Dodržujte nařízení, apelovali politici. Exministr zdravotnictví a další politické špičky je pak porušovali

Zavřené restaurace, povinné roušky nebo zákaz pití alkoholu na veřejnosti. Nařízení, která měla na podzim zabránit šíření koronaviru. Nařízení, která někteří politici sami porušovali.

Tehdejší ministr zdravotnictví za hnutí ANO Roman Prymula kvůli tajemné noční schůzce v restauraci na Vyšehradě skončil ve funkci.

Poslance Miroslava Kalouska z TOP 09, který za porušení nařízení kritizoval Prymulu, o dva týdny později přistihl reportér Radiožurnálu, jak sám popíjí pivo v restauraci.

Další poslanec Marian Jurečka z KDU-ČSL se prozradil sám, když zveřejnil fotku s kelímkem piva v ruce na ulici v Praze.

Bylo to v noci 21. října, kdy se ministr zdravotnictví Roman Prymula sešel s šéfem poslanců hnutí ANO Jaroslav Faltýnkem v restauraci Rio's na Vyšehradě. V té době přitom podniky musely mít zavřeno, otevřená mohly mít jen výdejní okénka, a to pouze do osmi večer.

Prymula byl v noci na schůzce v ‚zavřené‘ restauraci na Vyšehradě. Podle Faltýnka mluvili o lékařích z USA Číst článek

Fotograf deníku Blesk pak zachytil Prymulu a Faltýnka, jak vycházejí z areálu bez roušek. Detaily schůzky dodnes nejsou známé. Není jasné, kdo všechno na ní byl, ani to, kolik lidí se jí účastnilo. Prymula s Faltýnkem se neshodli ani v tom, o čem jednali.

„Poprosil jsem pana ministra Prymulu, aby mně vysvětlil otázku zahraniční mise lékařů z Ameriky, protože to bude muset schvalovat poslanecká sněmovna,“ tvrdil Faltýnek. Zatímco Prymula opakoval, že jednali o plošném testování proti koronaviru.

Prymula nejprve tvrdil, že nic neporušil. „Stojím tady jako člověk, který vypadá, že káže vodu a pije víno. To, co je nesmírně důležité, je dodržování jakýchsi symbolů. Tedy, že by lidé, kteří rozhodují o opatřeních, je měli samozřejmě dodržovat,” řekl Prymula na tiskové konferenci dva dny po nočním jednání, ačkoli ho už ten den premiér Andrej Babiš vyzýval k rezignaci.

„Podle obrázků, které se dnes objevily v Blesku, to vypadá, že jsem něco porušil. Já tady s plnou vážností říkám, že jsem nic neporušil,” pokračoval. Prymula nakonec uznal „politickou chybu“ a ve funkci skončil.

Kdo jinému...

Mezi nejhlasitější kritiky noční schůzky v restauraci, která měla mít zavřeno, patřil poslanec TOP 09 Miroslav Kalousek. „Byli si dát do nosu a puberťácké výmluvy nedůvěru jenom zvyšují. Papaláši, kteří si myslí, že pro ně pravidla neplatí,“ tweetoval Kalousek.

Prymula: “Nic strašného jsem neprovedl, byl jsem na úřední schůzce”. Úřední schůzky probíhají v kancelářích, oba pánové je mají k dispozici 24 hodin denně. Byli si dát do nosu a puberťácké výmluvy nedůvěru jenom zvyšují. Papaláši, kteří si myslí, že pro ně pravidla neplatí... https://t.co/LFVWSmRRdW — Miroslav Kalousek (@kalousekm) October 23, 2020

A pokračoval: „Navzdory těmhle hloupým a pokryteckým žvástům vás všechny moc prosím: dodržujme disciplinovaně všechna opatření a doporučení. Chovejme se k sobě ohleduplně. Neděláme to ani pro vládu, ani pro zločince v jejím čele. Děláme to pro sebe a pro své blízké.“

Dva týdny po té ho však reportér Radiožurnál náhodou přistihl, jak vchází do restaurace Hlučná samota na pražských Vinohradech. V té době přitom krizový zákon zakazoval pití alkoholu na veřejně přístupných místech, restaurace mohly mít otevřená okénka pro výdej jídla, ale vnitřní prostory pro veřejnost měly být zavřené.

„Já v tom problém nevidím,“ reagoval nejprve Kalousek a opakoval, že si byl jen pro jídlo. Až v průběhu rozhovoru přiznal, že uvnitř pil pivo. „Potřeboval jsem si dojít na toaletu. A než jsem se stačil vyčůrat, tak jsem stačil vypít jedno pivo,“ hájil se.

Pokuta placená nadvakrát

Kalousek nakonec chybu uznal a omluvil se. Už dopředu sliboval, že kvůli svému prohřešku pošle deset tisíc korun na charitu.

Kalousek si dal pivo v zavřené restauraci. ‚Nesrovnávejte mě s Prymulou, já jsem nepařil,‘ brání se Číst článek

„Zaplatil jsem nakonec patnáct tisíc. Poslal jsem to domovu Vlčí mák, který se stará o válečné veterány, na nákup materiálu pro ochranu proti covidu. A protože to bylo zrovna 11. listopadu, kdy byl Den veteránů, poslal jsem deset tisíc korun jako horní limit pokuty, která mi mohla být vyměřena, a pět tisíc jako můj dárek, když měli to výročí,“ vylíčil Kalousek.

Jenže podle mluvčího pražského magistrátu Víta Hofmana mohla být maximální výše sankce až 20 tisíc. „Jo? To ani nevím, já myslel, že je to deset,“ komentoval to Kalousek.

Nakonec zaplatil i pokutu od pražského magistrátu tři tisíce korun. „Dostal jsem platební výměr na tři tisíce pokuty, neprodleně jsem ji zaplatil. Pravidla musí platit pro všechny, politiky, nepolitiky. Takže jsem se neodvolával, neschovával jsem se za imunitu, bez protestů jsem zaplatil.“

Stejnou pokutu dostali i Prymula a Faltýnek. A zaplatit musel i poslanec Marian Jurečka z KDU-ČSL, který se prozradil sám, když zveřejnil fotku, jak navzdory zákazu pije na ulici v Praze pivo s kelímku.