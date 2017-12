Mirek Topolánek: Prezident musí spolu s vládou hledat spojence pro zastavení nové azylové politiky EU

Osmička kandidátů na prezidentský post pro server iROZHLAS.cz sepsala své novoroční poselství, tedy jakousi obdobu vánočního projevu prezidenta Miloše Zemana. Jak bilancují uplynulý rok a jaký je jejich výhled pro ten nový? Přečtěte si „projev“ expremiéra Mirka Topolánka. Text publikujeme v původním znění. Novoroční poselství Praha 6:00 27. prosince 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Prezidentský kandidát Mirek Topolánek | Foto: Michaela Danelova | Zdroj: Český rozhlas

Ať je Nový rok obratem k lepšímu a koncem „blbé nálady“!

Rok 2017 byl pro naši zemi rokem úspěšným. Ekonomika rostla tempem přes čtyři procenta, dále klesala nezaměstnanost, která je nejnižší v celé Evropské unii, dařilo se českým exportérům. Toto je jistě důvod k optimismu a k naději do budoucna.

Ale ne vše se povedlo.

V zahraniční politice byl největším mínusem vývoj kolem migrace. Evropská komise nás žaluje pro neplnění povinných kvót pro přerozdělování běženců. Je to důsledek naší prohry, kdy jsme spolu se zeměmi Visegrádské čtyřky byli v EU přehlasováni.

Musíme zabránit tomu, aby se tato situace opakovala. V letošním roce nás čeká jednání o novele azylové politiky, tzv. Dublinu IV. Ta by přinesla nejen trvalé povinné kvóty, ale navíc by držela migranty v zemi, do níž byli přerozděleni. Jinde by totiž nedostali žádné dávky, ani zdravotní péči. Toto je jeden z prvních úkolů pro nového prezidenta, aby ve spolupráci s vládou hledal spojence, kteří nám pomohou Dublin IV. zastavit.

V domácí politice bylo největším problémem štěpení politické scény. Kvůli její fatální rozdělenosti tu máme menšinovou vládu. Takový kabinet není stabilní a nemůže prosazovat zákony a řešení problémů občanů. Přitom existovala a stále existuje řada variant většinových demokratických vlád. Chce to jen trochu politické vůle a ochoty ke kompromisu.

Pokud jednobarevná menšinová vláda nedostane důvěru Poslanecké sněmovny, měl by být druhý pokus využit k tomu, aby vznikla solidní většinová vláda složená z demokratických stran. Role prezidenta je v tom naprosto zásadní. Pouze on rozhoduje o tom, koho jmenuje premiérem. Neměl by nikomu dávat bianco šek, ale naopak jasně říci, že předsedou vlády jmenuje toho, koho podpoří demokratická koalice disponující většinou ve sněmovně.

Některé věci se zlepšily, mohly by však být ještě lepší.

I v důsledku nízké nezaměstnanosti rostly mzdy. Stále však jsou v mezinárodním srovnání nízké. Česká ekonomika dosahuje 80% výkonnosti německé, ale naši lidé v průměru berou ani ne třetinu toho, co Němci. Podobné je to s důchody. Ty se zvýšily, ale daleko méně, než by odpovídalo růstu ekonomiky. Na penze dáváme jen 8,3% HDP, zatímco průměr EU je deset procent.

Výšku mezd a penzí prezident přímo ovlivnit nemůže. Má však právo vystoupit v parlamentu a ve vládě, zvát si ministry na Hrad a žádat od nich zprávy. Může tedy nastolovat témata a tlačit na hledání řešení.

Letos oslavíme sto let od vzniku našeho moderního státu. Oslavme ho tím, že učiníme život v České republice opět o něco lepší.

Do nového roku přeji:

živnostníkům a řemeslníkům vyšší tržby a aby je stát přestal šikanovat.

sedlákům dobrou úrodu a spravedlivější rozdělování zemědělských dotací, které je dnes ve prospěch velkých agrokomplexů

českým pracovníkům, aby se dočkali důstojnějších mezd

seniorům zasloužené zvýšení penzí odpovídající síle ekonomiky

českým pracujícím rodinám, aby vláda konečně valorizovala rodičovský příspěvek a snížila jim daně

našim vojákům v misích bojové štěstí

úctu veteránům, policistům, hasičům a záchranářům

nám všem bezpečný život pod ochranou suverénní, svobodné a demokratické České republiky

Pokud budu zvolen prezidentem, začnu ihned na plnění těchto přání tvrdě pracovat. Věřím, že tento rok bude rokem změny, rokem obratu ve společenské atmosféře. Rokem, kdy skončí „blbá nálada“, zbytečné hádky, útoky, strašení a rozdělování. Vše začíná změnou na Hradě. Změnou, která v roce oslav 100 let masarykovské republiky pomůže vrátit naší zemi k hodnotám, které stály u jejího založení a které jsme obnovili po roce 1989.

„Státy se udržují těmi ideály, z nichž se zrodily,“ řekl T. G. Masaryk. Potřebujeme silného, zkušeného a energického prezidenta. Prezidenta, který stejně jako TGM bude získávat naší zemi respekt v zahraničí, nebude se bát aktivně ovlivňovat vládní a stranickou politiku, bude se zajímat o problémy lidí a stane se protiváhou silnému premiérovi. Prezidenta, který bude strážcem demokracie, svobody, spravedlnosti a našeho ukotvení na Západě. Takto vidím základní misi nového prezidenta.

Přeji České republice důstojné oslavy století našeho státu a všem občanům úspěšný rok 2018!