Jansta o rozdělování sportovních dotací: Jsem obžalovaný za to, že jsem na něco upozornil

Soud začal projednávat kauzu manipulací se sportovními dotacemi. V ní jsou obžalování mimo jiné bývalá náměstkyně ministryně školství Simona Kratochvílová, bývalý předseda fotbalové asociace Miroslav Pelta nebo šéf České unie sportu Miroslav Jansta. Ten po pondělním krátkém jednání soudu řekl novinářům, že je u soudu za to, že upozornil na protiprávní postup úředníka. „Jiný státní úředník mě kvůli tomu chce potrestat," citoval Janstu Radiožurnál. Praha 13:57 15. června 2020

Jaká byla vaše úloha v tomto případu tak, jak ji popisuje státní zástupce nebo policie? A jak ji vnímáte vy?

Jsem předsedou největšího sportovního spolku s milionem členů. A jestliže úřednice ve svém výpočtu, který mimochodem podle dvou posudků a auditů ministerstva neměl metodiku, dá nejvíc peněz olympijskému výboru, to znamená 60 milionů, jehož členská základna, kterou má mít zveřejněnou na svých stránkách, ale nemá, je 76 nebo 79 členů, a jestliže dostaneme stejně peněz jako sokolové, kteří jsou pětkrát menší, tak který předseda normálního spolku by se neozval.

Já jsem o tom nechal hlasovat, když jsem ukázal ta fakta, na valné hromadě předsedů svazů a ptal jsem se: „Kdo by se z vás neozval?“ Všichni by se ozvali, protože to je naše povinnost. A ještě chci upozornit, že to byly peníze ne pro funkcionáře, tohle byly peníze do celé republiky pro ty nejmenší, pro ty chudáky, kteří to dělají zadarmo. Takže vnímáme tu žalobu jako absurdní, ale zároveň vnímáme, že to je důležité soudní rozhodnutí ohledně toho, jestli se člověk může bránit proti postupu úředníka. A když se brání, tak jiný státní úředník ho za to obžaluje a chce ho potrestat.

Popíráte tedy to, že byste nějakým způsobem měl vliv na to, kam jaké dotace půjdou?

Ale samozřejmě, že jsem na to vliv měl a měla na to vliv celá Národní rada, kdy ministryně Valachová se s námi o tom radila. Probírali jsme tam konkrétní čísla, máme nahrávky těch, kteří zatím vůbec ve spisu nejsou, nahrávky těch Národních rad. A Kateřina Valachová se vyviňuje, že neznala náměstkyni Kratochvílovou, že nám nedávala pokyny, ale všechna čísla jsme znali od nich a znali jsme je dopředu.

Jak to probíhalo, byl tedy běžný postup tak, jak se to dělalo roky?

Teď to bylo dokonce lepší, než se to dělalo předtím. Předtím to bylo absurdní. Musím uznat Kateřině Valachové, že v roce 2016 připravila deset pracovních skupin, které měly udělat návrh, jak by se peníze měly rozdělovat – byl jsem garantem spolu s předsedkyní Moučkovou (Hana Moučková, Sokol – pozn. red.) a předsedou Ertlem (Zdeněk Ertl, Sdružení sportovních vazů ČR – pozn. red.) skupiny tři, která byla pro střešní organizace. V létě jsme se scházeli, našli jsme určitý konsensus, kdy pouze starostka Sokola se tvářila, že to není dobré pro ni, takže to s Kateřinou Valachovou řešila celý podzim. Vydali jsme celý materiál, kde jsme uváděli konkrétní čísla, která se mají přiřazovat ke konkrétním hodnotám. To jsme odevzdali ministryni.

Nejdříve jsme byli spokojeni, kdy ve svém výnosu z 9. listopadu právě uvedla stejné parametry, podle kterých jsme chtěli, aby se to dělilo. Ale nebyla tam čísla, nebyly tam přiřazené hodnoty, na což upozorňoval Nejvyšší kontrolní úřad ve svém nálezu, který se týkal investic.

Takže Nejvyšší kontrolní úřad už konstatoval, že to byla chyba, a ministryně Valachová nezajistila transparentní rozdělení peněz, protože tam nedala bodové ohodnocení. Potom ta úřednice si mohla dělat, co chtěla. Nerozuměla tomu. Buď to bylo z blbosti, nebo to bylo účelové, to nejsem schopen posoudit. Ale rozdělení, kdy olympijský výbor bez členské základny má dostat 60 milionů, Česká unie sportu s největší členskou základnou 48 milionů a Česká obec sokolská se 156 tisíci členy má dostat 46 milionů, tak musíte uznat, že to každého trkne do očí.

Tři roky mlčení

Jak si tedy vysvětlujete, že jste součástí tohoto trestního stíhání?

Státní zástupce tvrdí, že jsem využil vazeb na náměstkyni Kratochvílovou, s kterou jsem si celou dobu vykal, kterou mi určila paní ministryně, abych s ní všechno řešil. Už v roce 2016 mi určila, abychom všechno řešili spolu. Paní ministryně si nás pozvala na dvě nebo na tři večeře, mě a Peltu a další úředníky, kde řekla, že jsme hlavní poradci paní Kratochvílové. A tím pádem nám dala mandát. Dokonce Národní radě řekla, že nevěří svým úředníkům a že věří nám. To jsou všechno nahrávky, které jsou z Národních rad, a doufám, že to u soudu zazní.

Měly by tady podle vás být i paní ministryně, protože říkáte, že byla ta, která určila, kdo s kým má jednat?

Paní ministryně jasně nesplnila svoji úlohu úředníka státní správy, protože nese hlavní odpovědnost. A mrzí mě, že se Simona Kratochvílová doteď nevyjádřila, tři roky mlčí. I v odposleších, které jsem četl až teď o víkendu, protože jako advokát už jsem přečetl spoustu takových blábolů, tak tam jasně vyplývá jejich vztah, nikdy nedělala nic bez vědomí ministryně.

Myslíte si, že tenhle proces může nějakým způsobem přispět, aby dotace se rozdělovaly lépe, nebo už je to teď na lepší cestě díky Sportovní agentuře? Taky jste naznačil, že kauza sahá dál, že na lavici obžalovaných nejste všichni, kteří se na tom podíleli. Změní se něco?

Za prvé jsem přesvědčen, že jsem se na ničem nepodílel, co by bylo v rozporu s právem. Maximálně jsem se mohl dopustit nějakého přestupku. Trestní právo je nejvyšší sankce a nejvyšší sankce za to, že vás někdo upozorní a vy upozorníte dál, když je to opravdu cinklé, když to není férové, což říkají posudky, což mimochodem říká i usnesení vrchního soudu, protože jsme u městského soudu a půjdeme na vrchní soud. A vrchní soud konstatoval, že Jansta a (Jan) Boháč, to jsme my za Českou unii sportu, neudělali nic protiprávního a vyslovil pochybnosti o celkovém našem obvinění. To o něčem svědčí.

Ale proto Česká unie sportu prosazovala odchod sportu z ministerstva, protože úředníci, ale oni za to ani nemohli, byli úzce propojení s cestami na olympiády a s dalšími věcmi. Takže olympijský výbor měl výhody, protože to bylo propojeno.

Úředníci jezdili, rozdělovali peníze a my jsme chtěli, aby vzniklo ministerstvo sportu a cestovního ruchu anebo jsme chtěli, aby alespoň vznikla agentura, protože agentura se staví na zeleném a Milan Hnilička se svým týmem má velkou šanci to postavit.

A jestli jsem v národní agentuře, tak jsem tam, protože nechci, aby se stejným způsobem rozhodovaly peníze. A jestli jsem teď obžalovaný za to, že jsem na něco upozornil, tak to bude průlomové rozhodnutí o tom, jestli má člověk právo reagovat na protiprávní postup úředníka