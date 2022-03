‚Není tam někde nějaká dvacka?‘ Odposlechy zachytily, jak Pelta lobboval za Nejedlého

Bývalý šéf českého fotbalu Miroslava Pelta a tehdejší náměstkyně na ministerstvu školství Simona Kratochvílová si na základě klientelismu stanovili vlastní kritéria pro přidělení dotací a při hodnocení projektů vycházeli zejména z toho, kdo za projekty stojí a jaký z toho budou mít prospěch.

Takto jejich jednání popsala v rozsudku soudkyně Městského soudu v Praze Lenka Cihlářová. Na 174 stranách soudkyně zdůvodňuje, proč za manipulace s dotacemi pro sport Pelta dostal šestiletý trest let vězení a Kratochvílová trest o půl roku delší.

Rozsudek je zatím nepravomocný, oba se na místě odvolali.

Soudkyně ale napsala, že vzhledem k dokazování nemá o vině obžalovaných pochyb. Podle ní se pokusili způsobit škodu ve výši nejméně 178 899 090 korun. Původní zpráva Praha 6:00 17. března 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Miroslava Pelta a tehdejší náměstkyně na ministerstvu školství Simona Kratochvílová si na základě klientelismu stanovili vlastní kritéria pro přidělení dotací | Foto: Fotobanka Profimedia, koláž iROZHLAS.cz

Jedním z těch, kterým chtěl Pelta vyhovět, byl podle justičního dokumentu i prezidentův poradce Martin Nejedlý. Bylo 27. 1. 2017, když se Pelta svěřoval Kratochvílové, že dotaci z ministerstva školství musí dostat sportovní spolek Bílovec, že na tom má zájem sám prezidentův poradce.

Státní zástupce žádá pro Peltu devět let vězení, pro Janstu pět. Kratochvílová má jít za mříže na 10 let Číst článek

„Mně se… tydle ty Nejedlý, víš jak to myslím…. Tohle to tady ten Nejedlý, to je ten Bílovec, to musí bejt. Hele, Martin mi to ještě včera říkal, když jsme byli na těch… to je nějakej barák,“ říkal Pelta Kratochvílové v bytě číslo 1306 na Senovážném náměstí v centru Prahy, který se stal místem, kde se běžně řešilo, kdo dostane podporu v řádech milionů korun. Jejich konverzaci zachytily odposlechy.

Školní sportovní klub Bílovec žádal stát celkem o 13 milionů korun, což nebyla malá suma. Pelta s Kratochvílovou následně řešili, které jiné žádosti o dotace kvůli tomu vyškrtnou.

„Já nemám řešení. Ty vole mě nic nenapadá. Není tam někde nějaká dvacka? Nějaký ty Pardubice, že vyhodíš nebo něco?“ ptá se Pelta tehdejší náměstkyně. „Když vyhodím Pardubice, tak tam budu muset dát ten Jeseník,“ odpovídá mu Kratochvílová.

Nakonec si šéf fotbalu posteskne, že z toho nic nemá. „Bílovec, ten Martin Nejedlý, taky h… z toho. Žádnou šanci, já jsem jen nosič, protože to mám donést jako.“

Krátká paměť

Nejedlý si před soudem nevzpomněl, jestli za dotaci lobboval. Tvrdil, že mu sice název klubu něco říká, ale už neví co.

Fotbalová asociace platila Miroslavu Peltovi soukromé lety, bere přitom od státu stamilionové dotace Číst článek

„Z výpovědi svědka Martina Nejedlého bylo zjištěno, že název daného klubu mu něco říká, ale při své činnosti objel republiku několikrát,“ parafrázovala soudkyně jeho slova. Zároveň ale poradce prezidenta před soudem přiznal, že je Peltův kamarád.

„S obžalovaným Peltou jsou dlouho přátelé, řešili spolu různé problémy, významné osoby ve sportovním prostředí, byla to komunikace mezi muži. Obžalovaný Pelta jej zval na fotbalová utkání, i do zahraničí,“ shrnula soudkyně Cihlářová.

Ani předseda bíloveckého klubu Peter Šloff si před soudem nedokázal vybavit, proč zrovna tento klub měl být upřednostněn před ostatními. Tvrdil, že Martina Nejedlého nezná. A když se ho Radiožurnál pokusil kontaktovat, hned položil telefon. „Nebudu se o tom s vámi bavit,“ prohodil stroze.

‚Nic nesplnila‘

Příklad dotace pro Bílovec ilustruje, jak podle rozsudku o dotacích Pelta s Kratochvílovou rozhodovali. Tedy, že o milionech ve skutečnosti nerozhodovala komise na ministerstvu školství, ale právě tito dva v pronajatém bytě v centru Prahy.

Městský soud uložil bývalému šéfovi FAČR Peltovi v kauze sportovních dotací šest let vězení Číst článek

„V průběhu ledna 2017 docházelo ze strany obžalovaných Kratochvílové a Pelty k výběru žádostí, které dle vlastních priorit či priorit z řad spřízněných osob zahrnovali do seznamu vybraných žádostí,“ popsala soudkyně.

Oba dva se proti verdiktu hned v soudní síni odvolali. „My jsme se odvolali na místě, aktuálně pracujeme na doplnění odvolání, abychom rozsudek zvrátili. Teď je v podstatě vytyčené hřiště, tedy v podstatě víme, proti čemu se máme vymezit,“ komentoval Pelta pro Radiožurnál písmenný rozsudek.

Před soudem se hájil tím, že sice náměstkyni radil s tím, kdo za žádostmi stojí, ale sám neměl možnost přidělení peněz ovlivnit. A tehdejší náměstkyně pak odmítla, že by plnila Peltovy pokyny.

„S obžalovaným Peltou hovořili o řadě věcí, ale obžalovaná nikdy nesplnila nic, co obžalovaný Pelta říkal,” parafrázovala její slova soudkyně.

Svědci

Jenže tomu soudkyně neuvěřila a přímo do rozsudku napsala, že vzhledem k dokazování nemá o vině obžalovaných pochyb. A svědčí o tom nejen odposlechy, ale i výpovědi svědků a listinné důkazy.

Tresty Bývalému šéfovi českého fotbalu Miroslavu Peltovi soud šest let vězení, pětiletý zákaz činnosti ve statutárních orgánech korporací a pětimilionový peněžitý trest.

Někdejší náměstkyni ministerstva školství Simonu Kratochvílovou poslal do vězení na 6,5 roku, na šest let jí zakázal výkon funkcí ve veřejné správě a dal jí ještě dvoumilionový peněžitý trest.

Naopak další obžalované - předsedu České unie sportu (ČUS) Miroslava Janstu, sekretáře unie Jana Boháče, exředitele ministerského odboru sportu Zdeňka Břízu i ČUS a Fotbalovou asociaci ČR (FAČR) soud osvobodil.

Kromě Nejedlého se podle rozsudku Pelta s náměstkyní snažili vyhovět i dalším vlivným lidem. Podle soudkyně nejméně 18 z 50 dotací, bylo přiděleno v březnu 2017 právě díky zásahům Pelty s Kratochvílovou.

„Do seznamu obžalovaní zahrnovali dále takové žádosti, z jejichž úspěchu mohli sami těžit, ať již společensky, ekonomicky, politicky či vlivem. K takovým žádostem dle jejich vyhodnocení patřily žádosti s vazbou na tehdejšího premiéra Sobotku (Bohuslava, poz. red.), tehdejší ministryni Valachovou (Kateřinu, pozn. red.), svědka Křetínského (Daniela, pozn. red. - předseda představenstva Sparty Praha fotbal), svědka Nejedlého, hnutí ANO a různé hejtmany,“ píše soudkyně.

Ani v jednom případě se však nepodařilo prokázat, že by někdo z nich přímo u Pelty s Kratochvílovou lobboval, z toho důvodu u soudu vystupovali jako svědci. Všichni pak před soudem odmítli, že by přes obžalované chtěli prosadit nějaký projekt.

Vlastní kritéria

Oficiálně o dotacích rozhodovala komise na ministerstvu školství. Podle soudu si ale Pelta s Kratochvílovou dopředu pojistili, že vybere jimi preferované projekty. A tak předem probírali jednotlivé hodnotitele. A když se jim zdálo, že jsou loajální, přidělila jim Kratochvílová kritérium s největším možným bodovým ohodnocením.

„Ještě před samotným zahájením hodnocení již fakticky rozhodli o budoucím poskytnutí dotací předem vybraným projektům, přičemž oba vycházeli především z toho, jaký vztah k žadatelům měl obžalovaný Miroslav Pelta, dále která vlivná osoba podporu těchto projektů požadovala či se o nich zmiňovala, které osoby za těmito žadateli stály, jaký vliv tyto osoby měly a v jakém konkrétním postavení byly, ať již v politickém či ve sportovním prostředí, a z toho, jaký bude taková podpora mít politický, finanční či jiný přínos pro ně i pro osoby, které žádaly zvýhodnění určitých projektů namísto toho, aby o rozdělování finančních prostředků bylo rozhodnuto transparentně podle předem stanovených kritérií…Miroslav Pelta a Simona Kratochvílová si na základě klientelismu stanovili vlastní kritéria hodnocení pro přidělení dotací a nezákonně zvýhodnili určité žádosti o dotace…“ Lenka Cihlářová (soudkyně)

„Z tohoto důkazu je zřejmé, že došlo před zasedáním komise k osobním schůzkám obžalovaných s některými členy komise z důvodu jejich ovlivnění či takto činili prostřednictvím třetích osob,“ uvedla soudkyně a popsala, co předcházelo oficiálnímu hodnocení žádostí o dotace.

„Ještě před samotným zahájením hodnocení (Pelta s Kratochvílovou, pozn. red.) již fakticky rozhodli o budoucím poskytnutí dotací předem vybraným projektům, přičemž oba vycházeli především z toho, jaký vztah k žadatelům měl obžalovaný Miroslav Pelta. Dále, která vlivná osoba podporu těchto projektů požadovala či se o nich zmiňovala, které osoby za těmito žadateli stály, jaký vliv tyto osoby měly a v jakém konkrétním postavení byly, ať již v politickém či ve sportovním prostředí. A také z toho, jaký bude taková podpora mít politický, finanční či jiný přínos pro ně i pro osoby, které žádaly zvýhodnění určitých projektů namísto toho, aby o rozdělování finančních prostředků bylo rozhodnuto transparentně podle předem stanovených kritérií,“ napsala soudkyně Cihlářová.

Zdůraznila, že Pelta s Kratochvílovou si stanovili vlastní kritéria hodnocení pro přidělení dotací. „A tím nezákonně zvýhodnili určité žádosti o dotace,“ konstatovala soudkyně.

Obžaloba vinila Peltu také z podplacení a Kratochvílovou z přijetí úplatku. Jenže to, že Pelta poskytl Kratochvílové byt a voucher na dovolenou, však podle soudkyně nelze vzhledem k charakteru jejich vztahu vnímat jako úplatek.

Souzený byl také vlivný advokát a předseda České unie sportu Miroslav Jansta, sekretáře České unie sportu Jan Boháč a exředitel ministerského odboru sportu Zdeněk Bříza. Ty soud obžaloby zprostil.