Kalousek: Hnutí ANO udělá vše pro nevydání Babiše a Faltýnka, pomoci má SPD

Mandátový a imunitní výbor v úterý doporučil poslancům, aby vydali premiéra Andreje Babiše a předsedu poslaneckého klubu hnutí ANO Jaroslava Faltýnka k trestnímu stíhání v kauze Čapí hnízdo. Sami poslanci řekli, že chtějí být vydáni. Poslanci hnutí ANO přesto budou v pátek hlasovat proti. „Hnutí ANO chce s SPD udělat vše pro to, aby k vydání nedošlo," myslí si Miroslav Kalousek z TOP 09. Praha 15:22 17. ledna 2018

„Bez ohledu na to, co oba poslanci říkají, je zde stále snaha získat sto hlasů pro nevydání,“ řekl šéf poslanců TOP 09 v Interview Plus.

„Všimněte si, že poslanecký klub ANO je absolutně poslušný, ale v tomto případě říká: 'Ne, šéfe, my tě neposlechneme. Ty chceš být vydán, ale my tě nevydáme.' Myslíte, že to jsou upřímná slova, nebo jen dopředu naplánovaná hra?“ ptá se.

Poslankyně Taťána Malá z hnutí ANO uvedla, že na výboru nebylo vyloučeno podezření, že by se mohlo jednat o politicky motivovanou kauzu. Kalousek tyto pochybnosti nemá, skutek se stal dávno před vstupem Andreje Babiše do politiky. Informace z vyšetřovacího spisu a ze zprávy Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF) má za dostatečně průkazné.

'Žádnému obviněnému neberu právo lhát'

Podle Andreje Babiše jde o účelovou kauzu, která mu měla zabránit vyhrát volby a stát se premiérem. „Počet lží, kterých se Babiš ohledně Čapího hnízda dopustil, už je dvouciferný. Žádnému obviněnému neberu právo lhát, to je součást obhajoby, ale do jaké míry je to vhodné pro předsedu vlády, to je otázka vkusu,“ upozorňuje Kalousek.

Zpráva OLAF podle něj neobsahuje nic moc nového. Důležitá je ale v tom, že legitimizuje postup české policie. „Uměl bych si představit, že by z její strany mohlo dojít k nějakému účelovému postupu. Ale že byl účelově postupoval a lobbistou Ivo Rittigem ovlivňován nezávislý úřad s mezinárodní autoritou, to je absurdní,“ zdůrazňuje Kalousek.

Politička hnutí ANO Jana Mayerová, která žádost o dotaci pro Čapí hnízdo podepsala, pro server iROZHLAS.cz popřela, že by šlo o dotační podvod. „Farma byla v době mého působení v orgánech společnosti jednoznačně malý a střední podnik. A to nemluvím o ministerstvu financí, kterému v té době šéfoval pan Kalousek. Taky kontroloval a rozhodně nic takového nerozporoval,“ řekla v rozhovoru.

„Audit, který prováděl Středočeský kraj a ministerstvo financí, se týkal toho, zda byla dotace řádně proinvestována a zaúčtována. Ale nezkoumal účelové změny majetkové struktury společnosti. Každý má právo na obhajobu, ale policie si myslí něco jiného a má k tomu dostatek důkazů,“ uzavírá Kalousek s tím, že o věci má nyní rozhodnout soud.