Kalousek žaluje Babiše. Chce omluvu za slova o rozkrádání ministerstva a zabití lidí přes padáky

Předseda poslanců TOP 09 Miroslav Kalousek podal žalobu na premiéra Andreje Babiše z ANO. Po předsedovi vlády požaduje omluvu za výroky, které Babiš pronesl na červencovém jednání sněmovny. Prohlásil mimo jiné, že Kalousek „zabil lidi přes padáky". Babiš již dříve několikrát řekl, že Kalouskovi, kterého považuje za symbol korupce, se omlouvat nebude. Praha 18:46 8. října 2018

„Žaloba je podaná. Právní zástupce protistrany je vyrozuměn a čekáme na další kroky. Předpokládám, že soud jako vždy v takovémto řízení pošle žalobu žalovanému k vyjádření,“ potvrdil serveru iROZHLAS.cz Stanislav Balík, bývalý ústavní soudce a právník šéfa poslanců TOP 09 Miroslava Kalouska.

Podle serveru iDnes.cz, který informaci přinesl jako první, leží žaloba u Okresního soudu Praha-západ. „Než bude žaloba poslána k vyjádření, tak podrobnější informaci ohledně toho, co v ní je, nepovažujeme za férovou. Nechceme to vzkazovat prostřednictvím médií,“ dodal Balík s tím, že jednání by se mohlo konat ještě před Vánocemi.

Kalousek v polovině září serveru iROZHLAS.cz potvrdil, že na omluvě trvá. Požaduje ji za výroky, které pronesl předseda vlády v polovině července na půdě Poslanecké sněmovny. Babiš řekl, že Kalousek „rozkrádal ministerstvo obrany a zabil lidi přes padáky“. Nechce ji naopak za výroky „ožrala Kalousek“ nebo „zloděj zlodějský“.

Podle Balíka chce Kalousek kromě omluvy také to, aby premiér už dál nešířil podle něj nepravdivé informace. Žádné finanční odškodnění prý nežádá.

„Běžné, byť nepravdivé urážky, bych asi dokázal přejít, nejsem cukrová panenka. Ale pokud mě předseda vlády nepravdivě obvinil z kriminálních činů – tedy, že jsem rozkrádal ministerstvo obrany a že kvůli mně umírali lidé na padácích – tak to jsou výroky, které nemohu přejít a za které jsem připraven přimět ho k omluvě všemi prostředky, které český právní řád připouští,“ uvedl již dříve šéf poslanců TOP 09.

Babiš: Symbolu korupce se omlouvat nebudu

Premiér Andrej Babiš již dříve několikrát prohlásil, že za svá slova se omlouvat nebude. A v minulosti už také uvedl, že je na případný soudní spor připraven.

„Symbolu korupce se určitě omlouvat nebudu,“ prohlásil v červencovém rozhovoru pro server Novinky.cz. A dodal také, že asi nezbývá nic jiného než jít do soudního sporu.

Pokud by na soud opravdu došlo, musel by podle Kalouskova právníka premiér pravdivost svých tvrzení dokázat. A Balík se případného soudního sporu nebojí.

„Že jsou výroky nepravdivé, je postaveno na jasných věcech. Neměli bychom mít problém,“ řekl Kalouskův právní zástupce koncem července deníku Echo24.

Za Miroslava Kalouska, který byl v 90. letech ještě coby lidovec náměstkem na ministerstvu obrany, vyhrála společnost Anex Cirus podnikatele Jiřího Andrlíka výběrové řízení na dodávku padáků. Resort rozhodl o nákupu 550 padáků za 130 milionů korun.

V roce 1997 pak při použití jednoho z nich zemřel vojín Roman Prinich. Po jeho smrti byly seskoky s těmito padáky zakázány. Jakékoli Kalouskovo případné pochybení v této věci se ale nikdy neprokázalo.

Spory politiků za facku i výroky 1. Michal Horáček x Zdeněk Ondráček Bývalý prezidentský kandidát Michal Horáček podal na komunistického poslance Zdeňka Ondráčka trestní oznámení začátkem letošního roku kvůli tomu, že ho koncem loňska nařkl v médiích ze spolupráce s bývalou StB. Horáček jakoukoli spolupráci s StB popřel. Sněmovní mandátový a imunitní výbor doporučil koncem září poslancům, aby Ondráčka k trestnímu stíhání nevydávali. Rozhodly o tom hlasy poslanců za hnutí ANO, SPD Tomia Okamury a KSČM a také Marka Bendy z ODS. 2. Miloš Zeman x Svatopluk Bartík Brněnský politik Svatopluk Bartík za hnutí Žít Brno na facebooku loni v listopadu napsal, že prezident Miloš Zeman má rakovinu a zbývají mu měsíce života. Tvrzení se objevilo několik měsíců před lednovými prezidentskými volbami, ve kterých Zeman obhájil mandát. Podle Bartíka měla veřejnost právo znát informace o jeho zdravotním stavu. Hrad i Zemanův lékař tehdy tvrzení o rakovině rezolutně odmítli. Bartík se pak snesla kritika kvůli jejich zveřejnění a on je z internetu stáhl. Za svým tvrzením si ale stojí. Hrad na Bartíka podal žalobu na ochranu osobnosti, ve které po něm požaduje omluvu a pět milionů korun. Zároveň na něj podal trestní oznámení pro podezření z pomluvy. 3. Miroslav Macek x David Rath Politik ODS Miroslav Macek na sebe v květnu 2006 upozornil fackou, kterou uštědřil tehdejšímu sociálnědemokratickému ministrovi zdravotnictví Davidu Rathovi, který nyní kandiduje v komunálních i senátních volbách. Důvodem pro facku byl Rathův výrok, který naznačoval, že se Macek oženil pro peníze. Podle rozhodnutí soudu se Macek musel později Rathovi omluvit a zaplatit mu 100 tisíc korun.