Vlivný zákulisní hráč Jansta prodal advokátní kancelář, většinu získal Chrenek mladší

Lobbista a předseda České unie sportu Miroslav Jansta už není spoluvlastníkem advokátní kanceláře Jansta, Kostka. Většinový podíl 51 procent prodal se společníky - podle zjištění Radiožurnálu - Tomáši Chrenkovi mladšímu, synovi ocelárenského miliardáře Tomáše Chrenka. Cena obchodu nebyla zveřejněna. Zákulisní hráč Jansta, který je znám tím, že propojuje sport s vrchními patry české politiky, prý bude v kanceláři dál působit jako spolupracovník. Praha 13:32 13. května 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Miroslav Jansta je obžalovaný kvůli kauze ovlivňování sportovních dotací | Foto: Filip Jandourek

„Zcela jsme předali vedení kanceláře mladším kolegům, se kterými řadu let spolupracujeme. Domluvili jsme se nejen na obchodním modelu, ale i na další spolupráci, díky které budeme v kanceláři jako spolupracují advokáti nadále působit,“ napsal Radiožurnálu bez dalších podrobností Jansta, který je obžalovaný kvůli kauze ovlivňování sportovních dotací.

Podle lidí z jeho okolí stojí za prodejem Janstův zdravotní stav.

Vyšetřování kauzy sportovních dotací je u konce. Kriminalisté navrhli obžalovat Peltu i Janstu Číst článek

Chrenek mladší, který v kanceláři začínal jako advokátní koncipient v roce 2009 a aktuálně se specializuje na obchodní právo, obchod nekomentoval.

Smlouvy se státem

Advokátní kancelář má několik smluv se státem. Jen od začátku letošního roku uzavřela podle dostupných údajů smlouvu třeba s Technickou správou komunikací hlavního města Prahy, pražským magistrátem nebo s Ředitelstvím silnic a dálnic České republiky.

Právní poradenství také poskytovala Českým drahám nebo pražskému dopravnímu podniku.

„V činnosti kanceláře se nic nemění, ani struktura klientů, ani nabízené služby, ani silná sestava advokátů,“ uvedl Jakub Kotrba, který aktuálně vlastní 46 procent společnosti.

Že by za prodejem bylo stíhání a blížící se soud kvůli kauze ovlivňování sportovních dotací, předseda České unie sportu (ČUS) Jansta striktně odmítl.

Sportovní dotace

V případu je obžalováno celkem pět lidí a dvě právnické osoby. Vedle Jansty jde třeba o bývalého šéfa Fotbalové asociace Miroslava Peltu nebo bývalou náměstkyni ministryně školství Simonu Kratochvílovou, někdejšího ředitele ministerského odboru sportu Zdeňka Břízu a generálního sekretáře České unie sportu Jana Boháče.

Kauza rozdělování sportovních dotací: státní zástupce obžaloval Peltu i exnáměstkyni Kratochvílovou Číst článek

Jansta jako šéf České unie sportu čelí obžalobě ze zneužití pravomoci úřední osoby a sjednání výhody při zadávání veřejné zakázky ve stadiu pokusu.

Podle vyšetřovatelů naváděl Simonu Kratochvílovou a Zdeňka Břízu, aby ČUS přidali více peněz, ale ubrali jiným organizacím. Informaci, kolik má vlastně dostat, přitom Jansta vůbec neměl znát.

„Olympijskej výbor je třeba pokrátit. Já nechci proti Jirkovi (Jiří Kejval, předseda ČOV, pozn. red.) nasazovat, ale tam má být na zajištění olympiády, a ne nějaký český olympijský výbor, na to má dost sponzorů, že jo,“ nabádal podle policejního spisu vlivný právník náměstkyni Kratochvílovou v SMS zprávě.

Když ale pražský vrchní soud nedávno rozhodoval o Janstově stížnosti na zablokování majetku, soudce kromě toho, že blokaci zrušil, do usnesení napsal, že dokazování bude v jeho případě značně problematické.

„Obviněný jako předseda České unie sportu měl ‚v náplni práce‘ získávání prostředků pro činnost ČUS a měl logicky zájem na tom, aby této organizaci byly přiděleny, pokud možno, co největší prostředky. Ve sdělení obvinění se zatím neobjevuje podezření, že tak činil takovými prostředky, jako je např. předkládání vědomě nesprávných údajů, manipulace s projekty, úplatky, vydírání apod.,“ stojí v usnesení.

Policisté prověřují, jak fotbalová asociace za Pelty rozdělovala sto milionů z takzvaných loterií Číst článek

To je i hlavní taktika v Janstově obhajobě. Tvrdí, že úředníci dotaci špatně spočítali a on na to jen upozorňoval. Jansta odmítá, že by jednal jakkoli nezákonně, což podle něj potvrzují i tři znalecké posudky.

Korunové dluhopisy

V hledáčku médií se v roce 2017 ocitla i advokátní kancelář. Deník Mf Dnes tehdy upozornil, že firma měla v roce 2014 obrat zhruba sto milionů korun, na daních odvedla přibližně milion.

Většinu zisku vyplatila anonymním držitelům svých korunových dluhopisů. Kdo peníze dostal, Jansta tehdy deníku odmítl říct.

„Všechno bylo na základě posudků. Nedělal jsem to samozřejmě já, ale naši daňaři. V čem je problém? Tak to zkontrolují, jestli to je v pořádku se zákonem. Buďto to je správně, tak fajn. Když ne, tak to budeme dodaňovat. Odpovědnost ponese ten, kdo nám tam dal razítko,“ řekl.

Za podobný nákup cenných papírů čelil v minulosti kritice i Andrej Babiš, premiér, šéf hnutí ANO a dřívější majitel holdingu Agrofert.

Prohlášení advokátní kanceláře Ke dni 30. dubna 2020 došlo v advokátní kanceláři Jansta, Kostka k realizaci dlouhodobě plánované změně vlastnické struktury. Řídící společník JUDr. Jakub Kotrba posílil svůj dosavadní podíl na 46 procent, 51 % získal JUDr. Tomáš Chrenek, který pracuje jako advokát v kanceláři od roku 2015, a 3% podíl zůstal JUDr. Janu Nemanskému. „Zcela jsme předali vedení kanceláře mladším kolegům, se kterými řadu let spolupracujeme. Jsou plni energie, díky které budou dále pokračovat v práci, kterou jsme začali před 25 roky. Těší mě, že jsme se domluvili nejen na obchodním modelu, ale i na další spolupráci, díky které budeme v kanceláři jako spolupracují advokáti nadále působit,“ uvedl k realizované změně jeden z dosavadních partnerů JUDr. Miroslav Jansta. „V činnosti kanceláře se nic nemění, ani struktura klientů, ani nabízené služby, ani silná sestava advokátů. Těšíme se na další spolupráci s našimi kolegy, otci zakladateli, a věřím, že navážeme s Tomášem Chrenekem, mladším a ostatními kolegy na jejich úspěšnou práci v minulých letech,“ uvedl staronový řídící společník JUDr. Jakub Kotrba.