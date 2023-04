Pelta a Kratochvílová jsou vinni, rozhodl i napodruhé soud. Zmanipulovali sportovní dotace

Pražský městský soud i napodruhé uznal bývalého šéfa českého fotbalu Miroslava Peltu a exnáměstkyni ministryně školství Simonu Kratochvílovou vinnými ze zmanipulování sportovních dotací. Peltu opět poslal do vězení na šest let, Kratochvílovou na šest a půl. Verdikt není pravomocný. Podle obžaloby Pelta s Kratochvílovou ovlivňovali dotace ve prospěch Pelty a jeho známých. Aktualizujeme Praha 13:12 27. 4. 2023 (Aktualizováno: 13:42 27. 4. 2023) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Miroslav Pelta si přišel vyslechnout rozsudek | Foto: Pavel Mazáč/CNC | Zdroj: Profimedia

Obžalobě čelil kromě Miroslava Pelty a Simony Kratochvílové také Fotbalová asociace, Česká unie sportu, její předseda Miroslav Jansta, sekretář unie Jan Boháč a bývalý šéf ministerského odboru sportu Zdeněk Bříza. Janstu ve čtvrtek soud osvobodil.

Státní zástupce žádal pro všechny odnětí svobody a peněžité tresty. Pro Peltu chtěl devět let vězení a zaplacení 25 milionů korun, pro Kratochvílovou deset let vězení a zaplacení šesti milionů, pro Janstu pět let za mřížemi a dvoumilionový peněžitý trest.

Kratochvílová podle obžaloby ovlivnila v roce 2017 výši dotací ve prospěch Peltovy Fotbalové asociace a Janstovy České unie sportu a že mužům vynášela informace. Všichni obvinění vinu odmítali.

Pražský městský soud už Peltu a Kratochvílovou jednou potrestal. Bývalému šéfovi českého fotbalu uložil stejně jako ve čtvrtek šest let vězení, exnáměstkyni trest ještě o půl roku delší. Ostatní obžalované - Miroslava Janstu, Jana Boháče a Zdeňka Břízu - osvobodil.

Rozsudek ale loni zrušil pražský vrchní soud a případ vrátil k doplnění dokazování. Kauzou se pak městský soud začal opět zabývat koncem letošního ledna.

Kvůli případu dříve rezignovala ministryně školství Kateřina Valachová (ČSSD). Kauza stála místo i Kratochvílovou a Peltu, který se svého postu ve fotbalové asociaci vzdal z vazby. Ministerstvo školství se po obžalovaných domáhá náhrady škody ve výši přes 1,1 miliardy korun.

