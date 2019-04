Česko přesně před 15 lety vstoupilo do Evropské unie. Osladili jsme to Evropě, nebo jsme se v ní rozpustili jako kostka cukru, jak jsme během předsednictví EU slýchávali z rádií a televizí? V pořadu Pro a proti Českého rozhlasu Plus debatovali dva bývalí čeští premiéři Mirek Topolánek, expředseda ODS, a Vladimír Špidla, někdejší šéf ČSSD a eurokomisař. Moderuje Veronika Sedláčková.

