Soud uznal bývalého šéfa liberecké policie Dvořáka vinným z porušení povinností. Trest mu ale neuložil

Liberecký okresní soud v pondělí uznal bývalého ředitele policie v Liberci Miroslava Dvořáka vinným z porušení služebních povinností, obžaloby z korupce ho zprostil. Soud ale neuložil čtyřiašedesátiletému Dvořákovi žádný trest s ohledem na dobu od spáchání skutků a kvůli předchozímu odsouzení. Liberec 16:52 23. července 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Miroslav Dvořák u libereckého soudu | Foto: Radek Petrášek | Zdroj: ČTK

Za zneužití pravomoci veřejné osoby byl Dvořák už před pěti lety odsouzen k 18 měsícům s podmínkou na tři roky. Pondělní verdikt není pravomocný, obě strany si ponechaly lhůtu na rozmyšlenou. Státní zástupce Martin Tvrdík požadoval souhrnný trest ve výši 20 měsíců podmíněně, obhajoba úplné zproštění.

S verdiktem nicméně nebyl Dvořák spokojený. „S čím mám být spokojený? Že chodím na soud? To je přeci ostuda každého slušného člověka,“ řekl po rozsudku novinářům.

Nevyužité odposlechy

Dvořák pracoval jako ředitel policie na Liberecku pět let do konce roku 2008. Policejní inspekce ho zatkla v únoru 2009 v budově okresního ředitelství. Jeho případ je velmi komplikovaný. Původní obvinění se nepotvrdila, ale na základě odposlechů byl v roce 2010 obžalován z šesti jiných skutků a kauzu soud rozdělil na dvě části.

Bývalý ředitel liberecké policie Miroslav Dvořák dostal 18měsíční podmínku Číst článek

Okresní soud se nyní zabýval dvěma skutky, včetně nejzávažnějšího obvinění z korupce. Bývalý okresní ředitel policie si podle obžaloby řekl v souvislosti s dopravním projektem zaměřeným na zvýšení bezpečnosti u škol o úplatek nejméně 250 tisíc korun.

Hrozil, že jinak projekt zastaví, uvedla obžaloba. U soudu už ale nebylo možné použít klíčový důkaz, což byly odposlechy. Nejvyšší soud je označil za nezákonné. S ohledem na to i Tvrdík v závěrečné řeči navrhl, aby byl Miroslav Dvořák zproštěn v této části případu obžaloby pro nedostatek důkazů.

Práce u Dvořáka

Soud Dvořáka potrestal za to, že si nechával domů vozit stavební materiál a nařizoval pracovníkům údržby policie, aby pracovali u něj doma. Dvořák to odmítá. Tvrdí, že to bylo naopak, že věci od něj se vozily na policii. „Věci za mých 70 tisíc korun využívá policie," řekl v pondělí v závěrečné řeči. Podle předsedy senátu Richarda Skýby ale není pochyb, že se skutek stal.

Neuložení dalšího trestu odůvodnil i tím, že od skutku uplynulo už více než deset let. Podle státního zástupce to lze pochopit. „Nicméně podstatné pro státní zástupce je, že byla vyslovena alespoň u toho bodu římská pět obžaloby vina,“ dodal Tvrdík.

Soud Dvořáka už před pěti lety uznal vinným, že se postaral o smazání přestupku, kterého se dopustil někdejší hejtmanův náměstek za ČSSD Martin Sepp. Dvořák si také nechal zjišťovat některá telefonní čísla pro soukromé účely a v rozporu se zákonem poskytl tehdejšímu europoslanci Robertu Duškovi za ČSSD informaci, zda je Sepp stíhán za podvod.