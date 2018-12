Europoslanec Poche: Jasně vyplývá, že Babiš ve střetu zájmů je. Teď začne právní bitva

Hostem Dvaceti minut Radiožurnálu byl europoslanec a poradce ministra zahraničí Miroslav Poche z ČSSD. Kromě jiného se také věnoval uniklé zprávě právní služby Evropské komise, podle které je Andrej Babiš (ANO) ve střetu zájmů. „I laickým pohledem na dokumenty, které jsou součástí stížnosti, ať už Transparency International nebo některých dalších subjektů, z toho jasně vyplývá, že Andrej Babiš ve střetu zájmů je,“ řekl Poche. Dvacet minut Radiožurnálu Praha 17:05 3. 12. 2018 (Aktualizováno: 17:42 3. 12. 2018) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

O víkendu unikla zpráva právní služby Evropské komise, která zpochybňuje nestrannost premiéra a šéfa hnutí ANO Andreje Babiše. Právníci Evropské komise podezírají českého premiéra ze střetu zájmů a z porušení unijních pravidel. Podle Guardianu čeští daňoví poplatníci čelí hrozbě, že budou muset uhradit alespoň část z 82 milionů eur (přes dvě miliardy korun), které byly Agrofertu vyplaceny v tomto roce. Konečný účet by údajně mohl být mnohem vyšší.

Andrej Babiš po pondělním zasedání vlády řekl, že Česko žádné peníze Bruselu vracet nebude, protože k tomu není nejmenší důvod. Zopakoval, že kvůli evropským dotacím pro firmy koncernu Agrofert není ve střetu zájmů, Agrofert vložil do svěřenského fondu. Analýzu, kterou zveřejnil ministr spravedlnosti Jan Kněžínek (za ANO), hodlá poslat Evropské komisi.

Ve stanovisku se píše, že šéf kabinetu nemá na rozdělování peněz žádný vliv. Dokument opírající se o analýzu resortu dále uvádí, že svěřenský fond nemá právní subjektivitu a že „rozhodující úlohu ve vztahu ke správě majetku má svěřenský správce“.

Spor o ambasádu v Budapešti

Miroslav Poche v rozhovoru odpovídá také na kritiku Tomáše Petříčka. Prezident Miloš Zeman ve čtvrtek v televizi Barrandov řekl, že Petříček dělá hrubé chyby. Reagoval tak kvůli změně kategorie českého velvyslanectví v Budapešti. Poche ovšem tento krok označuje za pouhou administrativu a narovnání platů velvyslanců. „Je to administrativní a nevysílá to žádný signál do zahraničí,“ uvedl Poche.

Ministerstvo zahraničí změnu už předtím označilo za technickou úpravu související s rozpočtem, která nic nemění na prioritách zahraniční politiky. Také premiér Babiš uvedl, že česká pozice k Maďarsku se nemění. „Je to přehnané ze strany pana prezidenta. Ale to je jeho styl,“ vyjádřil se Poche ke kritice Zemana.

Zeman kritizoval skutečnost, že ministerstvo zahraničí nebude do budoucna řadit ambasádu v Budapešti, stejně jako v několika dalších zemích, do kategorie „země s nejvyšší politickou důležitostí“. Jeho mluvčí Jiří Ovčáček na twitteru uvedl, že Zeman se za „tuto chybu ministra zahraničí“ Tomáše Petříčka omluvil maďarskému premiérovi Viktoru Orbánovi. „Ujistil, že udělá vše pro to, aby byla tato chyba napravena a rozhodnutí zrušeno,“ napsal Ovčáček.