Vláda dělá marketing jenom pro dnešek, kritizuje Miroslav Kalousek návrh státního rozpočtu

Deficit rozpočtu bych odpustil, kdyby se část výdajů věnovalo na eliminaci budoucích rizik a kdyby tady byla dostatečná investiční aktivita státu. Takový je názor šéfa poslanců TOP 09 a exministra financí Miroslava Kalouska, kterému se nelíbí čerstvě schválený návrh státního rozpočtu na příští rok. Dvacet minut Radiožurnálu Praha 19:46 18. září 2019

Vláda podle Kalouska nesmyslně rozdává na všechny strany.

Kalousek upozorňuje na rizika, která hrozí například ve zdravotní nebo sociální péči. I vláda totiž podle něj ví, že jak v systému zdravotního, tak penzijního pojištění je bez zásadních reforem systém udržitelný do roku 2030.

„A to je za chvilku, a pak se začne řítit do neřešitelných potíží,“ zdůrazňuje s tím, že dobré časy měly být věnovány na to, aby významná část nákladů na nezbytné reformy v rozpočtu byla.

„Bohužel tam je jenom nula, protože vláda žádných reformních kroků není schopná a nemá na ně politickou odvahu,“ kritizuje.

Vláda také chce dělat jenom marketing pro dnešek, a co tady bude za deset let, to je jí podle Kalouskových slov ukradené. „To, že odmítá investovat svoji energii, politické i finanční náklady pro budoucnost, která už je za dveřmi, tak to já tomu rozpočtu vyčítám zejména,“ říká.

Propad životního standardu

Nelíbí se mu také, že vláda nesmyslně rozdává na všechny strany, jako například na slevy na jízdném. A pak nezbývá na budoucnost jednak v reformách, ale také v investicích.

„Pokud se podíváme na demografickou křivku, tak poměr mezi mzdou a průměrným důchodem se bude propadat, už teď životní standart se propadne víc, než se propadl v době krize,“ nastiňuje s tím, že bez reformy je to nezvratitelný trend.

„Nebudou-li přijaty příslušné reformní kroky, tak dlouhodobě je penzijní systém neufinancovatelný,“ varuje.