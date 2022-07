Putin je za hranou, s Unií si bude dál hrát, komentuje dodávky ruského plynu expremiér Topolánek

Po pravidelné desetidenní údržbě plynovodu Nord Stream 1 už zase proudí do Evropské unie ruský plyn. Obnovení dodávek plynu hlavně znamená více času na naplnění zásobníků a na šetření. „Situace bude pořád takto napjatá a válka to pouze obnažila,“ říká ve Speciálu bývalý premiér Mirek Topolánek, který je dnes předsedou Výkonné rady Teplárenského sdružení. Speciál Praha 22:15 21. července 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Mirek Topolánek na 30.sjezdu ODS | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Současná situace nastala vypínáním jaderných a uhelných elektráren v Německu a dalších zemích a nedostatek jsme si způsobili sami,“ dodává.

Než dojde k alternativním dodávkám a budeme mít dodávek ropy a plynu dost, a může to trvat klidně až pět let, bude podle Topolánka situace stále turbulentní a cenově vypjatá.

Ruský prezident Vladimir Putin je podle Topolánka už dávno za hranou, kdy by ho mohlo omezení nákupu ruského plynu a ropy nějak ekonomicky ohrozit.

„Samozřejmě to pro Putina bude znamenat výpadek v rozpočtu, ale on se zatím živí dlouhodobými kontrakty, které má vázány na cenu na spotovém trhu. To znamená, že dostává více peněz za menší dodávky. Navíc dodává do zemí, jako je Indie, Turecko, Čína. Nepochybně netratí ani na dodávkách ropy,“ vypočítává bývalý premiér.

Topolánek jako premiér předsedající země EU zažil před 13 lety už něco podobného. S šéfem Kremlu řešil spor kolem ukrajinských plateb za plyn.

„Současná situace je od té tehdejší rozdílná v tom, že tehdy to byl rusko-německý zájem, teď už se jedná pouze o zájem Ruska. Putin se dostal za hranu a určitě si bude nadále a permanentně s Unii hrát,“ myslí si expremiér.

„A to, že se chceme odpojit od dodávek, nebo mít minimálně nějakou alternativu, je správný postup. Já to už před těmi 13 lety ohlásil a mrzí mě, že se za tu dobu nic pozitivního nestalo,“ dodává Topolánek.

Putin si bude hrát

Je podle něj víc než jasné, že si Putin bude s Evropou dál hrát. „A stále bude nad námi hrozba vypnutí. To, že teď máme asi čtvrtinu kapacity a Putinův příslib, že poteče zhruba jedna třetina, tedy to, co teklo před odstávkou, tedy kolem 60 až 67 milionů kubíků není žádná hitparáda.“

„Je potřeba říct, že jestliže přes Ukrajinu dodávají asi 36 milionů kubíků denně při kapacitě zhruba 150 a přes Nord Stream 1 teď 60 až 67 milionů kubíků při kapacitě 150 milionů, kterou potřebujeme mít naplněnou, tak to jsou dodávky možná částečné do Německa. Ty ale nenaplňují potřeby, které mají země na ruském plynu závislé,“ uzavírá.

I náměstek ministra průmyslu a obchodu Petr Třešňák (Piráti) byl prý přesvědčený, že dodávky ruského plynu budou nakonec obnoveny.

„Nicméně si musíme uvědomovat, že tisíc kilometrů na východ od nás zuří válka rozpoutaná ruským agresorem. A ten si je moc dobře vědom, že jde o další rozměr války a způsob, jak ovlivňovat Evropu,“ namítá.

„A vlastně v zájmu Ruské federace a potažmo společnosti Gazprom i Vladimira Putina je udržet ceny plynu na maximální úrovni, protože od nich se odvíjí v tuto chvíli i cena elektřiny,“ uzavírá náměstek.

