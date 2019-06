Miroslav Poche: Návrh zprávy auditorů o střetu zájmu jsem četl, je amatérsky udělaný

Miroslav Poche z ČSSD byl před rokem horkým kandidátem na post ministra zahraničí. Tím se kvůli nepřízni prezidenta Zemana nestal, a tak se teď po skončení funkčního období loučí s pozicí europoslance a nadále bude zastávat už jen pozici poradce ministra zahraničí. Jaký vliv má spor o střet zájmů Andreje Babiše (ANO) na českou pozici v Evropské unii? A měla by ČSSD zvažovat odchod z vládní koalice? Poche byl hostem Dvaceti minut Radiožurnálu. Dvacet minut Radiožurnálu Praha 20:52 13. června 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Miroslav Poche | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iRozhlas

„V ulicích jsou stovky tisíc lidí a já jsem už mnohokrát jako člen kontrolního výboru Evropského parlamentu avizoval, že si myslím, že závěry auditu budou zcela jednoznačné. Z mého pohledu je zcela jasné, že Andrej Babiš je ve střetu zájmů,“ říká v rozhovoru pro Radiožurnál Miroslav Poche.

Vy jste četl návrh zprávy auditorů Evropské komise ohledně možného střetu zájmů pana Babiše?

Ano, četl a byl jsem i na zasedání kontrolního výboru v dubnu, kde byly ty závěry jaksi zaobaleně prezentovány komisařem Junckerem.

Dobře, ale teď v tom, co přišlo v minulých týdnech, to jste tedy četl?

Ano.

Myslíte si, že je možné, že by se to zásadním způsobem ještě změnilo po tom, až budou reagovat české úřady?

To si nemyslím. České úřady budou mít teď několik týdnů na odpověď. Nemyslím si, že by Evropská komise potom nějak výrazně byla schopná nebo ochotná to stanovisko změnit. Je tady ale potřeba zmínit, že když ten dokument čtete – já nejsem právník – ale když se na něj díváte, tak je poměrně syrový. Není to dokument, který jsem já očekával. Jsou tam spojovány prameny českého i unijního práva, je to trochu zvláštní dokument. I ta forma.

Takže souhlasíte s výhradami, že to není právně kvalitní materiál?

Souhlasím. A také ta forma, jakou přišla ta zpráva nebo ten draft z komise… že není uveden autor, že není označeno ani generální ředitelství, které tu zprávu zpracovávalo. Buď je to šité horkou jehlou, anebo je to trochu amatérsky udělané.

Ovlivňuje podle vás to podezření ze střetu zájmů premiéra pozici České republiky v Evropské unii?

Zcela jistě.

Jak?

Střet zájmů a pozice Agrofertu a trestní stíhání bylo dokonce součástí jednání plenárního zasedání Evropského parlamentu.

Dobře, ale má to nějaké konkrétní dopady?

Určitě má.

Snižuje to třeba možnosti Česka vyjednat něco?

Já si myslím, že i ta přehnaná reakce premiéra minulý týden velmi nahlodala důvěru těch partnerů, a to ve dvou rovinách. Ta první je, že v tuhle chvíli vyjednáváme novou Evropskou komisi. Česká republika bude mít svého komisaře, a pro něj by samozřejmě Česká republika chtěla mít silnější portfolio, silnější pravomoci než v tom minulém období. To bude velmi obtížné, protože si nemyslím, že je možné, aby nás naši evropští partneři pustili do nějakého resortu, který například ovlivňuje čerpání dotací nebo nějaké finanční záležitosti.

Pardon, že do toho skáču. To si myslíte, anebo vám to i někdo říkal kuloárově?

No, tak já jsem strávil pět let v Bruselu, vím, jak to chodí a s řadou lidí se o tom bavím. Tohle je zcela jasné. Na druhou stranu ale i ta reakce velmi stěžuje práci českých diplomatů v Bruselu, protože v tuhle chvíli vyjednáváme nový finanční rámec, vyjednáváme zemědělské dotace, vyjednáváme mnoho klíčových věcí pro Českou republiku a samozřejmě ta důvěra a ten přístup těch partnerů vůči českým diplomatům bude výrazně zhoršený.

