městě. Teď se to může začít řešit, protože je pro to diplomatický důvod. Ruská federace to nebude chtít opustit a bude velmi složité je odtamtud vymístit,“ míní Mirek Topolánek.