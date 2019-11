Kalousek: Výzvu z Letné beru vážně. Volební zákon je pohrobek opoziční smlouvy

Organizátor protestů na Letné, spolek Milion chvilek pro demokracii, vyzval parlamentní opozici ke spolupráci. Předseda poslanců TOP 09 Miroslav Kalousek tuto výzvu přijímá. „Apel na opozici je celkem logický. Dejte se trochu dohromady a přijďte s nějakým jasným společným programem. A za druhé, upravte volební zákon, ať jsou hlasy všech voličů rovnocenné, a to ať už jsou z Karlových Varů, nebo z Prahy,“ říká v Interview Plus. INTERVIEW PLUS Praha 15:57 19. listopadu 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Kalousek uvedl, že je to výzva, kterou brali vážně i všichni na Letné. „Předpokládám, že tam byli voliči demokratických stran, ať už té, či oné… a chtějí, aby vůle ke koordinovanějšímu postupu, nechci říct přímo k integraci, byla tím správným postupem,“ dodává.

Kalousek se demonstrace na Letné zúčastnil a tvrdí, že se mu tam nesmírně zlepšila nálada. „Málokdy se vám stane, že se setkáte s čtvrtmilionovým davem svátečně, usměvavě naladěných… Ti lidé ale neprotestovali proti výsledkům voleb, jen chtěli říct, že každý, i vítěz voleb, musí dodržovat demokratická pravidla. Říkali to nenásilně, velmi kultivovaně a já měl strašně dobrou náladu.“

Piráti? Progresivní levice

Jak by tedy mohla vypadat spolupráce pravice? Například Pirátská strana spolupráci vylučuje. „Je to progresivní levice, a to prosím není žádná nadávka. Myslím, že teprve hledají, co vlastně jsou, a ani na to nemají všichni stejný názor,“ dodává.

Předseda poslaneckého klubu TOP 09 pak přiznává, že je už dnes celá řada témat, např. otázky životního prostřední, na kterých ve sněmovně běžně spolupracují.

„S velkou nadsázkou, a prosím, berte to jako žert, říkám, že vizí TOP 09 nejsou gulagy s wifinou. A někdy mám pocit, že u kontrol každého a všude je velmi křehká hranice, a to mezi transparentností a ztrátou svobody. Tady Piráti jasno nemají a ani si nemyslím, že by s nimi byla možná společná kandidátka,“ domnívá se Kalousek.

Připomíná i rok 2016. „Když se blížilo vítězství hnutí ANO, tak jsem tvrdil, že se to dá zastavit jediným způsobem, a to že se všechny demokratické strany od středu doprava dokážou sejít na jedné kandidátce. A vytvořit tak blok, který v d'Hondtově systému nedovolí Andreji Babišovi (ANO) převzít moc.“ Tehdy na to podle Kalouska nikdo neslyšel, „ale třeba už teď bude.“

„Pevně doufám, že ta vůle bude mnohem větší, ale taky si uvědomuji běžná úskalí, která na takovém společném předvolebním postupu jsou. Doufám, že to lídři dokážou domluvit. Jsem tady mírný optimista.“

Byl by prý velmi spokojený s dohodou, když ne na jedné, tak maximálně na dvou kandidátkách, tedy něco podobného, co se v minulých parlamentních volbách podařilo TOP 09 a STAN.

Spojení pravice?

„Nechci ale říkat vlastní představy, protože všichni tady budeme muset být hodně kreativní k nejrůznějším alternativám. Zaplať bůh, když se lídrům podaří domluvit aspoň jedna. Já nekandiduji ani na předsedu TOP 09, ani na prvního místopředsedu, takže můžu akorát držet palce,“ přiznává s tím, že nikdy nepřemýšlel o spojení těchto stran.

„Dnes nejde vyloučit, že by se to někdy, v dalekém budoucnu, nemohlo stát. Ale pokud mluvíme v horizontu příštích parlamentních voleb, tak nemyslím, že je možné udělat nějakou ukvapenou integraci. Napáchalo by to víc škody než užitku.“

Změnu volebního systému pak Kalousek označuje za pohrobka opoziční smlouvy z roku 1998. D'Hondtova metoda v systému 14 různě velký krajů „zakládá strašnou nerovnost, respektive sílu volebního hlasu. Kdybych byl z Liberce, tak se těžko smiřuji s tím, že můj hlas nemá ani poloviční váhu jako hlas občana z Prahy. Nemluvě o Karlovarském kraji, což je vyloženě extrém.“

Volební zákon? Pohrobek

„Pokud by nám zůstal takto velmi diskriminační a velmi nefér volební zákon, který je pohrobkem opoziční smlouvy, tak je z ryze technického důvodu lepší co nejširší kandidátka.“

Kdyby se ale povedlo volební zákon změnit, tak by se mohly na více kandidátkách spojit programově spřízněné strany, „což by bylo míň bolestivé jak pro tvrdá stranická jádra, tak pro tvrdá voličská jádra.“

Měla by po spojení opozice pouze program Antibabiš? „Nepřejímejme Babišovou propagandu,“ říká na to Kalousek.

„Když všichni uvažují o spolupráci jen proto, aby tady zachovali atributy právního státu a parlamentní demokracie, tak je to přece program zcela pozitivní. Když se pánové Zeman a Babiš snaží tyto atributy bourat, pak je logické, že smyslem spolupráce je Antizeman a Antibabiš. Jinými slovy, boj za zachování právního státu a parlamentní demokracie,“ dodává Miroslav Kalousek.