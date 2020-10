Čenoškovými transakcemi s penězi pro olympioniky se zabývají detektivové z protimafiánské jednotky

Policisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu se zabývají kauzou milionových provizí pro sportovního manažera Miroslava Černoška. Radiožurnál totiž zjistil, že 28 milionů korun, které státní nebo polostátní firmy v minulých letech poslaly na podporu českých olympioniků, skončilo u Černoškovy soukromé firmy. Praha 6:15 21. října 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Peníze pro české olympioniky proudily před Černoškovu akciovku Česká sportovní | Foto: Pavel Mazáč/CNC | Zdroj: Profimedia

„Kauzu zkoumají ti kriminalisté, kteří řeší případ Stoka (Stoka se týká údajného ovlivňovaní chodu antimonopolního úřadu a manipulací veřejných zakázek na radnici Brno-střed, pozn.red.),“ řekl Radiožurnálu zdroj z bezpečnostních složek. „Nic takového mi není známo,“ reagoval Černošek.

Mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu Jaroslav Ibehej odmítl prověřování oficiálně potvrdit.

Společnosti Lesy ČR, Česká pošta a ČEZ na podporu olympioniků vyčlenily celkově 120 milionů korun. I když je mohly poslat přímo, tak miliony proudily přes Černoškovu soukromou akciovku Česká sportovní. Českému olympijskému výboru přišla původní suma pokrácená o čtvrtinu. Peníze poslaly Lesy ČR a Česká pošta v letech 2012 až 2016, ČEZ takto sponzoroval olympioniky až do letošního roku.

Policisté nejsou jediní, kteří budou kauzu prověřovat. Vysvětlení chce od Lesů ČR ministerstvo zemědělství. „Lesy ČR ani Ministerstvo zemědělství, jako jejich zakladatel, nemohou ovlivnit smluvní vztahy mezi třetími stranami, nicméně v případě smlouvy o reklamě a propagaci, kterou Lesy ČR uzavřely v roce 2012 s Českou sportovní, ministerstvo zemědělství využije své zákonné právo a požádá dozorčí radu podniku o poskytnutí informací v dané věci,“ uvedl mluvčí Vojtěch Bílý.

„Mohu jen říct, že jsem dostal avízo, že dozorčí rada bude požádána o součinnost v této věci. Oficiálně jsme ale ještě požádání nebyli,“ říká předseda dozorčí rady Jaromír Vašíček.

Snížená suma

Lesy ČR podporovaly olympioniky osmi miliony ročně, které poslaly přes Černoškovu soukromou firmu. Ale třeba v roce 2012 na konto České olympijského výboru, který zajišťuje účast sportovců na olympiádě, ale přišlo jen 3,32 milionu korun. V dalších letech pak olympionikům přišlo z osmi milionů pět.

Černošek to vysvětlil tak, že olympionici prý dostali takto poníženou sumu od Lesů kvůli tomu, že část peněz šla na atletický mítink Zlatá tretra, kterou každoročně pořádá. „Lesy ČR byly reklamní partnerem Zlaté tretry, proto ten rozdíl ve financích,“ tvrdil Černošek. Doložit to ovšem nemůže, protože o smlouvy prý jeho firma přišla při povodních.

Jenže podle oficiálního účetnictví Lesů ČR Černoškovo vysvětlení nesedí. Na opakovaný dotaz státní podnik potvrdil, že osm milionů poslal výhradně na podporu olympijského týmu. „Předmětem smlouvy o reklamě a propagaci byl závazek Lesů ČR poskytnout prostřednictvím České sportovní, a. s., finanční podporu pro Český olympijský tým, ČOV a olympijské hnutí,“ uvedla mluvčí Eva Jouková.

Na atletický mítink podle ní poslaly Lesy ČR další miliony, a to přes jinou Černoškovu společnost TK plus.

Šéf olympijského výboru Jiří Kejval říká, že přesné částky neznal. „Vůbec nevím, že někdo dostal osm milionů. My jsme podepsali smlouvu, tohle jsme ale určitě nevěděli. Ale opravdu se k tomu nechci vyjadřovat,“ uvedl Kejval.

Peníze z provize

Černošek odmítá, že by si provizi nechal. O to zajímavější je ale jeho vysvětlení, za co peníze utrácel. Část prý sloužila třeba na zaplacení ubytování a letenek na olympiádu pro manažery dalších partnerských firem, které s těmi státními spolupracovaly.

„Pokrývali jsme část nákladů souvisících s účastí sponzorů na olympijských hrách. My jsme se spíše starali o obchodní partnery těch firem, které poskytovaly peníze na český olympijský tým. Těmto partnerům jsme platili letenky, ubytování a další věci,“ vysvětluje Černošek.

Další část peněz pak podle Černoška sloužila k tomu, že na akce dárcovských firem propůjčil sportovce, na které měl marketingová práva. „My jsme pro firmy, které byly partnery českého olympijského týmu, dělali spoustu eventů s využitím sportovců, na které jsme my měli osobností práva a které nikdo s výjimkou přímo olympiády nemohl využívat,“ dodává Černošek.

Ani na jednu akci si Černošek nemohl vzpomenout, protože je prý nezajišťoval on, ale jeho bývalý zaměstnanec, který ve firmě už není.