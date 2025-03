Jansta z kauzy Motol má pozastavenou advokátní činnost. ‚Došlo k tomu na jeho žádost,‘ zní z komory

Vlivný právník a sportovní boss Miroslav Jansta má pozastavenou advokátní činnost. Serveru iROZHLAS.cz to potvrdil tajemník České advokátní komory Petr Čáp. Ta musí ze zákona pozastavit činnost advokátů, které soud poslal do vazby. Jansta ale přerušil výkon advokacie na vlastní žádost o den dříve, než ho soud do vazby poslal. V motolské korupční kauze čelí obvinění, že pomáhal legalizovat manažerům z Motola jejich korupcí získané finance. Původní zpráva Praha 13:19 13. března 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jansta nemůže vykonávat advokacii, přerušil činnost na vlastní žádost | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Vlivný právník a sportovní boss Miroslav Jansta, který je aktuálně zadržený kvůli motolské korupční kauze, nemůže nadále vykonávat advokacii. Od 25. února má pozastavenou advokátní činnost. Ve své databázi to zpětně zveřejnila Česká advokátní komora.

Jansta čelí obvinění z praní špinavých peněz, když podle policie pomáhal legalizovat úplatky, které měli inkasovat motolští manažeři – odvolaný ředitel Miloslav Ludvík a jeho exnáměstek Pavel Budinský.

Pozastavení advokátní činnosti vyžaduje zákon – a to ve chvíli, kdy advokáta poslal soud do vazby. Jenže Jansta přerušil činnost na vlastní žádost, a to den před vazebním řízením před Obvodním soudem pro Prahu 5. Tedy zřejmě poté, co proběhl jeho výslech na policii.

„Určitě bychom jeho činnost pozastavili sami, protože je to dáno zákonem. Ale v tomto případě k tomu došlo na jeho vlastní žádost, což je také možné,“ potvrdil serveru iROZHLAS.cz tajemník České advokátní komory Petr Čáp.

„Pozastavení výkonu advokacie znamená, že zůstává zapsán na seznamu advokátů, ale nemůže advokacii vykonávat,“ vysvětlil Čáp, co tento stav pro Janstu znamená. Takto pozastavenou činnost může podle něj vlivný právník mít až do chvíle, než bude z vazby propuštěn. Pak si může opět požádat o její obnovení.

Janstu poslal soud do vazby ve středu 26. února. Podle policistů by totiž mohl pokračovat v trestné činnosti a soud uznal i jejich obavu, že by na svobodě mohl ovlivňovat svědky.

Pozemek v Chrustenicích, který měl Jansta podle policie koupit Budinskému za jeho peníze z úplatků | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Pomáhal prát peníze?

Role Miroslava Jansty v rámci motolské korupční kauzy je jedna z klíčových. Podle policistů měl o korupci v Motole vědět, a dokonce pomáhat spoluobviněným – odvolanému řediteli nemocnice a Miloslavu Ludvíkovi a jeho exnáměstkovi Pavlu Budinskému – legalizovat výnosy úplatků.

Podle policistů figuruje například v takzvané operaci Benin, jejímž cílem bylo legalizovat desítky milionů z trestné činnosti tak, aby to vypadalo, že jde o peníze z prodeje Ludvíkova a Budinského podílu v africké firmě SBI Holding.

Jansta měl sehrát roli kupujícího, který od obou dopředu obdržel v hotovosti zhruba 60 milionů korun – podle policistů šlo o peníze z úplatků – kterými oběma následně za jejich nadhodnocené akcie „fiktivně“ zaplatil. Tím mělo podle kriminalistů dojít k „vyprání“ peněz, které najednou působily, že jsou výnosem z Ludvíkovy a Budinského investiční činnosti.

Stejně tak měl Jansta podle elitních detektivů pomoci Budinskému zakoupit pozemek za jeho chrustenickou vilou, který je od začátku března zajištěný policejní plombou.

Bývalý motolský náměstek si totiž podle policistů uvědomoval, že by nákup pozemku za 13,5 milionu korun mohl vzbudit otázky, kde na něj ze svého platu vzal peníze. Proto měl exnáměstek předat, opět v hotovosti, miliony z úplatků Janstovi, který za něj nákup pozemků provedl.

Oba se pak podle policistů domluvili, že sportovní boss převede pozemek na Budinského v rámci zmíněné „operace Benin“. Kdy hodnota pozemku měla sloužit jako údajná protihodnota kupovaného podílu ve firmě SBI Holding.

KAUZA MOTOL Ústřední postavou motolské korupční kauzy je bývalý náměstek ředitele nemocnice Pavel Budinský. Ten figuruje prakticky ve všech případech korupce, které se policii podařily ve Fakultní nemocnici v Motole zmapovat. Budinský si podle kriminalistů rozjel ve své nemocniční kanceláři byznys, když tam nejrůznějším podnikatelům, ředitelům firem i živnostníkům nabízel sjednávání určitých výhod či podílu na nemocničních zakázkách. Za to od nich dostával peníze. Tyto peníze pak směřovaly i přímo k řediteli nemocnice Miloslavu Ludvíkovi, mnohdy právě zprostředkovaně přes Budinského. Oba jsou nyní obvinění z korupce, dotačního podvodu i poškozování zájmů Evropské unie a hrozí jim až 12 let za mřížemi. Celkem policie v kauze obvinila 18 lidí. KDO FIGURUJE V MOTOLSKÉ KAUZE? Stíháni vazebně: Pavel Budinský , provozně technický náměstek FN Motol a ústřední postava kauzy

, provozně technický náměstek FN Motol a ústřední postava kauzy Miloslav Ludvík , ředitel FN Motol

, ředitel FN Motol Petr Kysučan , místopředseda představenstva firmy DCI Czech

, místopředseda představenstva firmy DCI Czech Miroslav Jansta , šéf České unie sportu

, šéf České unie sportu Mykhaylo Popovych, společník ve firmě Midian-Cora Stíháni na svobodě: Petr Rejsek , jednatel a společník ve společnosti Sorex

, jednatel a společník ve společnosti Sorex Ivan Havel , obchodní ředitel Geosan Group

, obchodní ředitel Geosan Group Luděk Kostka , generální ředitel a spolumajitel Geosan Group

, generální ředitel a spolumajitel Geosan Group Jan Mazánek , v minulosti jednatel společnosti Kether

, v minulosti jednatel společnosti Kether Miloslav Bouda , člen představenstva firmy Gemo

, člen představenstva firmy Gemo Miloš Kaplánek , podnikatel

, podnikatel Lukáš Novotný , podnikatel

, podnikatel František Vaněk , jednatel firmy Pragoperun FNM

, jednatel firmy Pragoperun FNM Michal Vacík , podnikatel

, podnikatel Miroslav Böhm , jednatel a společník firmy Helder

, jednatel a společník firmy Helder Rade Petrovič , jednatel a společník společnosti M.G.-Co.

, jednatel a společník společnosti M.G.-Co. Petra Kliková , jednatelka firmy Bezva zastávka, s. r. o.

, jednatelka firmy Bezva zastávka, s. r. o. Světla Procházková, jednatelka a společnice Chirurgie Repros