Poche na ministerstvu zahraničí vykázal za červenec 15 hodin. ‚Kolikrát jsem tam byl, není důležité,‘ říká

Nový ministr v září?

Premiér a šéf hnutí ANO přitom minulý týden pro Českou televizi řekl, že by chtěl mít plnohodnotného ministra zahraničí v září. Hamáček ale pevný termín zatím dávat nechce. „Udělám maximum proto, abychom to vyřešili v dohledné době, ale žádný konkrétní termín dávat nebudu. Stále platí to, co jsem říkal na začátku. My jsme to nezavinili jako sociální demokracie, ten problém řešíme, nicméně bude chvilku trvat, než ho vyřešíme,“ doplnil.