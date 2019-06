Spoluzodpovědnost za Nagyovou mě trápí, řekl Kalousek. Do jakékoliv příští vlády si vystavil stopku

Miroslav Kalousek je politickým matadorem. Od roku 1984 byl členem Československé strany lidové, později i jejím předsedou, než v roce 2009 spoluzaložil TOP 09. Dvakrát byl ministrem financí. Do další vlády se ale, podle svých slov, nechystá. Cítí totiž spoluzodpovědnost za kauzu Nagyová (dnes Nečasová). „Dávám si stopku do jakékoliv příští vlády,“ řekl Kalousek v rozhovoru pro Aktuálně. Praha 14:01 17. června 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Tato spoluzodpovědnost mě trápí, dávám si stopku do jakékoliv příští vlády,“ řekl Kalousek (ilustrační snímek) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: Český rozhlas

Jana Nečasová (dříve Nagyová) v roce 2012 nezákonně zaúkolovala zpravodajce Ondreje Páleníka, Milana Kovandu a Jana Pohůnka. Zařídili pro ni sledování tehdejší manželky premiéra Petra Nečase. Jeho milenka a zároveň nejbližší spolupracovnice tak chtěla uspíšit jeho rozchod. Kartářka ji totiž přesvědčila, že Nečasova tehdejší manželka má milence (rozsudek si můžete přečíst ZDE).

Navíc se do médií dostaly informace o tom, že Nečasová přijímala luxusní šperky či kabelky od podnikatelů a lobbistů. Bývalá šéfka kabinetu čelí obžalobě z toho, že tyto dary nezdanila, i když ji původně vyšetřovatelé chtěli obvinit z korupce. Nenašli ale dost důkazů.

Miroslav Kalousek se v rozhovoru k této kauze vrací: „Na co hrdý nejsem, kde cítím kus politické zodpovědnosti, jsou některá politická rozhodnutí Nečasovy vlády, která byla zjevně občas nakoupena u Cartiera nebo v drahých kabelkách. Jako ministr Nečasovy vlády jsem to slyšel jako drby a říkal jsem si: to se mě netýká, kdoví, jestli to nejsou drby, ať si to vyřeší ODS.“

Podle jeho názoru by tak v jakékoli budoucí vládě neměl sedět nikdo z tehdejší Nečasovy vlády. „Protože vláda, která povede zemi k prosperitě, tak by neměla být zatížena vzpomínkami na spoluvládu Jany Nagyové, nyní Nečasové. A jelikož si toto trpce uvědomuji a tato spoluzodpovědnost mě trápí, dávám si stopku do jakékoliv příští vlády,“ dodal Kalousek.

Podobně uvažuje i další ze zakladatelů strany Karel Schwarzenberg, který se rozhovoru také účastnil. „Byla chyba, že to, co se dělo tady, jsem už z časových důvodů tolik nevnímal. A stejně jako Mirek cítím spoluzodpovědnost, a proto bych také už nešel do žádné další vlády,“ svěřil se Aktuálně.

TOP 09 čeká na podzim volební sněm, během kterého si bude strana vybírat předsedu. Od toho posledního se přitom TOP 09 podle průzkumů pohybuje pod pětiprocentní hranicí, která je potřebná pro vstup do sněmovny. Kalousek tak připomíná, že je potřeba vybrat nový koncept, který povede k vyšší podpoře voličů.

„Pevně věřím, že takový koncept na sněmu zvítězí a že po sněmu bude úspěšný. Nepokládám ale za příliš pravděpodobné, že bych ten koncept překládal já v roli kandidáta na předsedu. Přál bych si vhodnějšího kandidáta,“ řekl expředseda TOP 09, kterého vystřídal Jiří Pospíšil.

To ostatně potvrzuje i Schwarzenberg: „Podle mého názoru je (Kalousek) nejpomlouvanějším politikem v Česku, což zanechalo své stopy. Navíc si myslím, že teď by měli do vedení nastoupit lidé, kteří ve vedení nebyli od začátku. Česká republika se změnila. Naše strana se změnila. Evropa se změnila. Neexistoval v politice (Andrej) Babiš. Proto bych hlasoval spíše pro to, aby to byl někdo nový než Mirek Kalousek.“

Zároveň společně se Schwarzenbergem zopakoval, že dle jejich názoru by neměl předsednické křeslo obhajovat Jiří Pospíšil, který je zároveň europoslancem. „Aby se nám podařilo naplnit koncept, o kterém mluvím, tak jsme oba přesvědčeni, že předseda strany musí stranu řídit velmi intenzivně sedm dní v týdnu a nesmí být europoslancem,“ řekl Kalousek.

Ani Schwarzenberg, ani Kalousek ale nechtěli jmenovat žádného nástupce. „Vím, že o tom dnes přemýšlí několik lidí. Ale nepačte ze mě jména. Minimálně dva z nich bych ale nesmírně rád podpořil a nabídl bych jim veškeré své síly, kompetence a zkušenosti, aby byli úspěšnými předsedy,“ uvedl Kalousek.

Exšéf diplomacie Karel Schwarzenberg se také ohlížel do minulosti a na chyby, které strana udělala a kvůli kterým se potácí na úrovni volitelnosti. Tou největší podle něj bylo, že TOP 09 nepřijímala dost členů.

„Vliv na situaci topky v regionech má i to, že venkovské obyvatelstvo, sám jsem z venkova, je konzervativní. Spousta lidí nemění svou stranu, mnozí volí trvale například komunisty nebo lidovce,“ vyjmenovává dále Schwarzenberg a dodává, že se také málo soustředil na stranickou práci a neobjížděl regiony.