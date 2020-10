Milionové provize pro Černoška. Z peněz od státních firem přiteklo k olympionikům o čtvrtinu méně

28 milionů korun, které státní nebo polostátní firmy v minulých letech poslaly na podporu českých olympioniků, skončilo u soukromé firmy sportovního bosse Miroslava Černoška.

Společnosti Lesy ČR, Česká pošta a ČEZ na podporu olympioniků vyčlenily celkově 120 milionů korun, neposlaly je ale přímo, ale přes Černoškovu soukromou akciovku Česká sportovní. Radiožurnál zjistil, že Českému olympijskému výboru od ní přišla původní suma pokrácená o čtvrtinu.

Černošek provizi vysvětluje tím, že za peníze platil třeba letenky a ubytování reklamním partnerům těchto společností a také že měl marketingová práva na některé olympioniky, které pak „půjčil“ na akci těchto státních firem.

Radiožurnál také zjistil, že v roce 2012 poslaly lesy ČR přes Černoškovu agenturu olympionikům osm milionů, reálně dostali ale jen tři. Kam peníze zmizely, neumí Černošek vysvětlit.

Olympijské hry v roce 2012 v Londýně byly velkolepé, královnu Alžbětu II. doprovodil na zahajovací ceremoniál sám James Bond v podání Daniela Craiga. A zadařilo se i českým sportovcům, kteří vybojovali čtyři zlaté medaile.

V tom samém roce se zadařilo i sportovnímu bossovi Miroslavu Černoškovi. Dosáhl na jednu z nejlukrativnějších provizí – 60 procent -, ke které mu dopomohl státní podnik.

Lesy ČR se totiž v tomto roce rozhodly podpořit české olympioniky, a to osmi miliony korun. Peníze ale společnost poslala právě přes agenturu Miroslava Černoška s názvem Česká sportovní. A ta si větší část nechala.

Na konto České olympijského výboru, který zajišťuje účast sportovců na olympiádě, přišlo jen 3,32 milionu korun.

‚Tohle jsme nevěděli‘

„Vůbec nevím, že někdo dostal osm milionů. My jsme podepsali smlouvu, tohle jsme ale určitě nevěděli. Ale opravdu se k tomu nechci vyjadřovat,“ říká v reakci na zjištění Radiožurnálu Jiří Kejval, šéf Českého olympijského výboru.

Celkově jde ale o sumy daleko vyšší. Zmíněná provize z roku 2012 totiž poodhaluje jen část toho, jakým způsobem státní nebo polostátní firmy peníze na podporu olympioniků posílaly. I když je mohly věnovat přímo Českému olympijskému výboru, miliony putovaly přes soukromou firmu.

Kdo je Miroslav Černošek Patří bezesporu k nejvlivnějším mužům českého sportu. Spolupracoval se špičkovými tenisty Petrou Kvitovou nebo Tomášem Berdychem. Netají se tím, že má i silné vazby na politiky - mezi jeho známé patří třeba Jaroslav Fatýnek (ANO). I když neřídí auto, neovládá počítač a nemluví cizími jazyky, tak je známý svou schopností opatřit si na své projekty peníze od státu. "Hodně se nadřeš tím, že stále lítáš po firmách, po ministerstvech a leštíš kliky," popsal dvaasedmdesátiletý Černošek svou práci v roce 2017 třeba pro časopis Ekonom.

Radiožurnál spočítal, že Lesy ČR, Česká pošta a ČEZ v období 2012 až 2016 poslaly přes Černoškovu agenturu na podporu olympioniků (ČEZ i během let 2017 až 2020) celkem 120 milionů korun. Sumy vycházejí z oficiálních údajů, které poskytly samy firmy. Reálně ale dostal Český olympijský výbor tyto veřejné peníze „pokrácené“ skoro o čtvrtinu. Černoškova agentura si strhla 28 milionů korun.

Například právě Lesy ČR sponzorovaly olympioniky přes Českou sportovní do roku 2016. A za tu dobu poslaly Černoškově firmě kromě zmíněných osmi ještě dalších dvaatřicet milionů. Z těch ale k olympionikům doputovalo pouze jednadvacet.

„Nevěděl jsem to. Vůbec nechápu, proč by tam měla být nějaká provize, ale nejsem odborník. Jako laik bych řekl, že je to zbytečné,“ říká k tomu bývalý šéf Lesů ČR Daniel Szórád, který firmu vedl v letech 2014 až 2018.

Smlouvy prý „zdědil“ po svých předchůdcích. A právě kvůli pochybnostem o jejich výhodnosti kontakt s Černoškem v roce 2016 už podle svých slov neobnovil.

Szórádův předchůdce Michal Gaube Radiožurnálu řekl, že se na to už nepamatuje.

‚Nedokázali to řešit‘

Sám vlivný prostějovský podnikatel, který je dlouhodobě spojen hlavně s tamním tenisovým klubem, provize připouští. Byly prý ale nižší, i když nikterak zanedbatelné. Z každé smlouvy ročně v průměru 18 procent.

Že by si peníze nechával pro sebe, Černošek odmítl. „Provize byla standardně ošetřena smlouvou se souhlasem vedení Českého olympijského výboru a řešila témata, co tehdy nedokázal Český olympijský výbor a česká olympijská řešit,“ konstatoval šéf prostějovského tenisu a dlouholetý manažer sportovních hvězd.

Olympionici prý dostali takto poníženou sumu od Lesů kvůli tomu, že část peněz šla na atletický mítink Zlatá tretra, kterou každoročně pořádá. „Lesy ČR byly reklamní partnerem Zlaté tretry, proto ten rozdíl ve financích,“ říká Černošek a ukazuje při tom na fotky z tohoto atletického mítinku, kde je na bannerech i logo Lesů ČR. Doložit to ovšem nemůže, protože o smlouvy prý jeho firma přišla při povodních.

Jenže podle oficiálního účetnictví Lesů ČR Černoškovo vysvětlení nesedí. Na opakovaný dotaz státní podnik potvrdil, že osm milionů poslal výhradně na podporu olympijského týmu. „Předmětem smlouvy o reklamě a propagaci byl závazek Lesů ČR poskytnout prostřednictvím České sportovní a.s. finanční podporu pro Český olympijský tým, ČOV a olympijské hnutí,“ uvedla mluvčí Eva Jouková.

Na atletický mítink poslaly Lesy ČR v roce 2012 jiné peníze - další čtyři miliony, a to přes jinou Černoškovu společnost TK plus.

Co všechno nesedí Místo 8 milionů korun dostal ČOV o 4,7 méně

Miroslav Černošek: „Lesy ČR byly reklamní partnerem Zlaté tretry, proto ten rozdíl ve financích.“

X

Mluvčí Lesů ČR Eva Jouklová: „Předmětem smlouvy o reklamě a propagaci byl závazek Lesů ČR poskytnout prostřednictvím České sportovní a.s. finanční podporu pro Český olympijský tým, ČOV a olympijské hnutí.“ Výlety na olympiádu

Miroslav Černošek: „Pokrývali jsme část nákladů souvisejících s účastí sponzorů na olympijských hrách. My jsme se spíše starali o obchodní partnery těch firem, které poskytovaly peníze na český olympijský tým. Těmto partnerům jsme platili letenky, ubytování a další věci.“

x

Mluvčí ČEZu Ladislav Kříž: „Ne součástí našich smluv nebyly žádné takovéto benefity pro naše partnery. Nic takového.“

Exředitel Lesů ČR Daniel Szórád: „Ne, žádné takové dohody, o tom tedy nic nevím.“ Provize

Miroslav Černošek: „Firmy věděly, že z toho budu mít 18 procentní provizi.“

X

Mluvčí Lesů ČR Eva Jouklová: „Lesům ČR nejsou známa žádná ujednání o případných provizích sjednaných mezi Českou sportovní a.s. a ČOV, resp. Českou olympijskou, a.s.“

Mluvčí ČEZu Ladislav Kříž: „Výši jsme neznali, nebylo to součástí žádných dohod.“

Šéf ČOV Jiří Kejval: „Popravdě řečeno, my jsme nebyli u těch jednání, my jsme se bavili neformálně o nějakých částkách, ale my jsme neviděli tu finální smlouvu mezi tím naším partnerem a zprostředkovatelem.“

Kam tedy v roce 2012 zmizelo téměř pět milionů korun pro olympioniky, není jasné, Černošek už na doplňující dotazy nereagoval. A proč putovaly peníze přes prostředníka, si nepamatoval ani šéf ČOV Kejval. „Vždy ale máme zájem, aby to bylo napřímo,“ tvrdí. „Ale zase se musíme chovat seriózně k panu Černoškovi a ne mu přebírat bez jeho vědomí klienty.“

Kde milionová provize skončila, se přitom současné vedení lesnického státního podniku prověřovat nechystá. „Snahou současného vedení je poskytovat takové protiplnění, které odpovídá aktuálním podmínkám na mediálním trhu. Věříme, že i to bylo snahou vedení předchozích. Dřívější kroky ani marketingové záměry ale nemůžeme komentovat,“ uvedla mluvčí Jouklová.

Z jejích vyjádření nicméně vyplývá, že státní podnik o vysokých provizích pro Černoška informace neměl. „Lesům ČR nejsou známa žádná ujednání o případných provizích sjednaných mezi Českou sportovní a.s. a ČOV, resp. Českou olympijskou, a.s.,“ uvedla Jouklová s tím, že smlouva jim zajistila „jejich prezentaci v souvislosti s olympijským hnutím v rozsahu a za smluvně stanovených podmínek, ale také právo užívat označení Oficiální partner Českého olympijského týmu.“

Výlety na olympiádu

Černošek odmítá, že by si provizi nechal. O to zajímavější je ale jeho vysvětlení, za co peníze utrácel? Část prý sloužila třeba na zaplacení ubytování a letenek na olympiádu pro manažery dalších partnerských firem, které s těmi státními spolupracovaly.

„Pokrývali jsme část nákladů souvisících s účastí sponzorů na olympijských hrách. My jsme se spíše starali o obchodní partnery těch firem, které poskytovaly peníze na český olympijský tým. Těmto partnerům jsme platili letenky, ubytování a další věci,“ vysvětluje Černošek.

V praxi to přitom znamená, že manažeři soukromých firem jezdili na olympiády za státní peníze. Podle Černoška to ale bylo v pořádku. „Firma pracuje se svým potenciálem, vytváří zisk a pak se rozhodne, kam peníze vložit. A tyhle firmy se rozhodly podpořit český olympijský tým,“ obhajuje tento systém Černošek.

Kterým manažerům výlety na olympiádu Česká sportovní ze státních peněz platila, to Černošek říci odmítl. „To byla věc dohody, já bych do toho nerad zacházel. Není potřeba to řešit.“

ČEZ přitom takové použití peněz z provizí přes svého mluvčího vylučuje. „Součástí našich smluv nebyly žádné takovéto benefity pro naše partnery. Nic takového,“ řekl Kříž. Stejně tak to odmítl exředitel Lesů ČR Szórád. „Ne, o tom tedy nic nevím,“ konstatoval.

Mluvčí pošty Matyáš Vitík k tomu pouze uvedl, že na olympiádě byli představitelé České pošty, nikoliv reklamní partneři.

Kdo byl na olympiádě, tak na to si nevzpomněl ani předseda Českého olympijského výboru Jiří Kejval. „To nešlo přes nás a popravdě řečeno, na olympiádě je vždy tolik lidí, a když je osobně neznám, tak já nevím, kdo tam je,“ říká.

Další část peněz pak podle Černoška sloužila k tomu, že na akce dárcovských firem propůjčil sportovce, na které měl marketingová práva. „My jsme pro firmy, které byly partnery českého olympijského týmu, dělali spoustu eventů s využitím sportovců, na které jsme my měli osobností práva a které nikdo s výjimkou přímo olympiády nemohl využívat,“ dodává Černošek.

Ani na jednu akci si Černošek nemohl vzpomenout, protože je prý nezajišťoval on, ale jeho bývalý zaměstnanec, který ve firmě už není.

Něco takového ale v tomto případě na rozdíl od ČEZu zase popřely Lesy ČR. Podle bývalého šéfa lesníků se nic takového za jeho éry nekonalo. „Pokud jsme dělali sportovní dny, tak jsme to platili my, a pokud jsme tam pozvali někoho ze známých sportovních osobností, tak si nejsem vědom toho, že by to mělo co do činění s firmou pana Černoška,“ uvedl k tomu Szórád.

Nikdo nic neví

Elektrárenská společnost ČEZ od roku 2012 až dosud poslala České sportovní 64 milionů korun. Olympionici z toho dostali 53 milionů. A proč nešly peníze olympionikům přímo, ale přes soukromou firmu? Podle ČEZ šlo o zavedenou tradici.

„My jsme partnerem od roku 2000 a tam byla jediná možnost přes Českou sportovní, pokud si to dobře vybavuju. Tady se zůstalo u toho, jak se to nastavilo původně,“ říká mluvčí společnosti Ladislav Kříž s tím, že o výši provize neměl polostátní energetický gigant představu. „Výši jsme neznali, nebylo to součástí žádných dohod,“ poznamenává Kříž.

Podle bývalého náměstka na ministerstvu financí Ondřeje Závodského, který měl na starosti majetek státu, je takovýto model nesmyslný. „Každý smluvní vztah mezi státním podnikem a obdarovaným by měl být napřímo a měl by být zakotven v konkrétní smlouvě. Jestliže je tam zprostředkovatel, tak je to úplně špatně,“ míní právní expert Nadačního fondu proti korupci.

Česká pošta, která od roku 2012 poslala přes Černoškovu firmu celkem 16,5 milionu korun, trvá na tom, že poslat peníze přes zprostředkovatele bylo výhodné. „Nabídka, kterou jsme dostali, byla tehdy pro Českou poštu výhodná. Česká sportovní tehdy byla výhradním partnerem ČOV pro tyto aktivity, takže Česká pošta to uzavřela přes Českou sportovní,“ říká mluvčí pošty Matyáš Vitík s tím, že o výši provize státní podnik neznal.

Jaké částky přitom státní nebo polostátní podniky na podporu olympioniků v uplynulých letech ve skutečnosti vyčlenily, každopádně nevěděl ani jejich šéf. „Popravdě řečeno, my jsme nebyli u těch jednání, my jsme se bavili neformálně o nějakých částkách, ale neviděli jsme tu finální smlouvu mezi tím naším partnerem a zprostředkovatelem,“ komentuje to zpětně Kejval. „Pro nás bylo 18 procent výhodných.“