Kalousek: Rozpočtová politika je nejméně odpovědná v moderní historii. To si nedovolili ani komunisti

Vláda připravila návrh státního rozpočtu pro příští rok, který počítá se schodkem ve výši 295 miliard korun, Podle ministra financí Zbyňka Stanjury (ODS) je rozpočet solidární a protikrizový. „Vládní politici říkají, že je vysoký, protože máme válku a ceny energií letí nahoru. Ale on je vysoký především kvůli rozpočtovému populismu," míní exministr financí a bývalý předseda TOP 09 Miroslav Kalousek. Praha 22:40 27. září 2022

Upozorňuje na podle něj nepřijatelný poměr povinných výdajů, které musí vláda vydat ze zákona, a příjmů. Devadesát sedm procent příjmů, které vláda má, je rozděleno dopředu. Na vlastní politiku a mimořádné situace zbývají jen tři procenta, což samozřejmě nestačí,“ kritizuje.

Strukturální deficit ve výši 200 miliard korun znamená, že i kdyby nebyla válka a ceny energií by byly na předválečné úrovni, vláda by stejně nemohla přijít s nižším schodkem.

„Těch 200 miliard chybí na úplně běžné výdaje. Já bych ten letošní deficit ještě akceptoval, kdyby si toho byla vláda vědoma a byla ochotna pro léta 2024 a 2025 ten strukturální deficit a poměr mezi příjmy a povinnými výdaji snižovat. A to se neděje,“ podotýká Kalousek.

Vláda pro rok 2024 plánuje deficit 280 miliard a o rok později pak schodek o 20 miliard nižší. „Jinými slovy říká, že my s tím zásadním strukturálním problémem, který máme, nebudeme vůbec nic dělat a ratingové agentury nás za to potrestají. Budoucí generace nás za to proklejí, protože nárůst dluhu je obrovský,“ upozorňuje.

„Politici rozdávají peníze lidem, aniž by je zajímalo, kde na to vezmou, a snižují daně, aniž by snižovali výdaje.“ Miroslav Kalousek

Pokud by s ním vláda chtěla něco dělat, musela by nejpozději na jaře předložit novely rozpočtové legislativy. Podle Kalouska ale žádné přípravy neprobíhají. „Nepředpokládá, že splní svůj slib ozdravit veřejné finance. Za svoje volební období navýší dluh o 1165 miliard. To nemá obdoby, je to nejméně odpovědná rozpočtová politika v moderní historii. To si nedovolili ani komunisti,“ zdůrazňuje.

Vstříc dluhové pasti

Kalousek ve spolupráci s expremiérem Mirkem Topolánkem v létě předložil vládě deset doporučení, jak dát veřejné finance do pořádku.

„My jsme doufali, že vláda takový scénář připraví. Když se dlouho nic nedělo, tak jsme jeden takový napsali. Řekli jsme vládě, že má k dispozici lepší mozky, než je Kalousek s Topolánkem, a ať si nechá připravit lepší. Ale nemůže nedělat nic, protože to dopadne tak, jak teď vláda předkládá. To si nemůžeme dovolit, protože tady tiká bomba demografické krize,“ varuje.

„Opozice by to dělala ještě hůř, proto říkám, že vláda nemá alternativu.“ Miroslav Kalousek

Stát v minulých letech nesmírně nabobtnal a nyní je třeba propustit desetitisíce státních zaměstnanců na přehřátý trh práce, na kterém dnes jsou dvě pracovní místa na jednoho nezaměstnaného. „To je jeden z důvodů vysoké inflace. Nebál bych se, že by nenašli uplatnění, možná by museli více pracovat,“ poznamenává Kalousek.

„Strukturální deficit vzniká výlučně rozpočtovým populismem. Politici rozdávají peníze lidem, aniž by je zajímalo, kde na to vezmou, a snižují daně, aniž by snižovali výdaje. Zavírat ty nůžky můžete jediným způsobem, že někdo méně dostane a někdo více zaplatí. Když máte strach to udělat, tak jedete do dluhové pasti, která je sice ještě daleko před námi, ale míříme tam spolehlivě,“ dodává.

Kalousek upozorňuje, že kvůli demografické krizi se v roce 2030 ocitnou v deficitu rozpočty sociálního a zdravotního pojištění. „Jestli tam doklopýtáme vyčerpaní stamiliardovými deficity, tak bůh s námi. Nejhorší je, že tohle všichni vědí, ale na politické scéně není jediný subjekt, který by měl odvahu to řešit. Opozice by to dělala ještě hůř, proto říkám, že vláda nemá alternativu,“ uzavírá.

