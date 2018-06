Poche jako Hamáčkův poradce na ministerstvu zahraničí? ‚Poskytnu svůj tým a rád pomohu, plán B máme.‘

Pokud bude šéf ČSSD Jan Hamáček řídit v nové vládě ministerstvo vnitra a dočasně i zahraničí, je mu europoslanec Miroslav Poche z ČSSD připravený dělat bezplatně poradce. Pocheho odmítá do funkce ministra zahraničních věcí jmenovat prezident Miloš Zeman. Kandidát sociální demokratů na šéfa diplomacie Radiožurnálu v sobotu řekl, že dá Hamáčkovi v takovém případě k dispozici i svůj tým. Praha 16:55 23. června 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Předseda ČSSD Jan Hamáček a europoslanec Miroslav Poche. | Foto: Kamaryt Michal | Zdroj: ČTK

„Řídit obě ministerstva, takhle výrazná, silová, jako je ministerstvo vnitra a zahraničí je velmi náročné. Já jsem slíbil Janu Hamáčkovi, že mu poskytnu celý svůj tým, který se připravoval na moji funkci a rád pomohu i svoji silou, aby nijak neutrpěla zahraniční služba a diplomacie České republiky,“ řekl v sobotu Radiožurnálu Poche.

Pro Českou televizi v sobotu Poche uvedl, že by se v takovém případě mohl přijít na ministerstvo zahraničních věcí do jiné funkce. „Plán B, jak tomu říkáme. Ale má plno pojistek vůči panu Babišovi a Zemanovi.“

Zeman: nejmenuji!

Hamáček podobný postup nevyloučil už po páteční schůzce s prezidentem Zemanem. „Za mě je akceptovatelné, že pokud by pan prezident odmítl nominovat Miroslava Pocheho, tak že by po nějakou dobu řízením ministerstva zahraničí byl pověřen předseda té koaliční strany, která toto ministerstvo má v gesci, to znamená sociální demokracie a to znamená moje osoba,“

Umožnilo by to podle něho postoupit ke jmenování vlády a k hlasování o důvěře kabinetu v Poslanecké sněmovně, které se předpokládá ve středu 11. července.

Zeman v rozhovoru pro páteční Mladou frontu Dnes uvedl, že by souhlasil s tím, aby funkce ministra zahraničí zůstala dočasně neobsazená a ministerstvo by řídil Hamáček. Hamáček zdůraznil, že případné vedení dvou resortů určitě není na 3,5 roku. „Cílem všech bude najít co nejrychleji stabilní řešení, které hlavně nebude destabilizovat oba ty resorty,“ uvedl.

Štěch: dál se neponižujme

Výhrady k tomu, aby resort zahraničí dočasně vedl místo Pocheho Hamáček, má šéf Senátu Milan Štěch z ČSSD. Strana by podle něj měla na svých kandidátech na ministry trvat.

„Osobně se domnívám, že sociální demokracie by neměla dál ustupovat. Myslím, že došla už za hranu svých možnosti,“ řekl v sobotu Štěch, který je členem užšího vedení ČSSD a patří od počátku stejně jako senátorský klub sociální demokracie ke kritikům možné vládní spolupráce ČSSD s ANO.

„Celá ta situace je již komická. Kdyby nešlo o tak vážnou věc,“ komentoval záležitost předseda senátorů ČSSD Petr Vícha. V úterý by se mohla probírat na jednání grémia sociální demokracie.

Podle člena předsednictva ČSSD Václava Votavy by strana měla trvat na tom, aby byl Poche jmenován. Poukazuje na to, že ANO a ČSSD by si neměly navzájem „kádrovat“ nominanty.