Milionové provize pro Černoška. Podle dozorčí rady Lesů ČR bylo vše v pořádku

„Provize byla standardně ošetřena smlouvou se souhlasem vedení Českého olympijského výboru," říká Miroslav Černošek

Lesy ČR se v roce 2012 rozhodly podpořit české olympioniky, a to osmi miliony korun. Peníze ale společnost poslala přes agenturu Miroslava Černoška s názvem Česká sportovní. A ta si větší část nechala.

Na konto Českého olympijského výboru, který zajišťuje účast sportovců na olympiádě, přišlo jen 3,32 milionu korun. Černošek tak dosáhl na jednu z nejlukrativnějších provizí – 60 procent – ke které mu dopomohl státní podnik.

Podle dozorčí rady je to v pořádku, protože Lesy díky tomu měly „právo využívat označení „Oficiální partner Českého olympijského týmu.“

„Byl prověřen obsah plnění smlouvy, ke kterému se Česká sportovní a.s. zavázala, se závěrem, že plnění smlouvy proběhlo řádně a bylo náležitě doloženo,“ shrnul jednání dozorčí rady Vojtěch Bílý, tiskový mluvčí ministerstva zemědělství, pod které Lesy ČR spadají.

Kolik z poslaných peněz reálně šlo na podporu sportovců, prý Lesy ČR nemohly vědět.

Šéf se divil

„DR taktéž konstatovala, že Lesům ČR nebyla a ani nemohla být známa žádná další ujednání o případných provizích sjednaných mezi Českou sportovní a.s. a ČOV, resp. Českou olympijskou,“ podotkl Bílý.

Nad takovou provizí pro soukromého podnikatele se podivoval sám bývalý šéf Lesů ČR Daniel Szórád, který firmu vedl v letech 2014 až 2018.

„Nevěděl jsem to. Vůbec nechápu, proč by tam měla být nějaká provize, ale nejsem odborník. Jako laik bych řekl, že je to zbytečné,“ řekl k tomu exředitel, který smlouvu sdělil po svých předchůdcích. Ti vzkázali, že se k tomu nebudou vyjadřovat.

A výše provize překvapila i šéfa olympioniků Jiřího Kejvala. „Vůbec nevím, že někdo dostal osm milionů. My jsme podepsali smlouvu, tohle jsme ale určitě nevěděli. Ale opravdu se k tomu nechci vyjadřovat,“ řekl tehdy v reakci na zjištění Radiožurnálu šéf Českého olympijského výboru.

Ani Černošek nedokázal vysvětlit, kam peníze zmizely. Jeho zdůvodnění bylo, že olympionici prý dostali takto poníženou sumu od Lesů kvůli tomu, že část peněz šla na atletický mítink Zlatá tretra, kterou každoročně pořádá. „Lesy ČR byly reklamní partnerem Zlaté tretry, proto ten rozdíl ve financích,“ vysvětloval to tehdy Černošek. Doložit to ovšem nemůže, protože o smlouvy prý jeho firma přišla při povodních.

Příště už jinak

Jenže podle oficiálního účetnictví Lesů ČR Černoškovo vysvětlení nesedí. Na opakovaný dotaz sám státní podnik potvrdil, že osm milionů poslal výhradně na podporu olympijského týmu. Na atletický mítink poslaly Lesy ČR v roce 2012 jiné peníze – další čtyři miliony, a to přes jinou Černoškovu společnost TK plus.

Ministerstvo zemědělství k tomu pouze konstatovalo, že by takové smlouvy mohly být příště transparentnější. Jinak se ale úřad odvolává na zjištění dozorčí rady, kterou pověřil prověřením smluv.

„Ministerstvo zemědělství by považovalo za transparentnější přímý smluvní vztah ‚bez prostředníka‘, nicméně Česká sportovní, a.s. byla jako jediná pověřena a oprávněna uzavírat smlouvy s generálními a oficiálními partnery Českého olympijského týmu a jiný postup tedy nebyl možný,“ uvedl Bílý.

To ale není tak docela pravda, Český olympijský výbor několikrát zopakoval, že mu šlo poslat peníze přímo, ne přes prostředníka.

Zmíněná provize z roku 2012 ale poodhaluje jen část toho, jakým způsobem státní nebo polostátní firmy peníze na podporu olympioniků posílaly. Nešlo totiž jen o Lesy ČR, ale celkově o sumy daleko vyšší.

Radiožurnál spočítal, že Lesy ČR, Česká pošta a ČEZ v období 2012 až 2016 poslaly přes Černoškovu agenturu na podporu olympioniků (ČEZ i během let 2017 až 2020) celkem 120 milionů korun. Sumy vycházejí z oficiálních údajů, které poskytly samy firmy. Reálně ale dostal Český olympijský výbor tyto veřejné peníze „pokrácené“ skoro o čtvrtinu. Černoškova agentura si strhla 28 milionů korun.

Proč putovaly peníze přes prostředníka, si nepamatoval ani šéf ČOV Kejval. „Vždy ale máme zájem, aby to bylo napřímo,“ tvrdil. „Ale zase se musíme chovat seriózně k panu Černoškovi a ne mu přebírat bez jeho vědomí klienty.“

Výlety pro manažery

Vlivný prostějovský podnikatel Černošek, který je dlouhodobě spojen hlavně s tamním tenisovým klubem, provize připustil. Byly prý ale nižší, i když nikterak zanedbatelné. Z každé smlouvy měl prý ročně v průměru 18 procent.

„Provize byla standardně ošetřena smlouvou se souhlasem vedení Českého olympijského výboru a řešila témata, co tehdy nedokázal Český olympijský výbor a česká olympijská řešit,“ konstatoval šéf dlouholetý manažer sportovních hvězd.

Zároveň odmítl, že by si provizi nechal. O to zajímavější bylo ale jeho vysvětlení, za co peníze utrácel. Část prý sloužila třeba na zaplacení ubytování a letenek na olympiádu pro manažery dalších partnerských firem, které s těmi státními spolupracovaly.

„Pokrývali jsme část nákladů souvisejících s účastí sponzorů na olympijských hrách. My jsme se spíše starali o obchodní partnery těch firem, které poskytovaly peníze na český olympijský tým. Těmto partnerům jsme platili letenky, ubytování a další věci,“ vysvětloval Černošek.

Kterým manažerům výlety na olympiádu Česká sportovní ze státních peněz platila, to Černošek říci odmítl. „To byla věc dohody, já bych do toho nerad zacházel. Není potřeba to řešit.“

ČEZ přitom takové použití peněz z provizí přes svého mluvčího vylučuje. „Součástí našich smluv nebyly žádné takovéto benefity pro naše partnery. Nic takového,“ řekl Ladislav Kříž. Stejně tak to odmítl exředitel Lesů ČR Szórád. „Ne, o tom tedy nic nevím,“ konstatoval. Mluvčí pošty Matyáš Vitík k tomu pouze uvedl, že na olympiádě byli představitelé České pošty, nikoliv reklamní partneři.

Další část peněz pak podle Černoška sloužila také k tomu, že na akce dárcovských firem propůjčil sportovce, na které měl marketingová práva. „My jsme pro firmy, které byly partnery českého olympijského týmu, dělali spoustu eventů s využitím sportovců, na které jsme my měli osobností práva a které nikdo s výjimkou přímo olympiády nemohl využívat,“ vypověděl Černošek.

Ani na jednu akci si Černošek nemohl vzpomenout, protože je prý nezajišťoval on, ale jeho bývalý zaměstnanec, který ve firmě už není.