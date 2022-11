Bez kontrol do Královské zahrady a Jeleního příkopu. Hrad trvá na změnách v bezpečnostních opatřeních

Prezidentská kancelář a Správa Pražského hradu chtějí dál jednat o mírnějších bezpečnostních kontrolách v areálu. Údajně proto v úterý vedoucí kancléř Vratislav Mynář odeslal dopis policejnímu prezidentovi a vyzývá ho k debatě i se zástupci městských částí a odborníky. Praha 19:33 15. listopadu 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bezpečnostní kontroly na Pražském hradě | Foto: Hana Mazancová | Zdroj: Český rozhlas

Pražský hrad si stojí za tím, že chce změnit bezpečnostní kontroly v celém svém areálu.

Podle vyjádření prezidentské kanceláře není policie konzistentní ve svých názorech na zavedená opatření, proto není ani důvěryhodná.

Kritika prezidentské kanceláře směřuje hlavně na kontroly u Prašného mostu, tedy přístupové cesty, která vede od tramvají ve směru od Dejvic.

Tam jsou postavené dva přístřešky, uvnitř jsou bezpečnostní rámy a auta musí objíždět žlutočervené zátarasy, které připomínají protitankové ježky.

Hrad chce, aby se lidé dostali bez kontrol do Královské zahrady a Jeleního příkopu.

Mluvčí Hradu Vít Novák uvedl, že kancléř Vratislav Mynář v úterý odeslal dopis policejnímu prezidentovi, kde ho vyzývá k co nejdřívějšímu jednání.

„Při jednání přivítáme také účast představitelů přilehlých městských částí, tedy mám na mysli Prahu 6 a Prahu 1, a nezávislých odborníků,“ řekl mluvčí Hradu Novák.

Jako výměnu navrhuje Hrad zřídit nové stanoviště policie v prostorách Slévárenského dvora a chce i na vlastní náklady vybudovat nové zábrany, například výsuvné kolíky, které jsou v centru Prahy. Výsuvné kolíky se budou nacházet u Prašné brány a ve spodní části areálu Na Opyši.

Hrad na současných opatřeních také kritizuje to, že ve vytížených dnech a hodinách turisté čekají v dlouhých frontách až hodiny, nebo třeba stav Plečnikova IV. nádvoří, kde současnou zátěž odnáší oblázková dlažba, která bude potřebovat opravit.

Změna postoje

Bezpečnostní kontroly se na Pražském hradě zavedly v roce 2016 oficiálně kvůli tehdejším teroristickým útokům v Evropě, tehdy ale správa Hradu i prezidentská kancelář s jejich zavedením souhlasily.

„To, co změnilo náš postoj, je právě názorová změna, která přišla pouze na základě příchodu nového ministra vnitra, a poté opět naprosto nečekaně, údajně na základě konfliktu na Ukrajině, a my jsme na základě toho ztratili důvěru v to, že se jejich opatření opírají o nějaký reálný základ,“ okomentoval posun v názoru Novák.

Zároveň ale dodává, že kontroly nejsou úplně zbytečné a netvrdí, že by být vůbec neměly. Naopak, Hrad podle něj stojí o maximální ochranu. Ale chce, aby o nutnosti opatření policie přesvědčila jak právě Hrad, tak i veřejnost.

Bezpečnostní opatření tak znovu posuzuje Útvar pro ochranu prezidenta České republiky a další specialisté. To v úterý dopoledne policie napsala na svůj oficiální twitterový účet.

„S výsledkem seznámíme v následujících týdnech ministra vnitra, následně Kancelář prezidenta republiky a také veřejnost,“ dodal mluvčí policejního prezidenta Jozef Bocán.