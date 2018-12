Kalousek: Stát chce církve zdaněním restitucí okrást, Babišův střet zájmů nemá v unii precedent

Zdanění církevních náhrad se dostává na scénu – komunisté svolali mimořádnou schůzi sněmovny, kde chtějí návrh protlačit ve druhém čtení. Co na to říká jeden z architektů dohody o majetkovém narovnání státu s církvemi, bývalý ministr financí a nyní předseda poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek? Ve středu byl hostem Dvaceti minut Radiožurnálu. 20 minut radiožurnálu Praha 9:42 13. prosince 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Miroslav Kalousek | Foto: Luboš Vedral

„Čtyři politické strany, které to podporují – ANO, SPD, komunisté a sociální demokraté – mají ve sněmovně tolik hlasů, že jsou schopni přehlasovat i senátní veto,“ říká Kalousek s tím, že zákon schválen bude, což ale neznamená, že to je správné, mravné a v souladu s naším ústavním pořádkem.

Na celé skutečnosti jsou podle něj dvě neakceptovatelné věci – tou první je to, že jde o druhou loupež za 70 let, jak tvrdí. „Církve byly oloupeny o veškerý majetek, jejich příslušníci byli vězněni, mnozí popraveni,“ připomíná.

Narovnání vztahů mezi státem a církvemi se podařilo sice dosáhnout, stát teď ale zase přichází a podle Kalouska chce podruhé ten subjekt zdaněním znovu okrást.

Druhou věcí, která Kalouskovi vadí, je porušení zásady platnosti smluv. „Ve smlouvách je napsáno, že to zdaněno nebude. Žádným zákonem nemůžete změnit to, co je v té smlouvě, aniž by s tím ta druhá strana souhlasila,“ uzavírá.

Bude záležet na Babišovi i na komisi

Kalousek se dále vyjádřil i k Babišovu střetu zájmů, který nyní řeší Evropský parlament. „Nepochybně Andrej Babiš ve střetu zájmů je, jakým způsobem se to vyřeší, bude záležet na komisi i na něm samém, protože on může udělat kroky, kdy přestane být v konfliktu zájmů,“ uvedl Kalousek.

Jednání v Evropském parlamentu označil Kalousek za „strašnou ostudu“, která nemá v unii precedent. „Za posledních 25 let se nestalo, že by se projednával v Evropském parlamentu konflikt zájmů předsedy vlády, který je v podezření, že poškozuje finanční zájmy Evropské unie,“ dodal.

