‚Kašpaři‘ na ministerstvu a ‚fotbal pro dělnickou třídu‘. Obžalovaný Miroslav Pelta vypovídal u soudu

U pražského městského soudu začal v úterý vypovídat bývalý předseda Fotbalové asociace Miroslav Pelta. Obžaloba ho viní ze čtyř trestných činů, například podplácení nebo navedení ke zneužití pravomoci. Hrozí mu až 12 let vězení. Státní zástupce Ondřej Trčka tvrdí, že Pelta se přes svou milenku, další obžalovanou a tehdejší náměstkyni ministerstva školství Simonu Kratochvílovou, dostával v roce 2017 k zákulisním informacím o udílení dotací. Praha 18:01 17. června 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Obžaloba Peltu viní ze čtyř různých trestných činů, on obvinění odmítá. (ilustrační foto) | Foto: Filip Jandourek | Zdroj: Český rozhlas

Pelta vinu v kauze zmanipulovaných dotací ministerstva školství do sportu za skoro půl miliardy odmítl. „Žádný z těch skutků, co mi obžaloba klade za vinu, jsem neudělal. Nikomu nevznikla žádná škoda,“ řekl před soudem s tím, že chce očistit své jméno. Zastal se také dalšího obžalovaného, šéfa České unie sportu Miroslava Jansty.

Soud kvůli sportovním dotacím s Peltou a Janstou napodruhé začal. Kratochvílová opět nedorazila Číst článek

Dále pak během výpovědi vyzdvihl svoje zásluhy na záchraně financování fotbalu v Česku po pádu Sazky. Doslova řekl, že pak začalo peklo. Český sport se podle něj ocitl bez finančních prostředků a on situaci svými kontakty pomohl řešit.

Další problematický krok podle Pelty nastal za bývalé ministryně Kateřiny Valachové z ČSSD. Vláda rozhodla, že možnost získat peníze pro sportovní aktivity se rozšíří i na i kraje a obce. Tento krok měl v dotacích na sport zavést větší transparentnost a efektivitu, podle Pelty, ale nastala válka.

Poradce ministryně

Obžaloba tvrdí, že bývalá náměstkyně ministerstva školství pro sport a Peltova údajná milenka Simona Kratochvílová zajistila Peltově asociaci na úkor dalších žadatelů o dotace navýšení státní podpory o 19,8 milionu korun, a to za pomoci ředitele odboru sportu Zdeňka Břízy. „Dal jsem Břízovi céres, paní Kratochvílový céres. (...) Já přece nemůžu předstoupit před takhle velkej svaz a říct: ‚Hele kluci, já jsem to myslel dobře, a ono to nedopadlo‘,“ řekl k tomu Pelta. Na ministerstvu podle něj v té době pracovali „kašpaři“ bez profesní erudice. „Těm byste nesvěřila okresní přebor a oni nás tam měli řídit!“ řekl soudkyni.

Jansta o rozdělování sportovních dotací: Jsem obžalovaný za to, že jsem na něco upozornil Číst článek

„Paní ministryně (Kateřina) Valachová tomu chtěla dát nějakej řád, to je pravda, ale ona byla obětí politiky. Ona chtěla nějakou moc, chtěla bejt úspěšná. Říkala Simoně (Kratochvílové), mně: hele pomožte mi,“ pokračoval. „K paní Kratochvílový měla absolutní důvěru, bydlely spolu, krásně si rozuměly. Jediná šance, jak ten sport trochu udržet při životě, bylo, aby se Simona stala náměstkyní,“ vypověděl. Prohlásil také, že byl poradcem ministryně. Na dotaz soudkyně, jestli dostal jmenovací dekret, odpověděl, že ministryně všem oznámila, že věří dvěma lidem - jemu a Janstovi.

Popřel obvinění, že Kratochvílovou podplatil voucherem na zahraniční zájezd a poskytnutím bytu. Chtěl jí údajně jen pomoci poté, co ji Valachová vystěhovala ze společného bytu kvůli obavám z mediální aféry. „Paní Kratochvílová říkala, že je úplně down, jako psychicky,“ uvedl. Za byt mu podle jeho slov platila nájem, a to v hotovosti.

Po svém zadržení v květnu 2017 strávil Pelta měsíc ve vazbě. Soud ho propustil poté, co rezignoval na svou funkci šéfa FAČR. Kratochvílová zatím k soudu nechodí, je v nemocnici. „Když jsem si přečetl, jaké nám státní zástupce navrhuje tresty, tak se nedivím,“ uzavřel Pelta.

Eva Šelepová

@EvaSelepova Pelta: Fotbal je spíš pro dělnickou třídu. Pro vobyčejný lidi.

Soudkyně: Vysokoškolák fotbal nehraje?

Pelta: Neznám moc chytrých fotbalistů. 2 26