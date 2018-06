Babiš ve vládě Pocheho nechce, neshodne se s ním v otázce migrace. ‚Vadí Zemanovi i komunistům‘

Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO nenavrhne do vlády na post ministra zahraničí sociálního demokrata Miroslava Pocheho, řekl to v rozhovoru pro deník Právo. Předseda ČSSD Jan Hamáček ale na nominaci Pocheho dále trvá. Kvůli obsazení vlády by se měl v sobotu s Andrejem Babišem sejít. Praha 7:58 16. 6. 2018 (Aktualizováno: 8:25 16. 6. 2018) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Miroslav Poche na sjezdu ČSSD | Foto: PETR TOPIČ / MAFRA | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Andrej Babiš v novém kabinetu Miroslava Pocheho nechce, protože se s ním neshodne v otázce migrace. V rozhovoru pro deník Právo konkrétně řekl, že pokud vláda myslí vážně boj s migrací, nemůže v ní zasednout ministr, který podporuje migrační kvóty. Jako další důvody Babiš uvedl, že Poche vadí i komunistům a prezidentovi Zemanovi.

Hamáček, Toman, Krčál a Staněk. Vedení ČSSD představilo kandidáty na ministry, trvá i na Pochem Číst článek

Předseda ČSSD Jan Hamáček na své nominaci ovšem trvá a očekává, že Babiš donese prezidentovi seznam ministrů chystané vlády beze změny. Podle Hamáčka by se spousta věcí vyjasnila, kdyby se prezident Zeman osobně sešel s Miroslavem Pochem.

Diskuze ohledně postů v nové vládě se opět rozběhla poté, co sociální demokraté ve vnitrostranickém referendu definitivně potvrdili svoji vůli vstoupit do koalice s hnutím ANO. V pátek ČSSD oznámila výsledky hlasování, v němž vstup do vlády podpořilo 58 procent straníků. Koaliční vláda ANO s ČSSD by se měla opírat o tichou podporu KSČM.