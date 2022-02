Kalousek nebude kandidovat na prezidenta. Z analýz mu vyšlo, že má nulovou šanci na vítězství

Kalousek prý kandidaturu zvažoval několik měsíců. Hlavní motivací mu byly především rozdílné představy o reprezentaci republiky. „Mám jasnou představu, jak jinak, mnohem civilněji, by se funkce prezidenta republiky měla vykonávat, než jsme zvyklí,“ uvedl své důvody bývalý ministr financí.

Nakonec ale od plánu upustil kvůli analýzám, které si nechal udělat od politologů nebo marketingových odborníků. Z nich vyšlo, že „šance na absolutní úspěch je nulová“.

„Zvažoval jsem to poctivě ze všech stran a počítat umím,“ řekl v rozhovoru. Nechce proto „marnit čas, energii, a především pozornost veřejnosti nákladným zápasem o druhé až osmé místo“.

Lidé by se podle něj měli soustředit na kandidáty, kteří mají šanci na zvolení. „V mém případě by to byla jenom účast pro účast samotnou a v té smyl nevidím.“

Nevyloučil ale svou jinou účast ve volbách. „Následujících osm let jsou každý rok nějaké volby,“ sdělil s tím, že kandidovat nechce ani v letošních senátních či komunálních volbách.

Mezi adepty na příštího prezidenta se spekuluje o bývalém premiérovi Andreji Babišovi (ANO). Ten ale ve čtvrtek pro Mf Dnes uvedl, že se ke své kandidatuře zatím nebude vyjadřovat.

Kandidaturu už naopak potvrdili například bývalý generál Petr Pavel, miliardář Karel Janeček či senátoři Pavel Fischer a Marek Hilšer, kteří se účastnili již předchozích voleb v roce 2018.