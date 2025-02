Česká unie sportu bude koncem týdne řešit, jak dál bez Jansty. Kvůli kauze Motol je právník ve vazbě

Závěrem tohoto týdne by se měla sejít rada České unie sportu, aby projednala, jak bude reagovat na vazební stíhání svého šéfa Miroslava Jansty. Radiožurnálu a webu iROZHLAS.cz to potvrdil mluvčí unie Jiří Uhlíř. Právník Jansta je jedním z obviněných v korupční kauze kolem motolské nemocnice a hrozí mu až 12 let vězení.

