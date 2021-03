Za peníze asociace na schůzky do Brna i na fotbal do Mnichova. Pelta využíval k cestování soukromé lety

Bývalý šéf fotbalové asociace Miroslav Pelta používal k cestování soukromé letecké taxíky. Svaz za jednu cestu zaplatil v průměru 100 tisíc korun. Vyplývá to z účetnictví fotbalové asociace z let 2012 až 2017, které má Radiožurnál k dispozici.

Fotbalová asociace ČR je přitom jednou z největších neziskových organizací v Česku, která od státu dostává ročně až půl miliardy na dotacích.

Pelta létal třeba na schůzky do Brna nebo na fotbalová utkání do Mnichova. Nejvíce peněz stála ta za bývalým fotbalistou a viceprezidentem Juventusu Turín Pavlem Nedvědem. Na ni upozornil deník Aktuálně.cz.

Čtvrt milionu za let neplatila přímo fotbalová asociace, ale její dceřiná marketingová agentura STES.

Pelta cesty vysvětluje nedostatkem času a také tím, že sháněl sponzory. Lety prý sice platil z rozpočtu asociace, ale z kapitoly vlastní příjmy, kterou tvoří například členské příspěvky registrovaných fotbalistů a fotbalistek.

Byla polovina února roku 2017 a Arsenal utrpěl v bavorské Allianz Aréně debakl. Londýnský celek prohrál na hřišti Bayernu Mnichov 1:5.

Málokdo ale tehdy věděl, že Miroslav Pelta si na svůj oblíbený klub Bayern Mnichov z peněz svazu objednal privátní letoun. Společnost Aerotaxi vypravila stroj BE 350 Super King, v němž mají cestující k dispozici minibar, catering na přání či satelitní telefon.

A nebylo to poprvé. Pelta měl, jak sám přiznal, na stadionu Bayernu dokonce pronajatou lóži. Jen za let na zápas s Arsenalem Fotbalová asociace České republiky (FAČR) podle účetnictví v roce 2017 zaplatila 91 073 korun. Cesta na zápas s nizozemským Eindhovenem zase přišla na 118 tisíc.

FAČR především není soukromá firma, ale sportovní svaz, který v Česku řídí fotbal.

Miroslav Pelta odmítá, že by šlo o plýtvání peněz. „Nemyslím si, že by to byla nějaká rozmařilost nebo hýření penězi,“ ohrazuje se. Trvá na tom, že se naopak neziskové organizaci jeho lety vyplatily.

Rozhovor Pelty a Březiny 12. 12. 2016

12:57 Pelta: Blokuju celej box, datum?

13:00 Pelta: 8:30 na tenise snídaně.

13:01 Březina: Ok. Datum ještě nevylezlo. Se středou počítám.

13:02 Pelta: Ale jedem.

13:03 Březina: Jedem.

15:06 Pelta: 15. 2. Mnichov, 7. 3. Londýn. 15. 2. 2017

11:21 Pelta: Karle mám ještě 2 lístky a 2 místa v letadle, tak nemáš ještě 2 nějaký magory, ať si to užijou.

11:48 Březina volá. Pelta opakuje, že se mu uvolnily dva lístky na tribunu, že má dvě místa v letadle a z Prahy autem. Březina odpovídá, že hned volá bratrovi a ozve se.

11:53 Březina potvrzuje, že poletí bratr „s mladým“ a že už jednou letěl.

„Vždycky jsem s sebou bral lidi, kteří mají nějakou hodnotu. Buď že nám mohou pomoct u nějakých subjektů zajistit finance, nebo jsou z firem, které už ty finance dodávaly. Bral jsem i lidi ze samospráv, abychom jim ukázali, jak vypadá velký fotbal, a přemlouvali je, aby se začalo (jednat) o pořádným stadionu,“ vysvětluje Pelta s tím, že na to nevidí nic divného. Kdo z lokálních politiků s ním jezdil na zápasy, říct odmítl.

Podle policejních odposlechů se ale na letu do Mnichova na zápas Bayernu s londýnským Arsenalem domlouval třeba s tehdejším pražským zastupitelem a šéfem dotační komise na magistrátu Karlem Březinou z ČSSD. Letět měl i Březinův bratr.

Radiožurnál poslal Březinovi dotazy, zda na fotbal skutečně odletěl a jestli je podle něj v pořádku, aby mu to platila organizace, která na svůj provoz čerpá státní dotace. Březina neodpověděl.

Na otočku do Brna

Pelta však aerotaxíky nevyužíval jen na fotbalová utkání, ale i na schůzky. Létal třeba na otočku do Brna nebo do Ostravy. Jeden let stál v průměru 100 tisíc.

Například cestu do Brna v roce 2015 někdejší předseda FAČR odůvodňuje tím, že mířil na tamní magistrát jednat o stavbě fotbalového stadionu za Lužánkami. Do Ostravy prý letěl za politiky kvůli tehdejším finančním problémům Baníku.

„Musíte brát, že jsem byl člověk ve funkci, který měl, jak já říkám, nějaký výtlak. Nejde to brát tak, jestli by to bylo autem levnější. Musíte to brát, v jakým čase, v jakém jsem byl zdravotním stavu. Potřeboval jsem schůzky stlačit do nějaké časové osy. V žádném případě to nebylo tak, že bych se předváděl, exhiboval. Vždy to bylo tak, že sem to bral jako ulehčení a nutný servis,“ říká Pelta.

Spolek Čistý fotbal, který vystupuje proti korupci a nekalým praktikám v českém fotbale, ale takovou praxi kritizuje.

Předseda spolku Lukáš Říha upozorňuje, že za peníze na jednu cestu aerotaxikem by menší fotbalový klub žil celý rok. „Cena za jednu takovou cestu, tak to je rozpočet jednoho klubu na okresní úrovni. Pak se nemůžeme divit, že tam chybí peníze, když to tady takhle propapalášujou,“ říká.

Z účetnictví vyplývá, že celkem 24 cest soukromým letadlem platila přímo FAČR, dalších deset dceřinka STES.

Létalo se například soukromým letounem BE 350 Super King pod registrační značkou OK – HLB, který patří společnosti Aerotaxi. Její jednatel Michael Seidl nechtěl komentovat, jak často FAČR letouny využívala.

„Z důvodu, že mě žádáte o vyjádření k informacím, které vám nebyly poskytnuty oficiální cestou, tak se k celé záležitosti nemohu vyjadřovat,“ uvedl bez dalších podrobností.

Státní dotace pro FAČR 2014 – 337 milionů Kč + 137 milionů z takzvaných loterií

2015 – 314 milionů Kč + 151 milionů z takzvaných loterií

2016 – 375 milionů Kč + 172 milionů z takzvaných loterií

2017 – 555 milionů Kč

2018 – 550 milionů Kč

2019 – 550 milionů Kč

2020 – 512 milionů V letech 2014 až 2016 jsou sumy nižší kvůli tomu, že část peněz dostávala fotbalová asociace z takzvaných loterií, kdy mohly provozovatelé loterií a kurzových sázek věnovat až 25 procent z takzvané „loterijní daně“ na sport. Od roku 2017 totiž příjmy z loterií plynou přímo do státního rozpočtu a peníze na sport rozděluje ministerstvo školství.

Fotbalová asociace přitom patří k největším neziskovým organizacím v Česku, na dotacích od státu dostává až půl miliardy korun ročně. Zbytek rozpočtu tvoří příspěvky z UEFA a FIFA a vlastní příjmy. Poslední položka zahrnuju příspěvky od více než 300 tisíc registrovaných fotbalistů a fotbalistek.

Právě z vlastních příjmů svaz podle Pelty lety hradil. „Platilo se to ze zvláštních zdrojů, FAČR má jednu velkou výhodu: jen ze členských příspěvků má 60 milionů ročně.“

Malá kontrola

Některé zástupce klubů takové ale takové vysvětlení zarazilo. „Tohle ale plýtvání penězi je,“ komentuje lety soukromými aerotaxíky Michal Buriánek, sekretář TJ Sokol Živanice z Pardubicka. Každý z dospělých registrovaných hráčů živanického klubu platí svazu (tak jako jiní fotbalisté v Česku) 200 korun ročně, děti a mládež stovku.

„Ročně je to kolem osmi devíti tisíc. Tyhle peníze by se určitě daly využít smysluplněji, než na výlet někoho letadlem do Brna,“ říká pro Radiožurnál. Smysluplnější by podle něj bylo využít členské příspěvky třeba na zaplacení trenérů mládeže a vybavení tréninků dětí v klubech.

Statisícové částky za lety privátními letouny se nelíbí ani náměstkovi ministra školství Karlu Kovářovi, který měl na starosti sport do roku 2020, než ho převzala Národní sportovní agentura.

Kovář Radiožurnálu napsal, že takové lety po republice považuje za nehospodárné. Naznačil, že FAČR zřejmě nemusela dostávat půlmiliardové dotační injekce od státu, když má takové finanční rezervy.

„V rámci cestování po ČR nepovažuji privátní lety neziskové organizace za hospodárné nakládání s penězi. Velice obtížné si představit, že by členové spolku souhlasili s tím, že jejich příspěvek svazu je na privátní let člena vedení a že cestu nešlo realizovat jinak hospodárněji. Nezisková organizace nepřímo ukazuje na rezervy a možné úspory v nakládání s prostředky a malou kontrolu uvnitř organizace,“ napsal.

‚Hrozilo diplomatické faux pas‘

Členové Výkonného výboru FAČR nechtěli lety hodnotit. Odkázali na to, že oni to neřešili a pravidla pro používání leteckých taxíků byla v kompetenci právě Pelty, jenž taxíky podle svého uvážení objednával.

„Vím, že pan Pelta létal, přesné informace k tomu nevím, to bylo v jeho gesci,“ přibližuje například dlouholetý místopředseda svazu Zdeněk Zlámal.

„Někdo jezdil vlakem na výkonný výbor, někdo letadlem. To bylo v gesci předsedy, to nikdy výkonným výborem neprošlo,“ vzpomíná pro změnu dnes už bývalý člen výkonného výboru Pavel Blaha.

Bývalý generální sekretář Rudolf Řepka používání taxíku obhajuje nedostatkem času. Podle něj tak fotbaloví manažeři šetřili čas.

„Pokud si dobře vzpomínám, tak letecká taxi byla skutečně několikrát použita. Dle mého povědomí byla vždy objednána ze strany předsedy představenstva dceřinné společnosti STES a předsedy Výkonného výboru FAČR. Jejich používání vždy souviselo s nedostatkem drahocenného času. Věřím, že přesné důvody dokáže vysvětlit osoba, která dopravu objednávala,“ tvrdí.

I on v minulosti taxíkem jednou letěl. Ukazuje to účetní doklad z června 2016, podle kterého letěl Řepka s Peltou do Innsbrucku na přípravné utkání mezi Ruskem a Českem před mistrovstvím Evropy. Let stál 174 500 korun.

„Hrozilo diplomatické faux pas, když by se utkání uskutečnilo bez vedení Fotbalové asociace České republiky. Navíc jsme potřebovali prodiskutovat s nejužším vedením Ruské fotbalové unie, které se utkání také na poslední chvíli zúčastnilo, další spolupráci a další potenciální přípravné utkání,“ vysvětluje Řepka.

Pro srovnání: běžná linka Praha – Innsbruck business třídou pro dva stojí aktuálně kolem 33 tisíc. Let trvá dvě a půl hodiny a v ceně je i zpáteční letenka.

Proč Řepka s Peltou nevyužili tuto možnost? „Vím, že jsme v tu dobu museli letět na poslední chvíli, kdy jsme řešili neodkladné záležitosti na FAČR a nebylo možné letět pravidelnou linkou,“ reaguje Řepka. Jenže nedostatek času nebyl důvodem pro všechny Peltovy lety privátními taxíky.

Vlastní názor na drahé lety funkcionářů nechtěl ani jeden z oslovených členů Výkonného výboru FAČR sdělit. „Mám na to názor, ale ten si nechám pro sebe,“ řekl Pavel Brímus.

Jeho kolega z výkonného výboru, majitel fotbalového klubu Viktoria Plzeň Tomáš Paclík, reagoval podobně: „O tom vůbec nic nevím, že by někdo lítal.“

Na otázku, co sám říká na utrácení statisíců korun za lety soukromými aerotaxi, odpovědět stroze. „Neříkám na to nic,“ pravil a zavěsil.

Image fotbalu

Také současný šéf fotbalu Martin Malík nechtěl výlety svého předchůdce komentovat. Sám tvrdí, že on jako šéf fotbalu nelétal. „Předseda VV FAČR ani bývalý místopředseda VV FAČR (Roman Berbr, pozn. red.) za doby předsednictví pana Malíka v čele asociace nikdy nepoužili letecké taxi k žádnému typu dopravy,“ uvedl mluvčí FAČR Michal Jurman.

Martin Malík je sice předsedou FAČR až od prosince 2017, předtím ale působil v dceřince STES a v roce 2016 byl i jejím šéfem. Marketingová agentura je navíc napojena na rozpočet a účetnictví fotbalového svazu.

Pavel Nedvěd | Zdroj: Reuters

Z peněz STES se platily další Peltovy cesty. Třeba let za viceprezidentem klubu Juventus Turín Pavlem Nedvěděm v roce 2016. Vyšel na čtvrt milionu korun. Stejnou sumu stála i přeprava Pavla Nedvěda na vyhlášení ankety Fotbalista roku 2015. Pelta to zdůvodňuje tím, že jeho účast byla nepostradatelná pro image fotbalu.

„Všichni předpokládají, že tam budou hvězdy fotbalu. Neměl čas, tak jsem ho přemlouval a prosil sem ho, ať přiletí, že mu klidně zaplatím cestu soukromým letadlem tam a zpátky. Tam nejde o to, kolik to přineslo, ale ten image toho fotbalu, aby to mělo úroveň, že to není nic obyčejného,“ tvrdí Pelta.

Nedvědův agent Jiří Müller řekl, že bývalý fotbalista návštěvu komentovat nebude.

Zdaleka nejvíce peněz ale stála v roce 2017 přeprava britsko-irského zpěváka Chrise de Burgha na galavečer Fotbalista roku 2016. Podle dokladu z dubna 2017 zaplatila marketigová agentura fotbalového svazu jen za jeho cestu 980 tisíc korun. Pelta ujišťuje, že se mu to vyplatilo.

Podle něj byl de Burgh oblíbeným zpěvákem tehdejšího nového šéfa UEFA, Slovince Aleksandra Čeferina, který na vyhlášení ankety Fotbalista roku také přijel. Na dotaz, kolik stála celá akce Fotbalista roku a kolik galavečer naopak přinesl peněz do fotbalové kasy, Pelta odpovědět odmítl.

„Všechno nejde měřit penězi. Když chcete mít akci, která má společenskou váhu, za účasti prezidenta UEFA, za účasti premiéra a ministrů, a vystoupí prezident České republiky, tak všichni ti lidí očekávají, že to bude mít úroveň,“ vysvětluje svérázně.

A ani současné vedení FAČR nechce komentovat, zda byl milion jen za cestu adekvátní sumou. „Cestovní náklady Chrise de Burgha byly součástí rozpočtu na vyhlášení ankety Fotbalista roku, který byl řádně schválen tehdejším představenstvem společnosti STES,“ uvedl stroze mluvčí Jurman.

Zájezd na Euro

Kdo z dalších lidí létal soukromými leteckými taxíky za peníze fotbalové asociace, není jasné. Server Seznam Zprávy v minulosti uvedl, že FAČR byla štědrá hlavně k významným lidem, a budovala tak síť klientelistických vztahů. Nerozdávala jen vstupenky na zápasy, ale platila i letenky, hotely, a to často i celým rodinám.

Zájezd na Euro 2016 Pelta z peněz asociace platil třeba dvěma soudcům pražského vrchního soudu a jejich rodinám. Konkrétně šlo dnes již o bývalého místopředsedu Vrchního soudu v Praze Stanislava Bernarda a bývalého předsedu tohoto soudu Jaroslavu Bureše.

Zvláštní zacházení měl i hradní kancléř Vratislav Mynář a poradce prezident Martin Nejedlý. Těm asociace platila letenky i VIP vstupenky. Nejedlý si s sebou vzal syna, Mynář dokonce celý fotbalový tým z Osvětiman.

Seznam Zprávy uvedly, že FAČR kancléři Vratislavu Mynářovi zaplatila zájezdy i pro 18 fotbalistů z I. A třídy TJ Osvětimany. Cena balíčků byla přes 860 tisíc.