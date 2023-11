Kalousek chce kandidovat za TOP 09 do europarlamentu. Získal řadu nominací z regionů

Bývalý předseda a spoluzakladatel vládní strany TOP 09 Miroslav Kalousek chce kandidovat za stranu ve volbách do Evropského parlamentu. Uvedl to ve čtvrtek na sociální síti X. Napsal, že získal mnoho nominací z regionálních organizací TOP 09. Kalousek v roce 2021 složil po více než dvou desítkách let ve Sněmovně mandát poslance a stáhl se z aktivní politiky.

