Kalousek bude ve sněmovně chybět, tak dobrý rétor tam není, hodnotí politolog Jelínek

Politický matador Miroslav Kalousek (TOP 09) bude v Poslanecké sněmovně výrazně chybět, hodnotí politolog Lukáš Jelínek ve vysílání Českého rozhlasu Plus. „Námitka, že tam dnes není stejně dobrý rétor, je namístě," dodává. Kalousek v neděli ohlásil, že příští rok nebude kandidovat do sněmovny, kde je poslancem nepřetržitě od roku 1998. V České televizi řekl, že by chtěl přispět k vytvoření předvolebního bloku opozičních stran. Dnešní Plus Praha 19:11 13. července 2020

Politolog z Masarykovy demokratické akademie blízké ČSSD Lukáš Jelínek ve vysílání Českého rozhlasu Plus tvrdí, že je to velmi zajímavý tah.

„Kalousek na jedné straně rád hovoří o integraci středopravého prostoru, na straně druhé je sám antiintegračním bodem, na kterém dochází ke štěpení. Proto je tato jeho úvaha celkem racionální,“ vysvětluje.

Bývalý předseda TOP 09 totiž mnohokrát řekl, že nechce být překážkou případné spolupráce středopravých politických uskupení.

„Protože se ví, že nejsou úplně ideální vztahy s KDU-ČSL, ze které kdysi odešel a pak založil novou stranu. Nejsou ideální vztahy se STAN, se kterými se původně v koalici dostali do sněmovny. Pak se ale o některých starostech začal vyjadřovat jako o politicky nevyhraněných nebo jako o socialistech, což jim samozřejmě vadilo,“ přibližuje.

Politolog Jelínek je ovšem přesvědčený, že Miroslav Kalousek bude ve sněmovně chybět. „Myslím, že výrazně. Námitka, že tam dnes není stejně dobrý rétor, je namístě.“ Umí totiž velmi dobře používat správná slova a ví, kdy svůj slovník vyostřit, a to tak, aby zaujal jak veřejnost, tak média, podotýká politolog.

Kalousek = symbol opozice

„Kalousek se stal politickým symbolem. Není náhoda, že je dnes vnímaný jako hlavní oponent Andreje Babiše (ANO). Ne Petr Fiala (ODS), nebo Markéta Pekarová Adamová (TOP 09),“ zdůrazňuje Jelínek.

„Pravici by tak ve sněmovně určitě chyběl. Myslím, že by to pro ni byla náročná a velká výzva, aby začala hledat podobně výrazné a silné politické typy.“

Podaří se Kalouskovi vynechat na čtyři roky poslanecké křeslo a přitom zůstat v politice? „Bude to zajímavý test, jestli se může na čtyři roky odmlčet a zase se vrátit,“ říká Jelínek a připomíná, že Kalousek nebyl v posledních letech úspěšný na komunální úrovni a je považován za vrcholného politika.

„A protože se nečastěji vyjadřuje k celostátní politice, k ekonomice, ke korupci, ke spolupráci středopravého tábora. Je vnímán jako politik, který se svou autoritou řadí k lidem, jako jsou Václav Klaus (starší) nebo Miloš Zeman,“ shrnuje politolog Jelínek.

A dodává: „Myslím, že mu bude poměrně dost nasloucháno, i když opustí sněmovnu. Pokud nad ním nezavře hladinu samotná TOP 09, tak by Kalouskův návrat do politiky byl poměrně jednoduchý. Pokud by tedy o to skutečně stál.“

